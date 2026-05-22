Rogelio Frigerio designa a Guillermo Marcone y pone un alfil propio en la delegación argentina de Salto Grande

Guillermo Marcone asumirá como delegado argentino ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande , ente que administra la represa hidroeléctrica de Concordia . Desembarcará en reemplazo de Juan Carlos Chagas , quien asumió en 2024 como parte de un entendimiento entre Rogelio Frigerio y un sector del peronismo que encabezaba Edgardo Kueider .

La detención del senador desactivó el acuerdo político y dejó fuera de juego a Kueider, que cumple prisión domiciliaria en Paraguay , Chagas quedó en la cuerda floja. Su desempeño en Salto Grande se sostuvo hasta esta semana, cuando voceros del gobernador confirmaron su salida.

Con la designación de Marcone, el gobernador ubica en la represa el segundo alfil propio. La representación argentina en la hidroeléctrica binacional consta de tres lugares clave para la política regional. Desde esa plataforma, los funcionarios pueden consolidar su anclaje territorial, sobre todo en la costa del Uruguay .

En la presidencia de la delegación, el gobierno de Entre Ríos nombró primero a Alejandro Daneri , diplomático de carrera y cuñado del gobernador. Junto a Chagas, ingresó Pedro Galimberti , el exdiputado radical que había desafiado a Frigerio en la interna de Juntos en 2023. Con el acuerdo con Kueider y Galimberti, la Casa Gris consiguió votos a favor de la Ley Bases que entonces se discutía en el Congreso .

El compromiso con el senador caducó cuando fue detenido con 200.000 dólares en la frontera con Paraguay , donde aún continúa con prisión domiciliaria. Tras un año y medio de aquel episodio, Frigerio avanzó con una nueva designación y esta vez eligió a un incondicional, aunque Chagas, a pesar de tener terminales extrafrigeristas, siempre contribuyó al esquema oficialista.

Quién es Guillermo Marcone

Esta será la segunda incursión de Marcone como funcionario nacional. El primer intento fue cuando Frigerio lo designó al frente de la Jefatura de Vialidad Nacional en la provincia.

Marcone-Vialidad Marcone fue durante cuatro meses jefe de Vialidad Nacional en Entre Ríos.

Esa aventura duró poco: como contó en exclusiva Letra P, a tres meses de haber asumido, Karina Milei y Lule Menem impulsaron un barrido político en todo el país que dejó afuera a 15 delegados provinciales de ese organismo que habían ingresado por un acuerdo entre Guillermo Francos, entonces jefe de Gabinete, y los gobernadores. Marcone fue uno de los expulsados.

Desde entonces, el arquitecto que reflotó al MID en la provincia permanece alineado con el oficialismo sin cargo adjudicado. Según supo Letra P, asumirá su nueva función la última semana de mayo.

El arquitecto del MID

Marcone es un arquitecto de reciente incorporación a la política. Debutó en la función pública con el nombramiento en Vialidad, aunque tuvo su primera incursión en 2023 cuando intentó ser precandidato a intendente en Concordia.

Aquel intento duró poco porque tras un acuerdo con los partidos aliados de Juntos retiró su postulación y no llegó a competir como precandidato en las PASO provinciales. Ese intento le valió ocupar un lugar en las lista de las nacionales de octubre, cuando fue candidato a diputado en la boleta de Frigerio y quedó en tercer lugar detrás de Atilio Benedetti y Francisco Morchio.

Fue uno de los artífices del resurgir del MID en la provincia. En diciembre de 2021, junto al entonces recientemente asumido diputado Frigerio, reinauguraron locales en toda la provincia bajo la conducción de Manuel Troncoso, hoy ministro de Gobierno y Trabajo. Fue él quien motorizó en Concordia la plataforma partidaria de Frigerio que terminó confluyendo en la alianza Juntos por Entre Ríos.