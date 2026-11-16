El mensaje más compartido de la visita de León XIV a la Argentina salió del Cottolengo Don Orione de Claypole . Si uno hubiera tenido que apostar de antemano, el Palacio Libertad pagaba poco. Estaban Javier Milei , sus ministros, gobernadores, jueces y legisladores de todos los bloques. El papa tenía la palabra y el Presidente iba a tener que escuchar, sentado a la vista de todos, lo que su invitado pensaba sobre el trabajo, los jubilados y las universidades. Difícil imaginar una escena más atractiva para la política argentina. ¿Qué se escuchó en Claypole que merecía ser compartido todavía más?

Durante los cuatro días de la visita, más de 37.000 cuentas hablaron de León XIV en las redes sociales . Podían compartir una frase para incomodar a Milei, una foto para discutir el lugar de Axel Kicillof o una de las tantas interpretaciones del discurso del domingo. El mensaje de Claypole les ganó a todas. Me interesa esa elección porque obliga a revisar una convicción muy arraigada entre quienes hacen política y quienes nos dedicamos a analizarla. Solemos dar por hecho que para captar la atención de los argentinos hay que ofrecerles una pelea. Esta vez alcanzó con ir a un lugar al que casi nadie mira y hablarles a las personas que viven ahí.

En Claypole, León XIV les dijo a las personas con discapacidad que sus vidas eran una bendición y que el progreso de un país también se mide por la manera en que las recibe. Esa segunda idea explica buena parte de lo que pasó después. En el Congreso, la pregunta que ordenaba la pelea era cuánto debía gastar el Estado en discapacidad. El papa miró la discusión desde el lugar de quienes dependen de esas decisiones. ¿Cómo le va a la Argentina si a una familia le resulta cada vez más difícil conseguir los apoyos que necesita? Esa pregunta se entiende en cualquier casa, incluso en una donde nadie siguió la visita.

En las dos semanas previas, la discapacidad aparecía, en promedio, en 358 menciones por día . Durante la visita, el promedio saltó a 1751. El dato que más me interesa es otro: aun entre los mensajes que ni siquiera nombraban a León XIV, las menciones a la discapacidad crecieron un 76%. Mi lectura es que el papa encontró palabras para una discusión que muchas familias ya venían dando. Se podía compartir lo que había dicho en el Cottolengo y, a partir de ahí, hablar de un hijo, de una hermana o de lo que se estaba votando en el Congreso. La conversación podía seguir sin él porque la experiencia de la que hablaba ya estaba ahí.

EL PAPA Y EL MODELO MILEI León XIV habló de discapacidad, empleo y justicia social en su visita a Claypole y la UCA Sin nombrar al Presidente, reivindicó las banderas del peronismo y puso en primer plano a los perdedores del ajuste libertario @Villaguiprensa https://t.co/aYzTzk5Cwy pic.twitter.com/OdGfatPru0

Con las universidades ocurrió algo distinto. Parte de la fuerza de aquel discurso estuvo en que León XIV habló del valor de la formación universitaria argentina con Milei sentado enfrente. En un país donde el financiamiento universitario enfrenta al Gobierno con el Congreso, importa quién dice esas palabras, pero también quién tiene que escucharlas. Las menciones crecieron alrededor del discurso y, cuando se apartan los mensajes que nombraban al pontífice, quedaron por debajo de las dos semanas previas. En el Palacio Libertad, parte de la noticia era ver al Presidente en ese auditorio. En Claypole, alcanzaba con escuchar lo que León había dicho para que cada cual mirara su propia realidad.

La noche en la que Javier Milei escuchó

El domingo 8, la política logró algo que ni siquiera consigue en las grandes ocasiones: quedarse en un mismo salón a escuchar. Afuera, las redes registraron el pico de conversación de los cuatro días. Hasta entonces, poco más de una cuarta parte de los mensajes sobre León XIV lo vinculaba con dirigentes, partidos o polémicas. Desde su discurso y hasta la mañana siguiente, esa proporción trepó a la mitad. Mientras el papa hablaba, crecía la pregunta sobre a quién se dirigía realmente. En el salón había representantes de sobra para darse por aludidos. En las redes, en cambio, prosperó una interpretación más cómoda: cada cual pudo escuchar el párrafo que prefería atribuirle al otro.

El diario de León XIV: crónica de un sermón anunciado y la cintura de Javier Milei Vatican Media

Milei conoce mejor que nadie el valor político de lograr que hasta sus adversarios hablen de él. Durante la visita sumó unas 28.900 menciones, pero la conversación sobre el Presidente sin referencias al Papa cayó de 9.000 a 4.400 mensajes diarios. ¿A quién favoreció la atención compartida? En Reputación Digital analizamos los 90 mensajes más compartidos en X que mencionaban a ambos: el 59% utilizó las palabras de León XIV para cuestionar al Gobierno y apenas el 21% salió en defensa de Milei o acusó a la oposición de politizar la visita. Ese fue el costo político para el Presidente: cedió la iniciativa y volvió al centro de la discusión, muchas veces, como destinatario de las críticas que despertó el discurso papal.

En la oposición había poco que festejar

Las menciones a Axel Kicillof crecieron un 54% respecto de las dos semanas anteriores, una cifra que habría lucido bien en cualquier balance apresurado de la gobernación. Bastaba leer qué se compartía para advertir el problema. En X, el 73% de las veces que circuló uno de los mensajes analizados que lo nombraban junto al papa fue para cuestionarlo. Le atribuyeron problemas en la misa de Luján, organizada por la Provincia, y lo acusaron de aprovechar la visita. A veces el mejor consejo para un dirigente que reclama más visibilidad es que se tome el trabajo de leer qué dice la gente cuando por fin lo ve.

Al Gobierno le ocurrió algo parecido con la carpa VIP de la misa de Palermo. El domingo tuvo apenas 18 menciones. El martes ya eran 2.553. Hay decisiones de protocolo que llevan incorporada su propia crítica. En una misa, la sola idea de una ubicación preferencial alcanza para que la conversación pase del que oficia a los que consiguieron un lugar mejor. En Palermo se terminó discutiendo quién tenía privilegios. En Claypole, a quién le cuesta que le reconozcan un derecho. Ambas cuestiones son políticas, aunque sólo una venga habitualmente acompañada de nombres propios.

¿Hasta dónde llegó aquel cambio de clima? En Reputación Digital seguimos más de 77.000 publicaciones y comentarios sobre León XIV entre el domingo 8 y el miércoles 11. Cada uno de esos cuatro días tuvo un clima menos negativo que cualquiera de los catorce anteriores. Hubo más alegría y menos ira en el conjunto de la conversación. Pero conviene mirar qué pasaba al mismo tiempo en los intercambios políticos que seguían por su cuenta. Ahí, la proporción de mensajes agresivos incluso subió, del 5,9% al 6,8%. Mientras en una parte de las redes se compartía lo que acababa de pasar en Claypole, en otra se seguía discutiendo con la misma aspereza de la semana anterior.

De ahí que me cueste comprar la idea de una tregua. Una tregua supone que los que están peleados deciden aflojar. Lo que vimos se parece más a un público que, por unos días, encontró algo mejor que hacer que mirar la pelea. Y cuando se mezclaron las dos conversaciones, la política hizo lo que sabe hacer. Entre los mensajes más compartidos en X que reunían a Milei y a León XIV, el reproche al Gobierno con palabras del papa tuvo más circulación que la defensa del Presidente. Es una medida bastante precisa de la habilidad con que cada sector aprovecha una visita. Dice mucho menos sobre su disposición a dejarse interpelar por ella.

El miércoles, después de la misa de Luján, León XIV partió de Ezeiza rumbo a Perú. Para saber qué dejó su visita en la política argentina habrá que mirar qué pasa la próxima vez que el Congreso discuta el financiamiento de la discapacidad. ¿Quién va a escuchar a las personas de Claypole con la misma atención que le prestó al papa? Y cuando les toque a las universidades, ¿qué habrá quedado de aquella noche en que al Presidente le tocó escuchar cuánto vale para la Argentina la posibilidad de estudiar?