Final del Apertura en Córdoba: cómo fue la negociación de Martín Llaryora que dejó sin partido a Gerardo Zamora

Juan Manuel Cavagliatto, Martín Llaryora y Chiqui Tapia en Córdoba
Martín Llaryora logró que la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River se disputara en el estadio Mario Alberto Kempes. La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) combinó cuestiones logísticas, garantías de seguridad y un contexto político incómodo para la conducción que encabeza Chiqui Tapia.
En el Panal y en la dirigencia deportiva cordobesa negaron que existiera una negociación política detrás de la decisión en la máxima entidad del fútbol local. Según esa versión, Llaryora y el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, realizaron gestiones ante la AFA para posicionar a la provincia como sede del encuentro definitorio.
llaryora tapia kempes calvo siciliano
Martín Llaryora con Chiqui Tapia en el estadio Mario Alberto Kempes
La conducción de la AFA valoró la infraestructura del estadio cordobés, la capacidad para recibir más de 50 mil personas y la disponibilidad hotelera y gastronómica necesaria para un evento de semejante magnitud. También incidieron los antecedentes positivos en partidos con ambas hinchadas.
Aunque Llaryora es insistente a la hora de lograr la llegada de espectáculos deportivos a la provincia, Córdoba no aparecía inicialmente como favorita para la final que se jugará este domingo a las 15.30. En la previa, las alternativas que mejor consideración tenían eran Mendoza y San Luis.
La situación judicial que golpeó a Santiago del Estero
Dentro de las opciones también se analizó el estadio de Racing. Esto fue así porque en AFA prevalecía la idea de evitar cualquier escenario que acercara a la organización al poder político de Zamora en Santiago del Estero.
Según publicó La Nación, el fiscal federal Pedro Simón puso el foco sobre transferencias dirigidas a Segon SRL, firma que obtuvo una licitación en 2024 para prestar servicios de seguridad en el Hospital Regional santiagueño. El monto superó los $1200 millones durante los últimos dos años.
La empresa, controlada por SOMA, otra sociedad relacionada con Toviggino, también recibió fondos de la Municipalidad de Frías y de la propia entidad del fútbol argentino. El dinero ingresaba a cuentas del Banco de Santiago del Estero y se redistribuía en menos de 48 horas.
El dictamen reveló que en 2024 hubo más de 50 transferencias desde las arcas santiagueñas a la empresa Segon por un total de $633.550.169,32.
Córdoba, seguridad y vínculos con AFA
En ese contexto, trasladar la final a Santiago del Estero implicaba exponer todavía más a la conducción del fútbol argentino en medio de la controversia judicial. La opción cordobesa ofrecía menor exposición política y mejores condiciones operativas.
Aunque en un rol secundario esta vez, también jugaron a favor las garantías del presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, que se mueve hace tiempo como nexo entre AFA y los distintos actores de la política provincial. A esto se sumaron los operativos de seguridad previos coordinados entre la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par provincial Juan Pablo Quinteros.
llaryora chiqui tapia cavagliatto
La elección del Kempes terminó consolidando una combinación de factores deportivos, logísticos y políticos. Además de garantizar capacidad organizativa, la sede tendrá como protagonista a Belgrano, el equipo cordobés que preside Luis Fabián Artime, en una final que posicionará nuevamente a Córdoba en el centro de la escena futbolística nacional.
El gobierno cordobés estima para este fin de semana un impacto para la economía provincial de $17.000 millones, sin contemplar el movimiento generado por la venta de entradas al partido.
Chiqui Tapia vendrá a la ciudad este domingo. Será un paso rápido. Toca y se va.