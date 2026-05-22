Final del Apertura en Córdoba: cómo fue la negociación de Martín Llaryora que dejó sin partido a Gerardo Zamora

Martín Llaryora logró que la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River se disputara en el estadio Mario Alberto Kempes . La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) combinó cuestiones logísticas, garantías de seguridad y un contexto político incómodo para la conducción que encabeza Chiqui Tapia .

La decisión rompió con la hegemonía del estadio santiagueño Madre de Ciudades , donde se disputaron diez finales del fútbol argentino en los últimos cuatro años al calor de la influencia en la AFA del tesorero de la organización , Pablo Toviggino , y su aceitada relación con el gobernador Gerardo Zamora .

En el Panal y en la dirigencia deportiva cordobesa negaron que existiera una negociación política detrás de la decisión en la máxima entidad del fútbol local. Según esa versión, Llaryora y el presidente de la Agencia Córdoba Deportes , Agustín Calleri , realizaron gestiones ante la AFA para posicionar a la provincia como sede del encuentro definitorio.

La conducción de la AFA valoró la infraestructura del estadio cordobés, la capacidad para recibir más de 50 mil personas y la disponibilidad hotelera y gastronómica necesaria para un evento de semejante magnitud. También incidieron los antecedentes positivos en partidos con ambas hinchadas.

Aunque Llaryora es insistente a la hora de lograr la llegada de espectáculos deportivos a la provincia, Córdoba no aparecía inicialmente como favorita para la final que se jugará este domingo a las 15.30. En la previa, las alternativas que mejor consideración tenían eran Mendoza y San Luis.

La situación judicial que golpeó a Santiago del Estero

Dentro de las opciones también se analizó el estadio de Racing. Esto fue así porque en AFA prevalecía la idea de evitar cualquier escenario que acercara a la organización al poder político de Zamora en Santiago del Estero.

La preocupación se vinculó con la investigación judicial que derivó en un pedido de detención contra Tapia y Toviggino, a la vez presidente de Central Córdoba de Santiago del Estero. El expediente expuso movimientos de dinero desde organismos públicos santiagueños hacia empresas vinculadas al dirigente.

toviggino.webp Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Según publicó La Nación, el fiscal federal Pedro Simón puso el foco sobre transferencias dirigidas a Segon SRL, firma que obtuvo una licitación en 2024 para prestar servicios de seguridad en el Hospital Regional santiagueño. El monto superó los $1200 millones durante los últimos dos años.

La empresa, controlada por SOMA, otra sociedad relacionada con Toviggino, también recibió fondos de la Municipalidad de Frías y de la propia entidad del fútbol argentino. El dinero ingresaba a cuentas del Banco de Santiago del Estero y se redistribuía en menos de 48 horas.

El dictamen reveló que en 2024 hubo más de 50 transferencias desde las arcas santiagueñas a la empresa Segon por un total de $633.550.169,32.

Córdoba, seguridad y vínculos con AFA

En ese contexto, trasladar la final a Santiago del Estero implicaba exponer todavía más a la conducción del fútbol argentino en medio de la controversia judicial. La opción cordobesa ofrecía menor exposición política y mejores condiciones operativas.

Aunque en un rol secundario esta vez, también jugaron a favor las garantías del presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, que se mueve hace tiempo como nexo entre AFA y los distintos actores de la política provincial. A esto se sumaron los operativos de seguridad previos coordinados entre la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par provincial Juan Pablo Quinteros.

llaryora chiqui tapia cavagliatto

La elección del Kempes terminó consolidando una combinación de factores deportivos, logísticos y políticos. Además de garantizar capacidad organizativa, la sede tendrá como protagonista a Belgrano, el equipo cordobés que preside Luis Fabián Artime, en una final que posicionará nuevamente a Córdoba en el centro de la escena futbolística nacional.

El gobierno cordobés estima para este fin de semana un impacto para la economía provincial de $17.000 millones, sin contemplar el movimiento generado por la venta de entradas al partido.

Chiqui Tapia vendrá a la ciudad este domingo. Será un paso rápido. Toca y se va.