ORO NEGRO

Ignacio Torres destacó el rol del sindicato petrolero y anunció más inversiones en Chubut

La primera plana de la política y el sector energético acompañaron el acto que ratifico a Jorge "Loma" Ávila al frente del gremio. Los proyectos en marcha.

Por Letra P | Periodismo Político
Ignacio Torres y el titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, el diputado Jorge Loma Ávila.&nbsp;

Ignacio Torres y el titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, el diputado Jorge "Loma" Ávila. 

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acompañó la asunción de las nuevas autoridades del Sindicato del Petróleo y anunció nuevas inversiones en la provincia, en un acto realizado en Comodoro Rivadavia, donde se ratificó la Comisión Directiva del gremio encabezado por el diputado Jorge "Loma" Ávila.

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El evento se desarrolló en la sede Kilómetro 5, donde el gobernador aprovechó para reunirse con referentes políticos, sindicales y empresariales del sector energético. El acto contó con la presencia de funcionarios, intendentes y directivos de compañías como Pan American Energy Group, YPF y PECOM, entre otros actores centrales de la industria petrolera en la provincia.

Durante su discurso, Ignacio Torres remarcó “la importancia de defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, y subrayó que el petróleo fue determinante para el crecimiento del país. Además, sostuvo que el desarrollo del sector debe traducirse en mejoras concretas para la población.

El peso del sindicato petrolero en Chubut

El peso del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut es de tal magnitud que además de Torres y el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, participaron del encuentro el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Lludgar; el secretario general de la UOCRA Seccional Comodoro Rivadavia, Raúl Silva; el Group Chief Executive Officer de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni; el vicepresidente de Relaciones Institucionales de Operaciones Upstream de Pan American Energy, Daniel Felici; el Upstream Managing Director de la empresa, Fausto Caretta el director Ejecutivo de Relaciones Institucionales de PECOM, Federico Monarca; y el presidente de Petrominera Chubut S.E., Héctor Millar.

También se sumaron los intendentes Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia), Sebastián Balochi (Sarmiento), Miguel Mongilardi (Alto Río Senguer), Patricia Tapia (Aldea Beleiro), Gustavo Loyaute (Río Mayo) y Claudia Loyola (Camarones); el senador Carlos Linares; diputados; representantes de las empresas YPF, Crown Point, la CGT; y el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra.

Ante ellos, Torres advirtió que, pese a los períodos de altos precios internacionales, muchas demandas estructurales no se resolvieron. En ese sentido, planteó la necesidad de revisar el pasado para proyectar un futuro distinto en la provincia.

Torres acompañó la asunción de las nuevas autoridades del Sindicato del Petróleo
Ignacio Torres acompañó la asunción de las nuevas autoridades del Sindicato del Petróleo.

Ignacio Torres acompañó la asunción de las nuevas autoridades del Sindicato del Petróleo.

También valoró el trabajo conjunto entre sindicatos, empresas y el Estado, al señalar que permitió avanzar en medidas clave para sostener la actividad y proteger el empleo en momentos complejos para la industria.

Ignacio Torres anticipa inversiones

En otro tramo de su exposición, el gobernador anticipó una próxima reunión con Pan American Energy para avanzar en proyectos vinculados al desarrollo no convencional y una posible inversión en polímeros en Cerro Dragón. Según explicó, el contexto económico presentaba desafíos, pero también mayores niveles de previsibilidad que podían ser aprovechados para impulsar nuevas iniciativas productivas en la región.

Loma Ávila, el secretario general del sindicato petrolero, destacó la unidad del sector y aseguró que la organización continuó gestionando oportunidades para sostener la actividad. “Seguimos luchando y abriendo nuevas puertas”, afirmó.

El dirigente también recordó el impacto negativo de decisiones nacionales en los últimos años, que afectaron a numerosas pequeñas y medianas empresas vinculadas a la industria hidrocarburífera.

A su turno, el intendente de Comodoro Rivadavia resaltó la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y el sector privado para sostener la Cuenca del Golfo San Jorge. El jefe comunal consideró que no existía margen para la fragmentación en un contexto complejo, y valoró el rol de las organizaciones sindicales en la defensa del empleo y el desarrollo local.

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