Gustavo Sáenz convoca a elecciones en Salta y activa una puesta en escena con aliados para blindar su re-re

Gustavo Sáenz activa la cuenta regresiva para las elecciones 2027 en Salta . El gobernador tenía previsto firmar este lunes el decreto que fija los comicios provinciales el 16 de mayo de 2027. Así, empezará a ordenar el tablero político con un objetivo: su tercer mandato. Con ese fin, por la tarde armará una puesta en escena con sus aliados para darle músculo al operativo re-reelección.

La movida en cuestión es la presentación de su libro Federalismo y progreso, una actividad que difícilmente pueda leerse fuera del contexto electoral. Será este lunes por la tarde en el Centro de Convenciones de Salta . La obra, que ya le entregó al presidente Javier Milei durante su paso por París , busca ser una vidriera para proyectar su figura más allá de las fronteras provinciales.

El movimiento pretende preservar el control territorial y la estructura política que construyó desde su llegada al Ejecutivo en 2019. De esa manera, quiere consolidarse como una figura del Norte Grande capaz de negociar con la Casa Rosada sin quedar absorbida por La Libertad Avanza ni regresar al esquema tradicional del peronismo. En ese equilibrio, la re-reelección aparece como su principal desafío.

La presentación de Federalismo y progreso condensa la estrategia de sostener interlocución con la Casa Rosada , reclamar por los intereses provinciales y, al mismo tiempo, explorar una construcción política que exceda la polarización nacional. En ese armado, Sáenz comparte espacios de negociación con Raúl Jalil , Osvaldo Jaldo y Hugo Passalacqua . A ellos se los espera esta tarde en Salta , donde además deberán abordar el tramo final de la rosca parlamentaria por la reforma electoral que se debatirá en el Congreso.

Los cuatro mandatarios forman parte de un espacio que se podría bautizar como peronismo dialoguista . La relación no supone un bloque electoral cerrado, pero sí una agenda común en torno a los recursos provinciales, la obra pública y la necesidad de ganar margen de negociación frente a Milei. Con la Casa Rosada mantienen un vínculo activo, que se traduce en concesiones a uno y otro lado.

En ese escenario también aparece Carolina Moisés, senadora por Jujuy y referente del peronismo dialoguista en el Senado. Así, Sáenz colecciona vínculos con legisladores y referentes que le permiten tender puentes que exceden el mapa salteño. La apuesta consiste en reunir voluntades que le den volumen a su estrategia nacional y refuercen su posición provincial.

El operativo re-reelección

La presentación del libro es una demostración de fuerzas de cara a la polémica sobre la re-reelección. La Constitución salteña se reformó en 2021, durante el primer mandato de Sáenz, y allí se redujeron los mandatos autorizados de tres a dos. Sáenz impulsó ese cambio, pero ahora pretende que su primer período como gobernador no se sume a la cuenta por haber sido electo y haber jurado con la carta magna anterior.

Gustavo Sáenz le entrega su libro a Javier Milei.

Por ahora, el gobernador combina el decreto electoral, la presentación de su libro y la construcción de alianzas regionales para sostener su protagonismo. La puesta en escena de Federalismo y progreso le ofrece una plataforma para mostrar sus tentáculos de cara a una disputa que podría escalar a la Corte Suprema, mientras su entorno ya comienza a instalar que puede seguir al frente de la provincia.

La pregunta que atraviesa toda esa estrategia es si el armado político será suficiente para sostener una nueva candidatura o si el límite constitucional terminará convirtiéndose en el principal obstáculo del proyecto. Sáenz pondrá en marcha el calendario y busca reunir respaldos. La discusión por su tercer mandato, sin embargo, todavía tiene un capítulo abierto.

Lo que se pone en juego en Salta

La convocatoria del 16 de mayo de 2027 no definirá solamente quién ocupará el sillón de la gobernación durante los próximos cuatro años. También pondrá en disputa la composición de la Legislatura, el control político de los municipios y las alianzas que pueden sostener o condicionar una nueva gestión.

En la Cámara de Diputados se renovarán 30 de las 60 bancas, mientras que en el Senado provincial se pondrán en juego 11 de los 23 escaños. A eso se sumará la elección de intendentes y concejales en los municipios salteños. El resultado será clave para determinar la capacidad del oficialismo de conservar mayorías legislativas y sostener su red territorial.

Gustavo Sáenz votando en las últimas elecciones.

La disputa se desarrollará con Boleta Única Electrónica y sin PASO. La ausencia de primarias trasladará a los partidos y frentes la responsabilidad de resolver sus candidaturas y acuerdos internos antes de la competencia general, pero bajo las condiciones que el propio Sáenz elevó a la Legislatura con la ya aprobada ley de Participación Democrática, denominada por la oposición como ley de lemas.

La Libertad Avanza busca ampliar su presencia provincial, en un escenario donde la relación entre Sáenz y Milei fluye. De hecho, el salteño suena como uno de los gobernadores apuntados para sellar un acuerdo. Así las cosas, el resto de la oposición, como Juan Manuel Urtubey o la UCR, se ve obligada a transformar sus cuestionamientos a la gestión y a las reglas electorales en una alternativa competitiva.