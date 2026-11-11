León XIV, los jóvenes y una conversación a la que la política insiste en darle la espalda

Un millón de personas en la calle. Jóvenes, la mayoría. Muchos, con militancia religiosa. Otros, convocados por el hecho histórico. Los mismos problemas, las mismas preocupaciones. Ese fue el logro de León XIV en la noche de su segundo día en Argentina : hablarle a un auditorio al que nadie le está hablando.

El próximo año, cuando se celebren las elecciones para elegir al próximo presidente, más de la mitad del electorado tendrá menos de 39 años. Una población con el poder de elegir a quien conduzca los destinos del país, pero a la que la política no sabe, no quiere o no puede hablarle. Una mayoría silenciosa a la que la dirigencia y su cofradía de consultoras no logran convocar.

Este martes cerca de las 4 de la tarde, el acceso por Avenida Sarmiento lucía lleno, pero tranquilo. Proliferaban las sonrisas y la expectativa. Había grupos religiosos con sus banderas de caña, organizados por su parroquia de pertenencia, pero no lograban superar en número a los asistentes que decidieron acercarse solo en busca de un mensaje que los reflejara, un bálsamo de contención.

Adentro, a falta de varias horas para la llegada de León XIV, la multitud ya colmaba la Avenida del Libertador de una manera que era difícil abarcar con la mirada. La víspera, un espacio de cuatro horas, se amenizó con música, con espectáculos, pero también con historias. Jóvenes de todo el país subieron al escenario a contar la suya. La multitud aplaudía cada una de ellas. Parecía una fiesta.

Quedan pocos fenómenos masivos y sociales que logren lo que consiguió el encuentro de León XIV con la juventud: que no hubiera distinciones sociales. Se vieron varones y mujeres, pobres y ricos, porteños y de las distintas provincias. No hubo presencias políticas ni famosos predando un cátering inoportuno. Fue la Iglesia , algunos de sus fieles y miles de jóvenes que buscan aferrarse a algo.

La conversación que la política insiste en esquivar

Vale la pena preguntarse por qué el mensaje papal caló tan hondo. Hay algo de contracultural, más aún en esta época, en hablarle a quienes están al lado del camino, en convencer a los descarriados de que nunca es tarde, en compartir el pan con quienes pasan hambre. Hay, también, valentía en mencionar a las adicciones o a la falta de trabajo como un mal de la sociedad y no como un problema cuya solución es responsabilidad de quien lo sufre. Es contracultural abrazar y no señalar.

Pero más allá del contenido del mensaje, lo que lo hace convocante es su legitimidad. La Iglesia y su contención espiritual siempre estuvieron ahí. Más aún, es una institución que evolucionó al ritmo de la sociedad, aprendiendo de sus propios errores e intentando enmendarlos. No deja de ser una institución formada por personas. León XIV lo mostró en su visita, en la que recibió a víctimas de abusos por parte del clero.

La política no puede decir lo mismo. Hace tiempo que la única respuesta que da es a sí misma y que, más problemático aún, no encara una autocrítica sobre sus errores en el pasado reciente. Su palabra está desacreditada y cuando lo hace suena más a estrategia digitada por alguna encuesta. Una dirigencia que ni siquiera se asoma a ver por la ventana qué sucede en la calle formaron esa cultura abyecta que hace que hablarle a los marginados, a quienes más lo necesitan, sea justamente contracultural. La juventud no quiere rosca, quiere ser escuchada.

Hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, por la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o… — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 11, 2026

No es un secreto que la filosofía promovida por Javier Milei se choca de bruces con el mensaje que baja el jefe de la Iglesia. Aquello del representante del maligno en la tierra, por lo que el Presidente pidió perdón y el papa Francisco lo perdonó, no es ni un ápice de importante como la crítica a la justicia social, pilar del discurso cristiano. La idea del prójimo como un competidor en la ley de la selva y no como un hermano al que hay que levantar cuando se cae.

Tampoco es un secreto que el peronismo abraza esa idea. Aquello de la doctrina profundamente cristiana y profundamente humanista que alguna vez escribió Juan Domingo Perón. Sin embargo, su dirigencia se reparte entre quienes no hacen más que horadarla al levantarla como bandera sin hacer nada concreto por defenderla y quienes la esconden, por miedo a enojar a cierta porción del electorado. Así, termina siendo un movimiento vaciado de contenido.

El papa Francisco tenía razón

La política es aborrecida. La esquiva la misma juventud que se movilizó a escuchar a León XIV y su mensaje profundamente político. Esas personas votan, luego, sin tener en cuenta los valores que el papa resaltó en sus dichos. Parece una acusación, pero es todo lo contrario: lo hacen porque ya no les importa, porque no esperan nada de la política. Porque está vilipendiada, repleta de personas que se hablan a sí mismas. Y es una responsabilidad de la política volverlas a convocar.

No parece que esté ocurriendo. A menos de un año de las elecciones, no asoma ninguna figura capaz de hacer un llamado a la juventud que este martes copó Avenida del Libertador. No porque no quieran, sino porque no saben hacerlo. Los jóvenes tienen voz, tienen sentires, quieren ser escuchados y solo se encuentran con consejos paternalistas que suenan poco convincentes o con una respuesta brutal que los culpa por sus propios errores.

Durante la vigilia en Palermo, una mujer se lamentaba cerca del escenario: “¡Qué lástima que Francisco se haya perdido esto!”. El papa Francisco tenía razón, si un coro de voces a uno y otro lado de la grieta estuvo más preocupado por capitalizar políticamente la visita de su sucesor que por replicar con humildad su mensaje. Si se perdió el abrazo popular del pueblo que lo vio nacer no fue por decisión propia, fue porque la dirigencia nunca supo entender la importancia más allá de su propio ombligo.

En la noche del martes no hubo mención a la política. Ni figuras dando vueltas ni consignas partidarias ni banderas. Solo a la salida, algunos habían pegado algunos carteles, criticando a un gobernador del norte de forma descontextualizada, repitiendo un discurso de barricada. Adentro, el papa León XIV hizo lo que la dirigencia no supo: escuchó a los jóvenes, abrazó, contuvo, dio esperanza. Afuera, la política mostró que no entendió nada de lo que pasó. Francisco tenía razón.