INTERNA SIN RETORNO

Las Fuerzas del Cielo hablan por Santiago Caputo y Javier Milei no consigue un alto al fuego

El Gordo Dan y otros tuiteros divulgan en redes lo que el asesor repite en privado. El termómetro político en el gabinete. Se vienen dos cara a cara.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Santiago Caputo, junto a Javier Milei.

Santiago Caputo, junto a Javier Milei.

Por temor o calculo político, Santiago Caputo no escaló su enfrentamiento con Martín Menem, tras el cruce tuitero del fin de semana pasado. Sin embargo, la militancia digital que le responde, con Daniel Parisini (más conocido como Gordo Dan) a la cabeza, continúa expresando en público lo que el asesor dice en privado. Todo a pesar de que Javier Milei intentó mediar.

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"No le pedimos a Dan que salga a hablar, pero tampoco que no lo haga. Todo lo que dice es lo que nosotros también creemos", comentaron a Letra P desde el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada, donde el estratega presidencial tiene su lugar de trabajo diario y una base de operaciones para redes sociales. Parisini es un visitante regular en este sector de la sede administrativa nacional.

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Después de que Milei desligara a Menem de la polémica, haciendo equilibrio al definir a Caputo como "casi un hermano", el Gordo Dan contraatacó. "Yo estoy convencido de que no es algo prefabricado. Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. Lo tengo totalmente asegurado. No tengo dudas. Creo que le mintieron al presidente", sostuvo Parisini en su programa en el streaming Carajo.

Sagaz y Mac, los otros tuiteros que son la voz de Santiago Caputo

Por supuesto, el principal propagandista del Gobierno no es el único intérprete de los pensamientos del asesor. Hay al menos otros dos tuiteros celestiales que escriben sus posteos en redes sociales desde las sillas inmediatamente contiguas a las de Caputo: Lucas Luna (Sagaz) y Macarena Alifraco (Mac), quienes desde el inicio de la gestión libertaria fueron los dos más fervientes militantes del antimenemismo.

La intransigencia de Sagaz con los familiares del expresidente Carlos Saúl Menem le valió, incluso, al menos un veto electoral y una frustración de gestión. En el cierre de listas de las elecciones bonaerenses de septiembre, Las Fuerzas del Cielo habían pedido que Luna llegue a la Legislatura, pero su nombre fue casi inmediatamente excluido por un pedido explícito del secretario de Gestión Institucional, Lule Menem, el principal armador nacional del karinismo, al presidente de La Libertad Avanza en Buenos Aires Sebastián Pareja.

Que el armador libertario haya llamado a Pareja para bajar a Luna quizá se deba a un viejo posteo suyo que provocó la ira de los riojanos. En junio del 2025, Luna tuitó "No odiamos lo suficiente al Islam", que si bien motivó numerosos apoyos digitales, le valió un cruce con Sharif Menem, sobrino de Lule, quien lo cruzó con un "borrá eso pelotudo". El posteo nunca fue eliminado.

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Luna se quedó afuera también del Ministerio de Interior de Caputo que nunca fue. Hacia fines de octubre, mientras se rediseñaba el gabinete tras la salida de Guillermo Francos, el asesor negociaba su posible incorporación formal al Gobierno, en el que el reconocido tuitero iba a ocupar un lugar clave dentro de la Secretaría de Provincias y Municipios. Finalmente, Caputo nunca blanqueó su ingreso al gabinete, pero Luna tampoco bajó el perfil contra los Menem.

Las alusiones celestiales a Martín Menem

"Su mayor preocupación es la acumulación de poder propio, sin importarles si eso va en contra del Gobierno”, escribió Luna sobre el presidente de la Cámara de Diputados, aunque sin nombrarlo. Y cerró: "Cuando todo esto termine, volverán a ser sinónimo de mala suerte".

Alifraco tampoco se quedó atrás. El domingo por la noche, es decir en el pico de la pelea tuitera que había empezado la jornada anterior, la mano derecha de Caputo publicó: "No hay nada pero nada más autodestructivo en la política que ser jeton". La frase hace referencia a la información sensible y de mesa chica que reproducía la extinta cuenta Periodista Rufus, como la primicia de la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, una semana antes de que se formalizara en el Boletín Oficial.

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También, la joven tuitera con más de 116 mil seguidores analizó: "Qué experiencia destructiva presenciar cómo te mienten en la cara cuando ya sabés la verdad". En la orgánica de la agrupación que tiene como cara visible a Parisini, y de la que Mac es parte, están convencidos que Menem le mintió al jefe de Estado.

Se viene un cara a cara Caputo-Menem

Sobre este último punto hay una diferencia entre los tuiteros y Caputo. El asesor cree que los ataques y la divulgación de información privada en la cuenta Periodista Rufus fueron orquestados por el community manager de Menem y no por el diputado en persona. Aún así, Caputo considera que es un problema que debe resolver Menem.

El asesor, quien se siente representado por las palabras de los tuiteros que integran su mesa chica, se verá cara a cara con Menem la semana que viene. Primero, el lunes, ambos compartirán la reunión de gabinete que convocó el Presidente, que se realizará después del tedeum del 25 de mayo. Y el martes volverán a cruzarse en la cumbre de mesa política que encabeza Karina Milei.

Ambos encuentros servirán de termómetro para medir las tensiones internas, aunque es probable el tema ni siquiera se mencione, según comentó a este medio una fuente conocedora del desarrollo de la pelea entre ambas facciones.

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