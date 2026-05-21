La declaración jurada de guerra de Patricia Bullrich: un aumento patrimonial del 36% y la venta de un auto

El pasado martes, casi tres semanas después de reclamarle a Manuel Adorni que adelante la confección de su declaración jurada 2025, Patricia Bullrich remitió la suya a la Oficina Anticorrupción (OA), dos meses antes del vencimiento del plazo para presentarla. Sin cambios sustanciales, el patrimonio de la senadora aumentó un 36% en un año.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza le sumó mayor presión al Jefe de Gabinete, cuyo nivel de vida está siendo investigado por la Justicia desde hace dos meses por la compra de dos inmuebles, sumado a varios viajes familiares que se le descubrieron.

"Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora?", le reclamó la exministra de Seguridad al vocero. En la Casa Rosada trascendió que Adorni estima revelarla a fin de mes.

En realidad, la expresidenta del PRO no se adelantó tanto si se hubiera mantenido el plazo original. Ocurre que el 30 de mayo era el vencimiento original para la presentación, pero un mes antes, cuando el escándalo de Adorni ya llevaba semanas en primer plano, la nueva titular de la OA, Gabriela Carmen Zangaro , puesta por el ministro Juan Bautista Mahiques , firmó la resolución 3 para patear la fecha hasta el 31 de julio.

En un nuevo round, Bullrich adelantó el envío de su balance patrimonial. Es su tercera declaración jurada, ya que a principios de año había presentado la baja como ministra y el alta como senadora. La que se conoció en las últimas horas es la anual, en la que constan los bienes con los que comenzó el año y con los que terminó.

image Fragmento de la declaración jurada de Patricia Bullrich, presentada ante la OA.

De esta forma, Bullrich inició 2025 con un patrimonio de $ 188.341.118 y lo cerró con $ 257.290.739, lo que implica un incremento del 36%, apenas unos puntos por encima de la inflación acumulada en ese periodo.

A diferencia de Adorni, la senadora no anotó ninguna deuda. Declaró el mismo departamento de 120 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires que escrituró en 1993, al que valuó en $ 138.669.684, y una cochera de $ 5.348.499; además del 33% de un terreno en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, que adquirió en 2017, cotizado en $ 71.913.176.

Los ahorros de la senadora

En cuatro cuentas bancarias tiene depositados $ 8.940.563, pero otra parte de sus ahorros la declaró en efectivo: $ 1.500.000 y 3460 dólares.

Además, Bullrich detalló que tiene un saldo a percibir de $ 9.563.516 en concepto de la liquidación final del Ministerio de Seguridad, y otros $ 9.421.746 invertidos en un plan de ahorro automotor de la firma Fiat. En su único movimiento patrimonial del año, la senadora vendió un vehículo Ford Ecosport.