Dos citas con Cristina, clones en campaña y el Presidente elige el blue

Todos hablan de una reunión que sus protagonistas negaron: Cristina Fernández de Kirchner con Martín Guzmán en el Senado, era la primera versión. En la segunda, sumaban a Matías Kulfas y a Luis Basterra para discutir el precio de la carne, en paralelo con la firma de la "reconciliación" entre el kirchnerismo y el ala no K del Gobierno. Con quien sí volvió a reunirse "La Jefa" fue con el diputado Eduardo Bucca, que deja su banca en diciembre. Es la segunda vez que el bolivarense acuerda la sanción de una ley de su autoría con el tridente que conforman CFK, Sergio Massa y Máximo Kirchner.

La primera reunión fue el año pasado, cuando se votó la "Ley Silvio" para respaldar al personal de salud. En aquella y en esta ocasión, el exintendente se reunió con la vicepresidenta, gesto inusual hacia un diputado electo por un espacio opositor. Después de la charla a solas, se sumaron representantes de bomberos y Bucca explicó a CFK los detalles de la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Bomberos Voluntarios que incluye ART, asistencia económica en caso de accidentes en su labor voluntaria y un cambio en el cuadro tarifario, para que los cuarteles no paguen ningún servicio y se les devuelva el IVA en las compras de equipamiento. Un uniforme de bombero, explicó, cuesta en promedio unos $ 370.000. Hubo además un diálogo emotivo entre el presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Carlos Alfonso, y CFK. Alfonso recordó que fue Néstor Kirchner quien impulsó la primera ley para el sector y ella le habló sobre las víctimas del depósito de Iron Mountain, incendio por el que el kirchnerismo apunta a la gestión porteña de Cambiemos.

Entre las fotos de la semana hubo un par significativas, además de la que Mauricio Macri se sacó con el cumbiero Dipy, sin barbijo ni distanciamiento. Fue la que registró el paso de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal por Tigre, en respaldo al concejal Segundo Cernadas, ahijado de bautismo de Patricia Bullrich, a quien le camina el distrito el monzoísta Nicolás Massot. Agradecido, el exactor los recibió con sanguchitos de jamón crudo y café Nespresso: toda una sofisticación para el conurbano, le apuntaron los invitados e invitadas de la agrupación La Territorial.

Hubo discusión y fallo salomónico para las fotos. Como no entraban en una sola imagen, se tomaron dos fotos con distintas figuras, pero casi clonadas. El jefe de Gobierno y la exgobernadora calmaron a la tropa: "No vamos a pedirles que tomen partido por ninguno de los dos", aclararon, tras avisar que quieren ir por la presidencial. Larreta compartió las fotos, pero después las borró. El mensaje que eliminó decía: "Organizarse, poner el cuerpo y dialogar es clave para transformar la realidad. Qué bueno haberme reunido con @LaTerritorialOK junto a @mariuvidal. Su compromiso con el desarrollo de la Provincia de Buenos Aires es admirable y cuentan conmigo para seguir consolidando el espacio". Tampoco compartió las fotos Vidal, ni difundieron un video que grabaron juntos para TikTok desde los jardines del Museo de Tigre, frente al Concejo Deliberante, un sitio que en pandemia está vedado a los vecinos. Después se decidió guardar silencio y no contestar las críticas de Bullrich a Vidal.

También hay clones oficialistas. Este viernes, apenas una hora antes de que la tropa del gobernador Omar Perotti lanzara una nueva línea interna peronista, Hacemos Santa Fe, desde Corrientes se difundió un video del excandidato a gobernador Carlos 'Camau' Espínola. El excampeón olímpico compartió un mensaje de 50 segundos con imágenes de su provincia y palabras que lo muestran dispuesto a una nueva carrera electoral. "Este tiempo lejos me permitió volver a valorar lo que realmente vale la pena, me ayudó a mirar para atrás y aprender de los errores", arranca Camau, que aunque camina solo lleva barbijo y mira pensativo el Río Paraná. Cierra con las voces en off de un locutor y una locutora sobre la estampa del nuevo logo: "Hacemos todos, hacemos juntos, Hacemos por Corrientes". Hay quienes dicen que la intervención de Juan Zabaleta en el PJ, enviado del Presidente, despertó al peronismo local. Camau, además de volver a caminar como posible candidato a gobernador, ya cambió la estética en todas sus redes.

El que no dijo si será candidato pero se mueve como si lo fuera es Florencio Randazzo. Instalado en sus nuevas oficinas de Puerto Madero, mantuvo una reunión presencial con el salteño Juan Manuel Urtubey y el marplatense Gustavo Pulti, mientras otros dirigentes se conectaban vía Zoom. Al final de la charla, analizaron el aumento salarial y de dietas del 40% acordado entre Cristina y Massa y el gremio legislativo. Tras conversar la cuestión, Randazzo lanzó públicamente: "¿Perdieron el sentido común o el corazón?". En los próximos días podría haber reunión y foto con representantes de sectores sociales, como mensaje de a quiénes hay que ayudar. No hace falta aclarar que no piensa en la Unidad Ciudadana de CFK.

El mismo día, volvió a reunirse en Diputados la "Unidad Básica Juan Atilio Bramuglia". Así se nombran, en homenaje al primer canciller de Juan Domingo Perón, los diputados y diputadas del Frente de Todos que integran la comisión de Relaciones Exteriores. Su presidente, Eduardo Valdés, convoca cada viernes a un embajador. Ya pasó Sabino Vaca Narvaja desde China y esta semana Jorge Argüello (EEUU), que se mostró más optimista que la oposición respecto de las negociaciones por las vacunas americanas. Argüello, que armaba valija para volar a Texas por un tema de la industria del petróleo, prepara la agenda oficial de Massa, que visitará el Capitolio a partir del próximo fin de semana. Sobre la diplomacia de las vacunas que puso en marcha la gestión de Joe Biden, el embajador contó desde Estados Unidos que hay 80 millones de dosis para repartir entre Asia, América Latina y África y que 20 o 25 millones son Pfizer, Moderna y Johnson, pero el resto son Astrazeneca. Argentina y Brasil, subrayó, están entre las prioridades de Estados Unidos.

Un dato para remarcar es que Olivos tiene un nuevo habitante. Días atrás, la dueña de la perra Collie que se cruza con Dylan, la mascota de Alberto Fernández, visitó la residencia presidencial con nuevas crías. El Presidente, que ya tiene a Dylan (color beige) y a Prócer (color negro), eligió uno distinto, un caso cada cien, como es el Collie Blue. El nombre del perrito, que ya tiene Instagram y fotos oficiales, nada tiene que ver con el dólar paralelo.