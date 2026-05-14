Guillermo Cornaglia: "Si el peronismo se divide en Santa Fe estamos condenados al fracaso"

En la previa de una nueva cumbre de todas las tribus del peronismo de Santa Fe , el presidente del PJ provincial, Guillermo Cornaglia , volvió a poner el foco en la unidad de cara a 2027 y advirtió que “si el justicialismo se divide, estamos condenados al fracaso” . El nuevo encuentro, el segundo del año, será el 6 de junio.

Después de la reactivación de la mesa de acción política del PJ que Letra P contó semanas atrás y que transcurrió con algunos cuestionamientos del perottismo , el partido busca ahora darle continuidad a ese proceso de diálogo con una nueva convocatoria en la sede partidaria de la capital provincial.

La conducción espera llegar a ese nuevo encuentro con consensos mínimos que permitan encauzar la estrategia electoral. “Tenemos el convencimiento de que el futuro es la unidad y desde esa unidad construir el futuro que los argentinos y los santafesinos necesitan hoy de la política”, planteó Cornaglia en una entrevista con RTS .

La definición dialoga directamente con el escenario que expuso el primer encuentro de la mesa política: todas las tribus sentadas en la misma mesa, voluntad de “resetear” la discusión interna y una apuesta común a sostener las PASO como mecanismo ordenador de la competencia peronista hacia 2027.

En ese marco, Cornaglia volvió a defender las primarias como herramienta para resolver las diferencias puertas adentro del justicialismo. “Si no hay unidad en un solo candidato, debemos tener una herramienta como las PASO para que se dirima la interna, pero siempre dentro del Partido Justicialista y del frente que se concrete en su momento”, sostuvo.

Caciques en guerra fría

La idea no es menor en un peronismo que todavía exhibe tensiones entre el sector que conduce Omar Perotti, el espacio de los senadores referenciados en Armando Traferri, La Corriente de Agustín Rossi, el Movimiento Evita y el armado de Marcelo Lewandowski. De hecho, tras aquella primera reunión, el perottismo había cuestionado que la convocatoria fuera “insuficiente” y reclamó una mayor democratización de la lapicera partidaria.

Perotti.Rossi

Ahora, el titular del PJ intenta correrse de esas disputas y bajar una línea más amplia. “Quiero que estemos todos en la reunión del 6 de junio, pero también trabajando en conjunto en las próximas elecciones", afirmó.

La advertencia sobre los riesgos de una fractura interna fue todavía más explícita. “Si el justicialismo se divide, va una parte por dentro del partido y otra por fuera, sin duda que estamos condenados al fracaso. No estamos teniendo en cuenta la desesperación que hoy están viviendo nuestros habitantes”, señaló.

El que pierde, acompaña

La discusión sobre las continuidad de las Primarias Abiertas sigue siendo central porque en el PJ descuentan que, de derogarse, la presión por una lista de unidad será inevitable. “Si no vamos a tener PASO, por supuesto tenemos que ir con un solo candidato en una lista unida. De esto no tengo dudas”, aseguró Cornaglia. En cambio, si las primarias continúan, considera posible que convivan varios perfiles internos bajo una misma estructura electoral: “El que gana, conduce; y el que pierde, acompaña”.

El presidente del PJ también intentó despegar la discusión santafesina de la interna nacional que atraviesa al peronismo entre Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y otros sectores del partido a nivel nacional. “Con la grandeza de nuestro Partido Justicialista de Santa Fe y de esta provincia histórica, no podemos permitir que una interna nacional marque nuestro destino”, sostuvo.

En el PJ santafesino creen que el calendario también ayudará a provincializar la discusión. “Primero va a ser la elección provincial y después la nacional”, remarcó Cornaglia, que insistió en que “no puede una interna opacar la real necesidad que hoy viven los santafesinos”.

Así, mientras el peronismo todavía está lejos de una síntesis definitiva y conviven recelos entre los distintos sectores, la conducción partidaria busca consolidar un punto de partida: mantener a todas las tribus adentro del mismo esquema y evitar nuevas fugas. El desafío, como ya mostró la experiencia de 2025, será transformar esa foto de unidad en una estrategia electoral común.