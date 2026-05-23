Rosario Romero y Adrián Fuertes viajan a China para encontrarle una vuelta a la obra pública en la era Milei

La intendenta de Paraná , Rosario Romero , y el intendente de Villaguay , Adrián Fuertes , llegarán a China en una misión con el objetivo de encontrar alternativas más económicas para la realización de obras de infraestructura. La iniciativa es organizada por el Grupo CEDA ( Cooperativas para una Estrategia de Desarrollo Argentino ) y financiada por el Consejo Federal de Inversiones ( CFI ).

Los intendentes de Entre Ríos destacaron que pensaron en una agenda orientada a fortalecer vínculos de cooperación internacional. En síntesis, concentran sus esfuerzos en encontrar alternativas viables desde lo financiero para concretar obras imprescindibles para sus ciudades. Consideran que en Oriente hay opciones, gracias a menores plazos de ejecución y mayor desarrollo tecnológico, que pueden ejecutarse con costos hasta un 50% menores que los sistemas tradicionales.

La misión se desarrollará del 22 de mayo al 5 de junio. Romero y Fuertes estarán acompañados por sus pares de Reconquista , Amadeo Vallejos y de Granadero Baigorria , Adrián Maglia . La comitiva buscará afianzar relaciones institucionales con el ecosistema económico de los BRICS . La delegación también analizará nuevas oportunidades de articulación internacional para gobiernos locales y sectores productivos.

Resignados a la paralización total de la obra pública nacional y a que para la Casa Gris “ Paraná no sea una prioridad”, según refirió una fuente cercana a Romero, el Municipio trabaja en alternativas para dar respuesta a necesidades de infraestructura. Algunas de ellas financiadas con recursos propios y otras para las que se requiere de dinero de organismos multilaterales de crédito.

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Aun así, luego de conseguir los recursos, deben trabajar en la inteligencia de hacer rendir cada centavo. Por ello, las alternativas tecnológicas y de construcción chinas resultan una necesidad para afrontar el escenario económico impulsado por el Gobierno.

Paraná analiza tecnología china

“No es una misión política”, aclara una fuente del romerismo y al mismo tiempo cuenta que se trata de “buscar soluciones de Oriente”. Dado el avance tecnológico de China, piensan en observar obras estratégicas, vinculadas al crecimiento de infraestructura en servicios. Qué copiar y qué adquirir será el resultado de análisis posteriores a la misión.

Desde Paraná se piensa en una planta de tratamiento de líquidos cloacales y de la ampliación de la red cloacal. También del mejoramiento de la red de distribución de agua potable. Ante la ausencia absoluta de financiamiento nacional y los casi nulos recursos provinciales, la ciudad presentó proyectos para financiarse ante el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Aunque esas líneas de créditos aún no están activas, los costos en China serían sustancialmente menores.

Por ejemplo, la proyección para el total de los trabajos en cloacas rondan los 45 millones de dólares. De concretarse la realización de la obra con empresas y tecnología oriental, podría realizarse por la mitad de ese valor o incluso menos, se entusiasman fuentes de la Secretaría de Finanzas de la capital. Otra obra prioritaria es una planta de tratamiento de residuos industriales, valuada en cuatro millones de dólares, que también podría ejecutarse por un monto sensiblemente menor.

Fuertes estará enfocado en buscar empresas vinculadas a la construcción de parques solares para Villaguay. Además, en su ciudad trabajan en soluciones para el tratamiento de los efluentes del parque industrial. Apuntará también a captar inversiones vinculadas a empresas automotrices y de maquinaria pesada.

Agenda en China

La delegación argentina arribará a la ciudad de Xiamen para participar del BRICS Exhibition on New Industrial Revolution 2026, una de las principales plataformas internacionales de articulación entre gobiernos, empresas, innovación tecnológica y cadenas globales de suministro.

Según se comunicó oficialmente, la agenda incluirá reuniones institucionales en la provincia de Fujian, caracterizada como uno de los polos más dinámicos del desarrollo chino contemporáneo y un territorio estratégico dentro de la Ruta de la Seda. Allí prevén mantener encuentros con autoridades locales y actores vinculados al desarrollo industrial, tecnológico y de infraestructura.

Embed Junto a otros intendentes, esta semana viajaremos a China para desarrollar una agenda de trabajo orientada a generar inversiones, fortalecer vínculos estratégicos y conocer tecnologías aplicadas al desarrollo urbano, la infraestructura y la modernización del Estado. pic.twitter.com/I5SKf9Pl5X — Rosario Romero (@rosarioromeroOK) May 22, 2026

En este sentido, uno de los puntos centrales será la visita a una planta de tratamiento y potabilización de agua equipada con tecnología avanzada, donde la delegación entrerriana desarrollará una agenda específica. “La visita representa uno de los principales objetivos estratégicos del viaje, vinculado a la búsqueda de soluciones para el desarrollo urbano y ambiental de la región”, reconoció una fuente del Palacio Municipal de Paraná.

Además, recorrerán instalaciones de Huawei, centros industriales, universidades y espacios de innovación tecnológica.