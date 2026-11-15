Todo lo que adelantó Rolando Figueroa: movió primero en Neuquén y obliga a Milei a mostrar sus cartas

El gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , jugó primero que nadie. Y ese movimiento de ajedrez pondrá a cielo abierto mucho más que la formalidad de una convocatoria a elecciones provinciales. Pone en discusión a La Libertad Avanza y obliga al presidente Javier Milei a mostrar sus cartas.

El proceso hacia el 14 de febrero , que será la primera gran foto electoral del 2027, dejará a la vista si hay un camino de acuerdo entre el gobierno libertario y los gobernadores que se mostraron como aliados o dialoguistas. También descubrirá los alcances y metodologías de ese posible pacto entre la Casa Rosada y algunas provincias.

Ya cuando el 11 de diciembre se cierre el plazo para la presentación de listas , se empezará a desnudar la estrategia nacional para lo que viene, además en una de las pocas provincias donde el modelo libertario tiene algún éxito para mostrar a partir del boom de Vaca Muerta . Y también una dirigente de peso, como Nadia Márquez , que rankea incluso como posible candidata a la vicepresidencia.

Rolo, como el mundo de la política conoce a Figueroa, adelantó una serie de jugadas que en las próximas semanas quedarán a la vista. Por lo pronto, su decisión lo puso en el centro de la escena. Usó la lapicera para marcar la cancha. Eligió fecha y reglas del juego y ubicó a Neuquén como la provincia a la que toda la política mirará para trazar una perspectiva del año electoral.

Ni siquiera esperó que a nivel nacional se defina si habrá o no Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) . Una apuesta para ratificar su idea de mirar fronteras adentro y para reafirmar su relato de que La Neuquinidad salta la grieta. Es también un mensaje de autonomía que le permite exhibir el empoderamiento de su gestión. Obviamente irá por la reelección, pero queda por develarse quién lo acompañará en la fórmula.

El gobernador Rolando Figueroa usó la lapicera sin esperar a que a nivel nacional se defina si hay PASO o no.

El desdoblamiento electoral no deja de ser un clásico de la provincia sureña en los últimos tiempos. Lo utilizó con oportunidad el Movimiento Popular Neuquino, de donde viene el propio Figuero. Una reafirmación de los provincialismos que, en mayor o menor medida, florecen en la Patagonia.

Figueroa quedó tan en el candelero que su anuncio de elecciones desdobladas y anticipadas parece ser el rumbo que ya traman también Alberto Weretilneck en Río Negro e Ignacio Torres en Chubut. Ambos gobernadores traman replicar las convocatorias locales, aunque para el mes de marzo. Eso, como la definición del gobernador de Neuquén que hasta una semana antes de firmar el decreto decía que analizaba votar en agosto o en septiembre, también puede cambiar.

Con signos políticos diferentes, y sin reelección a mano de sus gobernadores, lo más probable es que el desdoblamiento también se concrete en Tierra del Fuego y La Pampa, en este último caso también con un voto veraniego si se imitan los calendarios electorales de 2019 y 2023.

Qué acuerdo busca la Casa Rosada

Las pistas sobre las tácticas en disputa saldrán a la luz mucho antes que el 14 de febrero. Ya el día en que se presenten las listas en Neuquén, para lo que falta menos de un mes, se descubrirá de modo palmario si el arreglo de Milei implica no competir a fondo contra determinados jefes territoriales.

Javier Milei recibe un obsequio de Rolando Figueroa: cada cual a su modo, se interpreta como padre de la criatura Vaca Muerta.

Todavía es difuso si la jugada de Figueroa fue inconsulta y sin permiso, de su propio libreto, o si lanzó algún mensaje para que la Casa Rosada estuviera avisada. Los primeros movimientos y silencios violetas fueron contradictorios y dejaron la sensación de que Figueroa causó una relativa sorpresa en las filas del mileísmo, aunque la fecha electoral del 14 de febrero ya figuraba como probable en el radar libertario desde hace varios meses.

El gobierno nacional no se pronunció y permitió que crecieran versiones sobre la posibilidad de que no haya candidaturas libertarias en Neuquén. El silencio oficialista es sugestivo respecto de una jurisdicción que está en su consideración central. Es el territorio de Vaca Muerta, pero además es la provincia que el Presidente acaba de visitar dos veces en un par de semanas y en la que en las legislativas del año pasado hizo pata ancha.

Milei y Figueroa comparten algunos posicionamientos y tienen respecto del desarrollo de Vaca Muerta, fundamental en sus carreras electorales y de gestión, puntos en común. Cada cual se siente el padre de la criatura. Figueroa sugiere incluso que es algo así como autor intelectual de cierta columna vertebral del RIGI.

El rol de Nadia Márquez

En ese contexto, La Libertad Avanza tiene una figura que el año pasado se demostró electoralmente potente en esa provincia de la Patagonia: la senadora Nadia Márquez. En las legislativas de 2025, La Libertad Avanza venció a la Neuquinidad en las dos categorías que se pusieron en juego. Nadia sacó más de 145.000 votos.

Después de ese gran éxito, la pastora Márquez en algún momento advirtió que jugaría a fondo por la gobernación, después recalculó y ahora deshoja la margarita, también chicaneada porque la vigente Ficha limpia neuquina podría dejarla fuera de juego. En La Libertad Avanza dicen que la ley se hizo a pedir de ese escenario y que es inconstitucional. A menos de un mes de la inscripción de candidatos, también saben que los tiempos para una judicialización hace de la batalla casi un imposible.

La senadora Nadia Márquez, cara visible de LLA en Neuquén, a partir de su potencia electoral.

Ni bien Rolo adelantó la jugada, Márquez apareció en tono opositor en sus redes sociales y dijo que su equipo va a “pintar de violeta” la provincia. En ciertos nichos libertarios habían llegado a fantasear con la posibilidad de que un acuerdo nacional con Figueroa incluyera a Márquez como su candidata a la vicegobernación, por vía de una propuesta de Martín Menem.

Menem, Figueroa y Márquez compartieron la primera fila en el acto que encabezó Milei para inaugurar el templo evangélico más grande de la Patagonia, una ceremonia potente fogoneada por el pastor Hugo Márquez, padre de la legisladora.

La fuerte versión del supuesto pacto para que LLA directamente no compita por la provincia provocó la aparición de la diputada nacional Soledad Moncada, reclamando que las definiciones ocurran en una interna, y no a dedo. Mientras se prepara un congreso partidario que defina la estrategia, altas fuentes ratifican que en la Jefatura de Gabinete nacional tienen en claro que hay una decisión de dar la pelea contra La Neuquinidad.

Este viernes, Márquez se manifestó otra vez en Twitter, algo enigmática. "Somos el equipo del presidente en Neuquén. TMAP", escribió. Si todo marcha de acuerdo al plan, es posible que ese plan tenga que salir a la luz a partir de lo que Figueroa adelantó.

La fuerza de las capitales

La senadora sueña con ser la primera mujer que gobierne Neuquén y cada vez que puede advierte que su partido jugará a fondo en las elecciones provinciales. También es verdad que su relación con Figueroa es más amable y cordial que con otros dirigentes neuquinos, como por ejemplo con el intendente Mariano Gaido, a quien elige como claro blanco de sus cuestionamientos.

El gobernador Rolando Figueroa, líder de La Neuquinidad, junto a la senadora libertaria Nadia Márquez.

Gaido es aliado de Figueroa, pero también se diferencia y hace su propio recorrido, como líder de Primero Neuquén. No tiene reelección a mano y pretende definir a dedo su sucesión. Algunos aliados de Figueroa en la provincia, esquivan sostener una coalición con el intendente.

En las próximas semanas, justamente, también quedará al descubierto si La Libertad Avanza exploró un pacto de caballeros en las provincias, pero dando pelea real en las capitales. En el paisaje de las regiones del interior, el espacio libertario cosecha sus mejores resultados en grandes urbanizaciones.

Suponiendo que fuera posible que La Libertad Avanza no ponga toda la carne en el asador en la disputa por la Gobernación de Neuquén, ¿hará el intento de quedarse con la capital más importante de la Patagonia?

La jugada de Rolo también adelantó algunas cosas en el pago chico, como contó Laura Loncopan Berti en Letra P. La caída del Movimiento Popular Neuquino y las dificultades de la construcción del peronismo por fuera de los provincialismos macizos. Ya hay referencias de peso del PJ ven potable el alineamiento con Figueroa.

El más destacado es el intendente de Cutral Có, Ramón Rioseco, de origen kirchnerista, que ahora eligió la misma fecha de elecciones para su municipio, frutilla del postre del acuerdo con el gobernador. "Potencialmente nos puede unir la defensa de Neuquén, la defensa de los recursos naturales de Neuquén para que estén al servicio de los neuquinos. Todos sabemos que el gobierno nacional tiene otra mirada del Estado, tiene otra mirada de la salud pública, tiene otra mirada de la educación, tiene otra mirada inclusive de la industria, de la industria petrolera y gasífera. Así que me parece que en defensa de Neuquén tenemos que estar todos", explicó en una entravista con La Voz de Neuquén. El mantra es el mismo: Neuquén para Neuquén.

El obstáculo de la Ficha Limpia de Neuquén

Con todo, la principal referente libertaria en la provincia carga con una mochila que tiene su propio peso. La discutida prohibición legal de ser candidata en la provincia que la inhabilita, pero que podría someterse a un planteo por inconstitucionalidad. Por eso, el senador Pablo Cervi también se prueba el traje de posible postulante.

Seguimos trabajando por Neuquén y por el futuro de la Argentina pic.twitter.com/KhYUYOxyvK — Pablo Cervi (@CerviPablo) November 12, 2026

La Ficha Limpia rige desde marzo de 2025, en la Ley 3498. Su artículo 2 modificó el artículo 68 de la Ley Electoral 3053 e incorporó entre las personas inhabilitadas a quienes hayan accedido a una suspensión del juicio a prueba (probation) por determinados delitos, que es la situación de Márquez. El inciso i establece expresamente que la prohibición continúa incluso después de cumplido el beneficio y que la inhabilitación es perpetua.

Márquez estuvo involucrada en una causa por presuntas estafas relacionadas con la entrega de títulos educativos sin validez oficial. En 2013 accedió a una suspensión del juicio a prueba, que terminó de cumplir en 2016. Ese procedimiento no implica una condena penal, pero el antecedente la coloca dentro de la prohibición contemplada por la legislación neuquina, al menos hasta que no haya un planteo judicial en contrario.

Mucho más allá de lo legal y reglamentario, también hay otra cuestión política que da vueltas. Márquez, que se ha convertido en espada fundamental de Karina Milei en el Senado para darle pelea a la rebeldía de Patricia Bullrich, asoma como una posible candidata a vicepresidenta de Milei. Cervi es integrante original del grupo de radicales con peluca que, en los primeros tiempos del mileísmo, tuvieron a la entonces ministra de Seguridad como interlocutora clave. Aunque con volumen menor, ahí también existe un ruido.

Lo que Rolo adelantó con su movida también va por ese lado: la pronta bandera de largada para un proceso electoral provincial, disparará especulaciones e incluso definiciones, que van mucho más allá de la frontera neuquina y que se meten en el núcleo de la Casa Rosada.