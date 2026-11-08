El diario de León XIV: crónica de un sermonazo anunciado y la cintura de Javier Milei

León XIV pisó la Argentina y habló de límites al poder, de democracia y de una economía al servicio de la persona. Lo hizo frente a un Javier Milei que nombró antes a Jorge Bergoglio y se llevó aplausos. El papa sermoneó con guante de seda y el Presidente respondió con cintura. Hubo presentes y ausentes que dijeron lo suyo.

El discurso fue largo y estuvo armado para ser citado línea por línea. León XIV habló de una patria que cada generación recibe y entrega, de la democracia como herencia que se cuida con la escucha, el cuidado de la palabra y el acuerdo paciente, y de la autoridad como servicio. Dijo que quien gobierna debe reconocer los límites del poder que se le confió, con Juan XXIII anotado al pie. Lo dijo el mismo día en que Milei lo recibió en la Casa Rosada con el gabinete en pleno y foto oficial.

Después bajó al bolsillo. Habló del trabajo, de las familias que cargan con la incertidumbre, de los ancianos y de quienes trabajan y no llegan a cubrir las necesidades de su casa. Le dejó un guiño a la tribuna oficial, favorecer la iniciativa privada, y enseguida soltó la frase que levantó a la sala : "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía". Toto Caputo y Federico Sturzenegger habían posado en la foto de la Casa Rosada.

Hubo más. Una pregunta sobre qué falló en una nación cuando sus jóvenes deben irse para cumplir sus sueños, y un pedido de robustecer la universidad y la investigación, tema en el que el Gobierno tiene una pelea abierta.

El aplauso volvió con la defensa de la vida desde sus primeros instantes hasta su término natural, que cayó mejor en un sector de la sala que en otro, y regresó con la corrupción, que, según el papa, erosiona la confianza de los ciudadanos. Habló del crimen organizado, de la trata, del tráfico de armas y de drogas.

En el auditorio había gente que escuchaba eso con la cabeza gacha y gente que lo escuchaba con ganas de que lo escucharan otros.

Jorge Bergoglio en boca del Presidente

Milei sabía que no podía ganar el cuerpo a cuerpo con un discurso así y buscó la rendija. Nombró a Jorge Bergoglio. Habló de “una persona de inmensa generosidad", que tuvo "el honor de conocer de primera mano”, y dijo que Francisco seguirá presente por el resto de sus vidas. Lo hizo el hombre que años atrás lo había tratado de “representante del Maligno en la Tierra”. El papa aplaudió y la audiencia diversa, de gobernadores a dirigentes sociales y embajadores, lo acompañó. Fue el primer aplauso del Presidente en la sala y salió barato.

León XIV ya había puesto a Francisco en el centro desde el arranque, cuando dijo que recorría “en cierto modo el camino inverso” al de su antecesor, y lo cerró con sus palabras de 2016: “Que el Señor los haga crecer como pueblo”.

Me alegra profundamente encontrarme hoy en esta querida tierra de #Argentina. Saludo con afecto a todos los argentinos. La Iglesia acompaña la vida de los pueblos desde la misión que le ha sido confiada. Por eso, desea ofrecer una palabra inspirada en el Evangelio y orientada a… — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 8, 2026

Entre una cita y otra desfilaron el Martín Fierro de José Hernández, José Luis Borges, el tango, el mate compartido y un verso de Carlos Gardel, “es un soplo la vida”. Cerró con el Preámbulo de la Constitución y su mandato de “constituir la unión nacional”.

El fraile Mamerto Esquiú, beatificado por la Iglesia y orador de la Constitución, no figura en el texto, pero su sombra ronda la idea de la ley como espacio común que el papa repitió con otras palabras.

Quién estuvo y quién no

La Casa Rosada ofreció un inventario. Estuvieron en Blacarce 50 el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, los ministros Caputo, Carlos Presti, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Sturzenegger. Saludaron al pontífice el vocero Adrián Ravier, el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el presidente del b, Santiago Bausili; la senadora Patricia Bullrich y el asesor Santiago Caputo, con su peinado engominado como firma. Jorge Macri también pasó por la Casa Rosada.

El aeropuerto había dejado la primera escena. Quirno negó que el Presidente hubiera pedido recibir al papa a bordo del Boeing 737 MAX que lo trajo de Montevideo. En el Centro Internacional de Prensa de la UCA circulaba lo contrario. Al final solo subió el nuncio Michael Banach.

Las ausencias fueron más ruidosas. El Episcopado, que es conducido por Marcelo Colombo, sugirió convocar a todos los expresidentes, una foto de unidad sin antecedentes. Karina Milei decidió no invitar a Eduardo Duhalde, a Adolfo Rodríguez Saá ni a Alberto Fernández. Cristina Fernández de Kirchner, con prisión domiciliaria, habría necesitado autorización judicial para asistir. Mauricio Macri finalmente estuvo, al igual que la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Karina Milei había llamado a la unidad de “todos los argentinos” sin excluir a kukas, zurdos ni mandriles. La lista de invitados la desmintió por omisión. En Montevideo, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou saludaron al papa en la Plaza Independencia junto al presidente Yamandú Orsi.

El alcalde porteño no estuvo en Aeroparque, donde esperaban Javier y Karina Milei, Banach y los arzobispos Jorge García Cuerva y Marcelo Colombo, pero tuvo su momento al entregar las llaves de la Ciudad frente al monumento a Garay, entre la Casa Rosada y el Palacio Libertad.