Matías Kulfas, Horacio Rodríguez Larreta, un ex bullrichista y una kicillofista pidieron política industrial

Dirigentes de distintos espacios políticos, desde Matías Kulfas y Horacio Rodríguez Larreta hasta Luciano Laspina y Mara Ruiz Malec , coincidieron en reclamar una política industrial de largo plazo. El planteo reunió además a empresarios y especialistas que advirtieron sobre los límites de una estrategia centrada exclusivamente en el equilibrio macroeconómico.

El consenso atravesó fronteras partidarias y fue uno de los datos más destacados del 2° Congreso Productivo para el Desarrollo. Los participantes sostuvieron que la estabilidad económica es una condición necesaria, pero insuficiente, para impulsar inversiones, generar empleo, agregar valor y potenciar sectores con capacidad de traccionar el crecimiento.

Aunque con diferencias sobre los instrumentos y el rol del Estado, los cuatro coincidieron en que Argentina necesita algo más que orden macroeconómico para crecer de manera sostenida. “Estamos en una economía que crece y que destruye empleo” , advirtió Kulfas al describir una situación que calificó como inédita.

El exministro de Desarrollo Productivo sostuvo que uno de los principales desafíos es vincular el crecimiento exportador con la generación de trabajo. “Necesitamos pensar cómo el desarrollo de exportaciones puede traccionar empleo en Argentina”, afirmó.

También cuestionó la competitividad cambiaria del esquema económico actual. “Pedirle a las empresas que compitan con un dólar barato es regalarte. Argentina se está regalando en la estrategia internacional”, señaló.

Por su parte, Rodríguez Larreta afirmó que el país necesita una agenda de desarrollo explícita. “No tengo dudas de que el Estado tiene que acompañar el desarrollo mediante infraestructura, Investigación y Desarrollo (I+D), educación para el trabajo y acompañamiento a empresas”, sostuvo.

Según el exalcalde porteño, el objetivo central debe ser la creación de empleo. “Si los bienes son baratos no sirve. El objetivo es generar empleo”, afirmó.

También planteó la necesidad de impulsar exportaciones con mayor contenido tecnológico. “Actualmente el 75% de lo que se exporta son bienes primarios. Tenemos que apuntalar los sectores que agregan valor”, señaló.

Crecimiento con distribución

Desde una posición más cercana al peronismo, Ruiz Malec sostuvo que la discusión debe partir de definir objetivos concretos. “En política económica, ¿qué objetivo tenés? Mi objetivo es que se genere la mayor cantidad de empleo de calidad posible”, afirmó.

La ex ministra bonaerense, que actualmente integra el equipo económico de Axel Kicillof, también cuestionó la idea de que la reforma laboral impulsada por el Gobierno pueda resolver los problemas del mercado de trabajo. “Esta reforma laboral no está hecha para generar empleo”, sostuvo. Y agregó: “Hay muchos datos que dicen que es el crecimiento el que genera empleo de calidad”.

Para Ruiz Malec, la estrategia de desarrollo debe combinar expansión económica y mejora distributiva. “La clave es crecer y redistribuir al mismo tiempo”, resumió.

Laspina pidió acuerdos básicos antes de discutir modelos

Desde otra mirada ideológica, Laspina, que fue asesor económico de Patricia Bullrich en la campaña presidencial de 2023, coincidió en la necesidad de pensar una estrategia productiva, aunque sostuvo que antes deben construirse consensos institucionales. “Tenemos una oportunidad que no podemos perder. Los recursos naturales no garantizan el desarrollo”, afirmó.

El actual director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) sostuvo que Argentina necesita acuerdos básicos similares a los alcanzados por otros países de la región después de las crisis de los años ochenta. “Tenemos que trabajar en esos acuerdos, que son armisticios preideológicos”, planteó.

Según explicó, una vez alcanzados esos consensos será posible avanzar en la discusión sobre el papel del Estado y las herramientas para impulsar el desarrollo. “Hay muchas herramientas para trazar una diagonal entre esas dos Argentinas que siempre nos dividieron”, afirmó.

El debate sobre el modelo productivo

Uno de los diagnósticos más profundos del encuentro estuvo a cargo del director de Desarrollo Productivo de Fundar, Daniel Schteingart. El economista sostuvo que los recursos naturales representan una oportunidad histórica, pero advirtió que por sí solos no garantizan el desarrollo. “Las fuerzas del subsuelo nos abren una nueva puerta, pero el desarrollo hay que fabricarlo”, señaló.

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Para Schteingart, la experiencia de países como Noruega, Australia o Canadá demuestra que el éxito no depende únicamente de los recursos disponibles. “Hubo política pública de largo plazo apuntada a construir ese desarrollo”, explicó.

En ese sentido, remarcó la importancia de impulsar proveedores locales de mayor complejidad tecnológica. “Cuando me refiero a proveedores locales no hablo solamente del catering para una mina. Hablo de actividades intensivas en conocimiento”, afirmó.

También reclamó fortalecer la formación técnica, la investigación y desarrollo, las universidades y la infraestructura. “Sin esto es muy difícil”, sostuvo.

Las críticas al RIGI

Schteingart dedicó parte de su exposición al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales apuestas del Gobierno para atraer capitales. “Hay un elefante en la habitación, que es el RIGI”, afirmó.

Según explicó, el esquema busca impulsar inversiones exportadoras, pero presenta problemas de diseño. “Da beneficios megaexcesivos que esos sectores casi ni pedían”, sostuvo. Como ejemplo mencionó al litio y al petróleo, actividades que ya registraban elevados niveles de inversión antes de la creación del régimen.

El segundo cuestionamiento apuntó a la falta de incentivos para desarrollar proveedores nacionales. “El RIGI no estimula a que la locomotora arrastre vagones”, señaló. Y agregó: “Los estímulos al desarrollo de proveedores locales son bajos, se premia la importación y las condicionalidades para fomentar la investigación y desarrollo son nulas”.

Empleo e informalidad, las alertas del Congreso

La situación laboral apareció como una de las principales preocupaciones a lo largo de toda la jornada. La economista Lucía Cirmi Obón advirtió que la mitad de la informalidad laboral se concentra en tres sectores. “La mitad de la informalidad la representan casas particulares, comercio y construcción”, señaló.

Por su parte, el economista Diego Coatz sostuvo que el mercado laboral atraviesa un momento delicado. “Estamos en un punto de inflexión y se perdieron 125.000 puestos de trabajo que se fueron a la informalidad en el mejor de los casos, y la construcción perdió otros 125.000”, afirmó.

La preocupación de las empresas industriales

Las dificultades que atraviesa la industria también fueron expuestas por representantes empresariales. El CEO de Prestige Auto Mercedes-Benz Argentina, Daniel Herrero, advirtió que el sector automotor enfrentará transformaciones profundas. “La industria automotriz va a tener cambios violentísimos en los próximos años y para eso hay que ser competitivos”, sostuvo.

Javier Viqueira, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), describió una situación crítica para las empresas metalúrgicas. “Es el peor momento, en los peores niveles de la pandemia”, afirmó. No obstante, destacó que las pymes industriales intentan preservar el empleo. “El empresario pyme no cierra empresas”, señaló.

Y agregó: “Nosotros competimos con Estados, no con empresas, porque los países tienen políticas industriales”.

La directora de Asuntos Corporativos de Sinteplast, Marisol Rodríguez, coincidió en que la macroeconomía es una condición necesaria, pero insuficiente. “Necesitamos reglas claras, armonización tributaria, infraestructura, educación, investigación y desarrollo”, sostuvo.