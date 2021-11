La fórmula Morales-Bullrich, el ¿rechazo? de Milei y el remo de Todos

Un candidato a senador de una lista de Juntos por el Cambio (JxC) con chances de arrebatarle dos bancas al kirchnerismo recibió a Mauricio Macri este jueves, pero no subió una sola foto con él a Twitter. Ignacio Torres, diputado nacional del PRO, compartió en cambio varias imágenes de la jornada del día siguiente y de la intensa agenda que coprotagonizó con Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau. En Chubut, como en La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, Macri y Rodríguez Larreta se pisan los talones. A ningún lugar fueron juntos.

El expresidente, que llegó a Chubut en un avión privado junto a Hernán Lombardi, visitó una villa turística y spa a 12 kilómetros de Trevelin. En el centro de Esquel, lo esperaban algunos carteles con la leyenda "persona no grata”. Tuvo seguridad privada, la custodia que corresponde como exjefe de Estado y también policías de la Federal. El operativo fue similar al del día anterior en el juzgado de Dolores, donde presentó un escrito y la recusación al juez Martín Bava en la causa en la que se lo acusa por espiar a las familias de la tripulación del ARA San Juan. Al jefe de gobierno porteño volvió a acompañarlo el senador Lousteau, con quien comparte una construcción conjunta que excede los límites de la Ciudad de Buenos Aires. En Trelew y en Comodoro Rivadavia hubo pasacalles para darle la bienvenida al aspirante a la presidencia en 2023. Y la UCR embanderó el Teatro Español en respaldo a Torres y de la comitiva que integró el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y el diputado nacional y operador de Evolución, Emiliano Yacobitti.

El mismo jueves 4 pero a 2665 kilómetros de distancia, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, terminó de sellar su acuerdo con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. El intercambio de elogios no fue un simple coqueteo sino el blanqueo de un trabajo que lleva ya un tiempo y que decidieron mostrar después de una larga charla privada. Morales y Bullrich hablan a diario por teléfono, organizaron el búnker de Juntos por el Cambio del domingo 12 de septiembre y compartieron estrategia en varias provincias. La Rioja es un ejemplo: Bullrich apadrinó una lista radical y no la del PRO, en línea con el jujeño. La puesta en escena que compartieron en el hotel Altos de la Viña, con vista privilegiada a San Salvador de Jujuy, fue un virtual lanzamiento de una fórmula aún sin jerarquías. Se elogiaron y ambos dijeron del otro y de la otra que se ven como presidenciables, o incluso como segundos en la fórmula. Quién ocupará cada lugar será algo que se verá en un plazo más largo. Antes, Morales buscará presidir la UCR. Mientras tanto, recorren el país. Morales estuvo la semana anterior en Río Negro, Neuquén y La Pampa y este fin de semana inició una gira por el norte de Santa Fe, Chaco y La Rioja. El lunes irá a Catamarca, el miércoles a Tucumán y el jueves a Santiago del Estero. Con intenciones parecidas en la UCR, Facundo Manes traspasa los límites de su distrito: estuvo en Misiones y en Corrientes con el reelecto gobernador Gustavo Valdés, mientras fortalece su amistad con Pablo Javkin, intendente de Rosario por el Frente Progresista. Los jujeños no ven al médico aún como un competidor, como sí ven a la dupla Larreta-Lousteau.

A diferencia del ala paloma que expandiría la alianza desde la UCR hacia la izquierda, Macri buscó esta semana marcar agenda con vuelo de halcón y dejó trascender su reunión con Javier Milei. Sorprendió en La Libertad Avanza que se conociera esa noticia. Juran y perjuran que no fue el economista el autor de la primicia que escribió Santiago Fioriti. Niegan, además, la posibilidad de una alianza futura. "¿Por qué iríamos allá, si ya fracasaron?", rechazó Ramiro Marra, primer candidato a legislador de la Ciudad, la invitación que Macri formuló desde La Nación. En una charla con Letra P, un poco en broma y bastante en serio, aseguró: "Nos pone muy contentos tener un voto más. Y que sea el de un expresidente". Consideran en ese espacio que los elogios macristas tienen más que ver con la interna entre el ingeniero y el jefe de gobierno porteño que con una seria intención de sumarlos.

"No hay un acuerdo posible", descartan en la fuerza que aspira a quedarse con el segundo lugar en Capital, tres bancas en la Cámara de Diputados y seis o siete en la Legislatura porteña. "Estamos creciendo, ¿por qué le daríamos eso a Juntos por el Cambio?" insisten, y se mantienen firmes contra un acercamiento a la política tradicional. A pesar de tanta negación, Milei le quitó la etiqueta de "casta" a Macri, mientras su entorno chicanea a los liberales de JxC que armaron una convención nacional "anti-Milei".

A la interna de JxC, que se incrementará después del 14N, se le sumará la probable crisis del Frente de Todos, excepto que prime el espíritu de unidad. El premio al remo en la puja se lo llevarán algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires. No en todos los municipios entusiasma el optimismo de la campaña del "Sí" que diseñó Antoni Gutiérrez-Rubi, pero salieron a timbrear en búsqueda de votos y ausentes de las PASO, puerta a puerta.

Para muestra, algunos ejemplos. En San Martín, donde perdió el Frente de Todos, el intendente en uso de licencia volvió a concentrarse en su municipio. El ministro Gabriel Katopodis se instala cada tardecita en su distrito en clubes y estaciones de tren, siempre después de sus tareas en el ministerio de Obras Públicas de la Nación, adonde llega, según dicen, a la misma temprana hora que Juan Manzur a la Casa Rosada.

"Ya los vimos gobernar. #Quenovuelvan", es el lema y hashtag que usa el sanmartinense para recordarle a las pymes el "cuco" macrista y desalentar el voto a Juntos por el Cambio. Mandó a editar un video con imágenes actuales y de seis años atrás de Daniel Millán, empresario pyme de cosmética que en 2015 había pronosticado una mala gestión de Macri. Entonces, tenía empleadas a 430 personas. En diciembre de 2019 bajó a 319 y actualmente ya llega a los 345. El video tuvo 47.800 visualizaciones en Twitter y lo compartieron Axel Kicillof, Martín Insaurralde, Victoria Tolosa Paz y una larga lista de funcionarios, funcionarias, diputados y diputadas.

En La Matanza, donde el intendente Fernando Espinoza encabeza en forma testimonial la lista para el Concejo Deliberante, hubo doce puntos porcentuales menos de asistencia a las urnas respecto de otras elecciones. De ese porcentaje, calculan que nueve puntos son voto peronista y confían en que se puede recuperar. Por si acaso, Espinoza también se apoya en la iglesia, especialmente en la evangélica, cuya celebración anual acompañó esta semana. Esa congregación fue un fuerte sostén para el municipio durante toda la pandemia e incluso el intendente nombró como secretario de Culto al pastor Gabriel Ciulla, quien falleció de Covid el año pasado. Aún no designó reemplazo.