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Tierra del Fuego: en medio de la disputa con Coto, Pauli coló al nuevo titular de PAMI

Alberto Belmar, familiar del diputado, asumió al frente de la obra social de los jubilados. La designación ocurre en plena pelea por el liderazgo violeta.

Letra P | Laura Funes
Por Laura Funes
Tierra del Fuego: en medio de la disputa con Coto, Pauli puso al nuevo titular de PAMI

Tierra del Fuego: en medio de la disputa con Coto, Pauli puso al nuevo titular de PAMI

En medio de la disputa entre el diputado Santiago Pauli y el senador Agustín Coto por el liderazgo político de La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027, el Gobierno nacional designó al nuevo director de PAMI en Tierra del Fuego.

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Letra P | Laura Funes
Laura Funes

Se trata de Alberto Belmar, un dirigente vinculado familiar y políticamente al pastor evangélico, designado como director ejecutivo regional de la obra social de los jubilados y pensionados luego de una decisión adoptada por las autoridades nacionales del organismo.

Su desembarco no pasó inadvertido dentro del ecosistema libertario fueguino. Está casado con una tía de Pauli y forma parte del círculo político y religioso que rodea al diputado nacional. En la primera actividad pública tras asumir, Belmar recibió en su despacho al diputado, a la legisladora provincial Natalia Gracianía, a la concejal de Ushuaia Marjorette Saldías. El mensaje político fue claro: el PAMI quedó bajo la órbita de uno de los sectores que pujan en Tierra del Fuego.

Un cargo en el PAMI que duró apenas un día

La designación tiene además un dato llamativo. El funcionario que había sido nombrado previamente para conducir el organismo, Gastón Porfirio, permaneció apenas un día en el cargo antes de ser desplazado. El episodio alimentó versiones sobre una fuerte disputa interna por el control de los organismos nacionales en la provincia.

LLA en Tierra del Fuego reunión Santiago Pauli 2 de abril
Tierra del Fuego: en medio de la disputa con Coto, Pauli puso al nuevo titular de PAMI

Tierra del Fuego: en medio de la disputa con Coto, Pauli puso al nuevo titular de PAMI

En las últimas semanas, las tensiones por los nombramientos en organismos nacionales se multiplicaron en distintos puntos del país, al calor de las disputas entre los diferentes sectores libertarios. El debate incluso llegó a la Casa Rosada, donde las diferencias entre armadores territoriales y referentes nacionales derivaron en cambios y desplazamientos en varias delegaciones.

En Tierra del Fuego, la designación de Belmar tiene dos lecturas. La injerencia de Lule Menem, mano derecha de Karina Milei, a quien se le atribuye este cambio. Además, también hay una señal de fortalecimiento para Pauli, que busca consolidar su liderazgo provincial mientras enfrenta cuestionamientos internos y una creciente competencia con Coto por la conducción del espacio.

Una tensión que crece

La tensión entre ambos sectores libertarios crece desde hace meses. Como contó Letra P, en distintos despachos nacionales Coto aparece como el “candidato inevitable” de La Libertad Avanza para disputar la gobernación fueguina en 2027, principalmente por su cercanía con Javier y Karina Milei y su peso dentro de la estructura nacional del espacio. En el último tiempo, también fortaleció su vínculo con Patricia Bullrich.

Ese escenario choca con las aspiraciones de Pauli, que busca consolidar volumen político propio en la provincia, también a partir de su cercanía con algunos referentes libertarios, entre los que se destaca el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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