La banca de Chocobar, Larreta take away y la bronca que une a JxC y La Cámpora

Mauricio Macri se molestó. "Día triste para la Justicia argentina, que hoy condenó al policía Luis Chocobar por cumplir con su tarea de proteger a los ciudadanos de los delincuentes", escribió en redes sociales el expresidente que ya el 1 de febrero de 2018 había recibido al oficial en Casa Rosada, apenas unos días después de que el efectivo fuera procesado y embargado por matar a un delincuente en el barrio de La Boca. Tres años después, Macri levantó el teléfono, llamó a Chocobar y le expresó su fuerte apoyo. Fue el viernes, después de la lectura del fallo condenatorio (dos años en suspenso) por "exceso en la legítima defensa". La exministra de Seguridad Patricia Bullrich se acercó a Tribunales y reclamó la inocencia de Chocobar.

El expresidente volvió a cruzar llamados con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, no hubo novedades sobre candidaturas. Especial silencio al respecto hizo Vidal, de quien tanto Macri como el jefe de gobierno porteño esperan respuesta. El alcalde no se queda quieto y el miércoles se vio con Jorge Macri, intendente de Vicente López y presidente del PRO bonaerense. Hicieron take away y, aunque las reuniones sociales no estuvieron permitidas, se juntaron en la vereda de un clásico café de avenida del Libertador y Coronel Díaz. Casi de pie, apoyados sobre las mesas, conversaron sobre la estrategia electoral, las eventuales candidaturas de Diego Santilli y Vidal, entre otros temas. Fueron vecinos de Recoleta los que los descubrieron in fraganti y tomaron las fotos.

Con quienes no pudo reunirse Larreta en forma presencial fue con varios de sus ministros. En la reunión de gabinete del miércoles pidió "dar el ejemplo", suspender todas las reuniones presenciales y pasar a la modalidad virtual, excepto para anunciar las nuevas medidas el viernes. Tres altos funcionarios son Covid positivo, uno de ellos incluso debió ser internado: el jefe de gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Economía, Martín Mura, y Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales que sufrió una neumonía. Por eso también la habitual reunión de mesa chica del larretismo, que cranea el 2021 en función del 2023, se reunió por Zoom en la mañana del jueves.

Quien evidentemente decidió levantar el perfil es Máximo Kirchner. El jefe del bloque de diputados oficialistas respaldó el plan de vacunación en la semana de mayor polémica por la compra de vacunas Pfizer, con denuncias cruzadas entre Patricia Bullrich y el Gobierno, y en la que reapareció Ginés González García, cansado de no poder defenderse en público tras su salida del ministerio de Salud. Kirchner volvió a elegir la provincia de Buenos Aires para mostrarse, y en una actividad del PAMI, para dar un fuerte mensaje. Fuera de lo habitual, concedió una entrevista televisiva aunque, claro, a un canal "amigo" como C5N. Además, lo hizo en vivo desde el Hogar Municipal "Santa Susana" y junto al gobernador Axel Kicillof, la titular del PAMI Luana Volnovich, el Ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan y su vice, Nicolás Kreplak, y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, a quien reemplazará al frente del PJ a fin de año.

Kirchner reiteró que en la oposición "fomentan la intolerancia de manera constante, señalan, mienten y estigmatizan a un espacio político". Calificó a Bullrich como "un personaje menor que busca llamar la atención y, en función de eso, dice cualquier barbaridad" y a Macri como "un personaje bastante egoísta, bastante egocéntrico que no le ha hecho nada bien a la Argentina". Después se quedó largo rato saludando a adultos mayores porque su objetivo, dijeron cerca suyo, fue mostrar cómo la Provincia terminó de vacunar a todos los residentes de hogares. Las frases fueron convertidas en flyers que la militancia multiplicó en todos los formatos de comunicación.

Lejos de la rosca partidaria, intensa semana tuvieron la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Su primer destino fue México, donde el embajador Carlos Tomada, que conocía a Nicolini del Grupo de Puebla y se deslumbró con los conocimientos de la ministra en materia de inmunidad colectiva, las alojó gustoso en la residencia argentina. Tras intensas reuniones con el gobierno azteca y autoridades del laboratorio Liomont, acordaron que esta semana empezarán a llegar las prometidas vacunas que se fabrican entre Argentina, México y los lotes vía Estados Unidos.

Entre reunión y reunión, las funcionarias intentaron comprar artesanías en una feria, pero les sonaron tanto sus teléfonos que desistieron del paseo y volvieron con las manos vacías. En La Habana, adonde gestionaron las vacunas Soberana02 y Abdala, pasaron por el centro cultural que dirige María Santucho, sobrina del jefe del ERP, Mario Roberto Santucho, y ella misma víctima de la última dictadura, secuestrada con toda su familia cuando tenía 15 años. Acompañada por el recién llegado embajador Luis Ilarregi, Vizzotti también estuvo en el Palacio de la Revolución con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

A una semana de las elecciones provinciales de Misiones, llegan más noticias de la tierra colorada. Tal es el enojo con la adelantada convocatoria del Frente Renovador de la Concordia misionero que lidera Carlos Rovira que hasta La Cámpora se unió a Juntos por el Cambio. Alfredo Schiavoni, diputado nacional del PRO, redactó un proyecto de declaración para postergar las elecciones y citó el DNU de Alberto Fernández, según el cual el 5 y 6 de junio serán días "de confinamiento total". Firmaron al pie hiperopositores como Luis Pastori, Omar de Marchi, Aída Ayala, Pablo Torello y Jorge Enríquez, entre otros, pero también estamparon su rúbrica los dos diputados nacionales de Misiones por el Frente de Todos: Héctor Bárbaro y la camporista Cristina Britez.

En tanto, aunque en su entorno intentaron negarlo, Letra P averiguó por qué Mariana Zuvic no estuvo en la última sesión de Diputados. La vicepresidenta de la Coalición Cívica salió del país el 18 de mayo con destino Miami. Juran cerca suyo que no fue a vacunarse.