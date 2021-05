"Aunque Vidal no sea candidata, igual habrá unidad"

El presidente del Concejo Deliberante en Tigre, Segundo Cernadas, aseguró que luego de la derrota electoral los liderazgos en Juntos por el Cambio (JxC) son “mucho más horizontales” y que le gustaría que la exgobernadora María Eugenia Vidal sea la primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. De todos modos, cree que si la exmandataria decide quedarse al margen de la pelea por la provincia habrá boleta única en la alianza opositora: “Nos vamos a poner de acuerdo”, afirmó.

En diálogo con Letra P, el dirigente local del PRO advirtió también que si se recrudecen las pelean internas en la oposición analiza dejar la política. “No me metí en política para pelear con los míos”, remarcó. Además, habló sobre su futuro político y dijo que buscará la revancha en 2023 por la conducción del distrito en manos de Julio Zamora y la posible interna de pago chico contra el exdiputado del monzoísmo Nicolás Massot, a quien cruzó junto a Emilio Monzó: “Se portaron muy mal, pero celebro que quieran estar adentro” de la coalición, apuntó.

-¿Cómo analiza la gestión?

-Estamos entre los peores países del mundo que han llevado adelante la pandemia y eso es gravísimo.

-¿En qué se basa?

-Un relevamiento internacional de Bloomberg sobre un análisis de 52 países. Es algo realmente preocupante, pero no es sólo la situación sanitaria, si no también la economía, la inflación y la inseguridad.

-Llegan vacunas cada semana y hubo inversiones en salud…

-Totalmente, pero hay que tener en cuenta algo: la gente perdió la confianza en el gobierno, primero, con la cuarentena más larga del mundo, con la que no se evitó lo que vemos hoy y, después, al decir que iban a llegar determinada cantidad de vacunas y no llegaron. Las pocas que llegaron fueron a parar a los vacunatorios truchos. Es para agarrase la cabeza.

-¿Cree que hay lugar para un cierre total?

-Si escuchamos a los médicos deberíamos cerrar, pero si escuchamos a la gente, no. La mayoría nos dice que prefieren agarrarse coronavirus a encerrarse nuevamente, porque ya estuvieron aislados, se fundieron y ahora el gobierno quiere volver atrás. La gente está desesperada, no veo mucho margen de maniobra.

-¿Qué propone?

-Mantener las puertas abiertas, con protocolos muy estrictos, incluidas las clases. Habrá que tener algunos lugares cerrados, como las canchas de fútbol.

-Muchos países suspendieron las clases presenciales ante la suba de casos. ¿No coincide?

-Fue por momentos cortos y luego volvieron a la presencialidad. Y los que optaron por cerrar fueron los países que llevaron adelante un muy mal manejo de la pandemia.

-¿Le parece bien postergar las PASO?

-No me parece mal si nos va a servir para estar en un mes donde tengamos menos casos a la hora de votar.

-¿Quien encabeza la lista de aspirantes a diputado nacional por Buenos Aires va a quedar mejor posicionado para competir por la gobernación?

-Es muy relativo, depende de cómo le vaya en la elección.

-¿Quién le gustaría que encabece por JxC?

-María Eugenia Vidal sería una gran candidata. Será una decisión de ella y de los demás espacios, teniendo en cuenta que ahora hay liderazgos mucho más horizontales.

-¿Coincide con que es la única que garantiza la unidad de Juntos por el Cambio?

-Si Vidal no es candidata, igual nos vamos a poner de acuerdo y habrá unidad. Nos vamos a ordenar. Si nos peleamos entre nosotros no vamos a ganar.

-¿Qué propone La Territorial?

-La fundamos para fortalecer la provincia de Buenos Aires, porque en la elección nacional es determinante el conurbano, y ahí queremos jugar muy fuerte. No hay 2023 si no construimos en 2021. Esto no es en contra de nadie, es a favor de Juntos por el Cambio.

-¿Se refiere al Grupo Dorrego?

-Que nos vean en contra de ellos es una estupidez. Varios de los que estamos en La Territorial fuimos parte de la campaña y la construcción que hizo Jorge Macri. Trabajamos palo y palo junto a él y también me siento parte de su equipo. Fui integrante de la escuela de candidatos que armó en 2019, así que me considero uno de sus mejores alumnos. Es con ellos, y si el candidato finalmente es Jorge, lo apoyaremos a él.

-¿Descarta diferencias?

-Me metí en política porque vi que el kirchnerismo estaba prendiendo fuego el país. Si nos vamos a pelear entre nosotros, me voy a mi casa. No me metí en política para pelear con los míos.

-¿Tienen que ampliar la base partidaria sin restricciones?

-Hay que ampliar, pero con cuidado. Quien se sume tiene que venir a construir y no a destruir.

-¿Incluye a Monzó y a Frigerio?

-Ellos rompieron el bloque, se portaron muy mal con Juntos por el Cambio, y ahora verlos defendiendo a capa y espada que son de este espacio no nos cierra mucho, pero no nos tiene que importar eso. Si quieren estar adentro, lo celebro.

-¿Le gustaría ser candidato?

-Sí, voy a estar en la pelea de 2021 y de 2023, con el objetivo de ganar la intendencia de Tigre.

-¿Descarta una candidatura a legislador?

-No quiero ser diputado o senador. Quiero estar en el territorio viendo cómo ganamos en Tigre.

-¿Ve una interna con Nicolás Massot?

-Si eso ayuda para que el espacio sea más amplio, puede ser. Pero apuesto a que vayamos juntos y no desgastarnos en una PASO.

-¿Vidal candidata a presidenta?

-Sí, sin dudas.