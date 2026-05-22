¿SALVEN AL VOCERO?

Encuesta: pese al respaldo de Javier Milei, casi la mitad de los votantes libertarios rechaza a Manuel Adorni

El 48,7% del electorado violeta tiene una imagen negativa del jefe de Gabinete. La cifra aumenta entre los seguidores de Bullrich. Los datos de VOZNA.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
Encuesta: pese al respaldo de Javier Milei, casi la mitad de sus votantes rechaza a Manuel Adorni

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El relevamiento, realizado entre el 6 y el 14 de mayo sobre 1.459 casos en todo el país, muestra que el jefe de Gabinete registra apenas 17,1% de imagen positiva frente a un contundente 66,6% de imagen negativa, uno de los peores diferenciales del oficialismo.

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Preocupación en el núcleo duro libertario

Pero el dato que más inquieta a La Libertad Avanza aparece al observar a su propia base electoral: incluso entre quienes eligieron a Milei en 2023, Adorni enfrenta niveles de rechazo inesperadamente altos, evidenciando que su figura no logra consolidar consenso ni siquiera dentro del electorado oficialista.

Entre el electorado de La Libertada Avanza, el 48,7% de las personas consultadas tiene una imagen negativa del vocero, un 34,6% tiene una valoración positiva y el 9,9% dijo que no sabe. Asimismo, el jefe de Gabinete es rechazado por casi el 70% del electorado de la senadora oficialista Patricia Bullrich.

La exministra de Seguridad, que mantiene una porción importante del electorado que acompañó al oficialismo, aparece como una de las figuras que podría absorber parte del malestar interno si el vocero presidencial sigue perdiendo respaldo. De hecho, en las últimas semanas la senadora viene metiéndole presión al funcionario para que adelante la presentación de su declaración jurada.

El desgaste de la gestión también impacta

La encuesta se conoce en un contexto complejo para el Gobierno. La aprobación de la gestión de Milei se ubica hoy en 35,8%, mientras que el rechazo alcanza el 58%, confirmando una tendencia de desgaste que empieza a reflejarse también en sus principales dirigentes.

El mensaje que deja el estudio es claro: el apoyo a Milei no garantiza respaldo automático a sus funcionarios, y el oficialismo enfrenta el desafío de evitar que ese desgaste interno termine afectando su capital político de cara a las elecciones de 2027.

Los datos completos de la encuesta

VOZNA - Encuesta Nacional (Mayo)

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