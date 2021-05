Carlos Rovira, jefe del misionerismo que es aliado y verdugo de Fernández

Las urnas ya están listas en la provincia de Misiones. Este martes 1 de junio comienza su distribución entre los 459 centros de votación, con más mesas de las habituales y una hora extra para el acto eleccionario. La Casa Rosada no pudo convencer a Carlos Rovira, líder del Frente de la Concordia Misionero y mandamás de su provincia, que abrirá el turno electoral 2021 el próximo domingo 6. No hacen falta encuestas para anticipar la derrota del Frente de Todos, que no juega con su sello pero sí con su logo: "Buscá el sol", pide el kirchnerismo en una campaña low cost como integrante del Partido Frente Agrario y Social para la Victoria (PAyS). Sin mucho margen, los apoderados de PAYS intentaron frenar la elección con una presentación judicial y el argumento de que hay muchos más casos de contagios por Covid-19 que los que se informan.

La campaña de Todos en Misiones, expresada en el Frente Agrario y Social.

Rovira preside la Cámara de Representantes desde 2007, después de dos mandatos como gobernador y tras su fracasado intento por reformar la Constitución para acceder a un nuevo periodo. Sin cepo reeleccionista en el legislativo provincial, comanda desde allí la política misionera con comodidad. Esa Cámara renueva 20 de las 40 bancas. Doce pertenecen a los renovadores, que hoy tienen una amplia mayoría con tres cuartos de legisladores propios. Para el PAYS, sumar un legislador a los cuatro que tiene (renuevan tres) equivaldría a un triunfo, mientras que en Juntos por el Cambio admiten que hoy les alcanza con preservar y consolidar su segundo lugar.

En las elecciones de concejales, la oposición la tiene difícil: 76 de los 77 municipios le responden a Rovira, e incluso un par de intendentes que llegaron al cargo con PAYS cambiaron de color político. El problema político para el Presidente es el relato nacional que se construya el lunes 7, cuando se diga que Alberto Fernández perdió la primera elección del año electoral.

Visitas

No hay sin embargo clima de contienda en la provincia, excepto entre kirchneristas y roviristas. En el marco de la pandemia, sólo hubo dos visitas nacionales de Juntos por el Cambio: Patricia Bullrich, como presidenta del PRO, y por otro lado el titular de la Fundación Pensar, Franco Moccia, junto al exlegislador y hoy consejero de la magistratura, Francisco Quintana. La avanzada porteña recorrió distintos emprendimientos productivos de la mano del diputado Alfredo Schiavoni, su hermano, el senador Humberto Schiavoni, y la candidata a diputada provincial por la Juventud del PRO Mikaela González.

Habituales aliados del oficialismo en el Congreso, los misioneros renovadores desoyeron todo pedido de unificación electoral en pos de su independencia. Alegan que tienen la misma estrategia desde 2011, cuando Maurice Closs fue reelecto gobernador, y que se repitió en sucesivas elecciones, excepto en la polarizada presidencial de 2015. Persisten en su idea de mantener su identidad y despegar del arrastre de una boleta nacional. "Es un grito de libertad", señaló un dirigente cercano a Rovira ante Letra P, y recordó las diferencias entre la provincia y la Dirección de Migraciones por el cierre de los pasos fronterizos en pandemia y el malestar que generó el veto presidencial a los beneficios aduaneros votados en el Congreso.

Fernández en Posadas.

La tensión entre la Rosada y Posadas se percibió días atrás en la tercera visita de Fernández, que por primera vez sumó a todos los diputados de PAYS, entre ellos al agrario Héctor Bárbaro, reiteradamente excluído. Al día siguiente, los diarios locales reflejaron en tapa el encuentro entre el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, y no la foto con el Presidente, que a su vez solo posteó una imagen junto a la diputada nacional de La Cámpora Cristina Brítez en una fábrica de calzados. Detrás se veía el resto de la comitiva, pero no al gobernador.

En La Cámpora hay malestar por la decisión electoral de Rovira, aunque no por el armado de listas: los dos primeros lugares de la nómina a diputados provinciales de PAYS se los reservó la agrupación, y los agrarios se quedaron con las posiciones pares.

Los llamados entre la Casa Rosada y Posadas para unificar los comicios los blanqueó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Dijo que conversó con Jujuy, Salta y Misiones. "Hemos hecho gestiones con las tres provincias que ya definieron fecha de votación. Les hemos pedido que tratemos de unificar el calendario electoral provincial con el nacional, la única que tiene impedimento constitucional es Corrientes", reveló ante la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, donde esta semana dio precisiones sobre las medidas preventivas a tomar para las PASO y las generales, que se mudarán a septiembre y noviembre.

En Jujuy, el mandatario radical Gerardo Morales cree que la segunda ola llegará después de la elección provincial del 27 de junio, y por eso no cedió. En Corrientes, se votará a gobernador en agosto y la Constitución establece que no puede coincidir con la elección nacional. En Salta, Gustavo Sáenz acaba de aceptar y pospuso la votación que había fijado para el 4 de julio con el argumento de que la pandemia dificulta el acto eleccionario. Misiones resistió y se negó a modificar el calendario previsto, como también se negó al cierre de comercios y a otras medidas nacionales. La Cámpora, a su vez, se negó a bajar su lista.

La campaña, insisten sus protagonistas, es atípica. Sin actos masivos, los candidatos hablan a través de los medios de comunicación, las redes sociales y la cartelería en vía pública. El diputado Bárbaro, que desconfía de los números sanitarios provinciales, reclamó: "El slogan de los renovadores es 'Cuidemos a los misioneros', pero los están exponiendo". El oficialismo local se juega su estrategia contra la pandemia y mantiene abiertas fábricas, emprendimientos productivos, comercios y hasta salones de belleza y peluquerías.