El PJ de Neuquén no termina de cicatrizar sus heridas: ahora la batalla es en la capital

"El Turco" Asaad, el día en que asumió la presidencia del PJ de Neuquén. La elección interna no cerró todas las heridas.

El peronismo de Neuquén atraviesa otro tiempo de sacudones y tironeos. El recambio de autoridades no sirbieron para terminar de cicatrizar heridas después de la interna de marzo y se asoma a otro tiempo de conflictos y tensiones. El nuevo escenario trasciende la disputa local y se traslada también al panorama nacional.

El último episodio que movió las aguas ocurrió en el PJ de la capital. El sector apadrinado por Oscar Parrilli , que ganó las elecciones de esa jurisdicción, pataleó y acusó al flamante presidente del partido provincial, José Assad , de cerrar las puertas del partido y comportarse como, dicen, un “patrón de estancia”.

Assad, parte de La Neuquinidad que comanda el gobernador Rolando Figueroa , le dijo a Letra P que lo que sus opositores internos denuncian como un vaciamiento es en realidad una obra de reconstrucción que se hace en el edificio partidario. Aunque admite que “las internas siempre dejan heridas”.

La puja entre sectores del PJ se saldó, aunque parcialmente, con las elecciones que le dieron la victoria al intendente de Vista Alegre y referencia del espacio denominado “Peronismo Territorial”. Assad se plantó como "no kirchnerista" y tiende puentes tanto con Figueroa en el nivel provincial como con el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

PJ Provincial "El Turco" Asaad, presidente del PJ provincial, junto a los dirigentes de confianza que lo acompañan en la nueva gestión.

Esos alineamientos generan discordia por parte de otros espacios, pero además de la puja por el posicionamiento en la provincia y la ciudad, también empieza a tallar la disputa por el modo de pararse ante la batalla nacional.

Al sector parrillista que comanda el PJ capital le disgustan las rápidas mieles en el vínculo de “El Turco” con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Las referencias centrales del kirchnerismo fueron en las últimas elecciones Juan Domingo "Chule" Linares y Karina Ortiz. El consejo de la capital está a cargo de Soraya Jaramillo y otra referencia de peso es la diputada Lorena Parrilli.

“Hay que tener responsabilidad y no caer en confrontaciones innecesarias que nos dañen”, advirtió Asaad.

Peronismo: ¿puertas abiertas o puertas cerradas?

El cierre de la sede del PJ de Neuquén es el episodio que en estos días sirvió como motivo del nuevo forcejeo. El Consejo Local del PJ de la capital, copado por el kirchnerismo, denunció que se trata de un “vaciamiento institucional del partido”.

Acusan a Asaad de que impide el funcionamiento de la sede histórica de la calle Roca 265. “Es un avasallamiento de la institucionalidad”, acusó un documento de ese sector. El kirchnerismo sacó en la ciudad el 65% de los votos de la última interna en ese territorio.

reunion en la vereda El sector kirchnerista que comanda el PJ Capital de Neuquén hizo la reunión en la vereda de la sede partidaria.

El martes se hizo la segunda reunión del Consejo local. Fue en la vereda. Sus protagonistas dijeron que lo decidieron ante la negativa de entregar las llaves del edificio por parte de la conducción provincial. "Es contradictorio que quienes hablan de un partido 'de puertas abiertas' mantengan cerrada la unidad básica y el consejo local".

Asaad reduce la situación a una obra en el edificio y dice que el PJ “estuvo abandonado durante más de 15 años”. Sus contrincantes lo niegan y enumeran una serie de actividades sociales y políticas que se hicieron durante el año pasado.

Un debate sobre la identidad del PJ

El sector dirigencial cercano a Parrilli advierte que hay una decisión del PJ provincial de “achatar y vaciar el partido, afectando el funcionamiento democrático y participativo”. “Nunca se hicieron las reparaciones necesarias, ni se puso en valor el edificio y lamentablemente se fue deteriorando. Muchos de los que hoy se quejan o denuncian esta situación también fueron parte de ese abandono y de la destrucción”, contraatacó Asaad.

Su teoría es que sólo está impedido el ingreso para las tareas de limpieza, reparación, pintura y recuperación integral del edificio. “Hasta que no esté en condiciones adecuadas, no vamos a poner en riesgo a ningún compañero ni compañera”, afirmó. Y prometió que “cuando vuelva a abrir sus puertas, no solamente va a estar recuperado, sino que va a volver a ser la casa de todos los peronistas de la provincia”.

Jose Asaad PJ Neuquén José Asaad, presidente del PJ de la provincia de Neuquén y además intendente de Vista Alegre.

Desde el Consejo capitalino van más allá de la disputa por las obras y la sede. Sostienen que el argumento de las refacciones “es una excusa para cerrar el partido y limitar la participación de la militancia”. Aseguran que les dieron a entender que el partido estará cerrado entre seis meses y un año.

La pelea no es nueva ni liviana. El kirchnerismo quiso sacar a Asaad de la cancha cuando el congreso partidario pidió su desafiliación y planteó que no estaba habilitado para participar de las elecciones. Sospechan que consiguió aval judicial a partir de favores cruzados con Figueroa.

Asaad no quiere internas en Neuquén

Asaad, en ese contexto, reconoce que un “desafío” de su gestión es “dejar de lado las peleas internas". "La sociedad cambió y pide soluciones concretas, no discusiones políticas vacías”, dice el titular del partido a nivel provincial.

Según señala, “la sociedad demanda dirigentes que dialoguen, gestionen y trabajen unidos por encima de las divisiones partidarias”.´

Asaad fija posición ante uno de los debates más intensos en la interna, cuando insiste en que “la relación con el gobernador y con La Neuquinidad debe ser institucional, responsable y con diálogo permanente. Nuestra bandera es la justicia social y eso es lo que el gobernador hoy está haciendo”.

Admite que las diferencias internas “son parte de la vida democrática de un partido político. Pero ninguna diferencia personal puede estar por encima de las necesidades de la gente ni del futuro del PJ”. Se queja, además, porque “muchas tensiones terminan influenciadas por los alineamientos y debates que atraviesan al PJ nacional". "No podemos quedar atrapados solamente en discusiones nacionales”, dice a modo de definición de cara a 2027.