Kicillof le advierte a su gabinete que quien vaya al Mundial deberá renunciar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , endureció las reglas para su equipo de gestión y prohibió que funcionarios del gabinete viajen al Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá . La advertencia incluyó una amenaza explícita: quien incumpla la directiva deberá abandonar el Gobierno.

La definición fue confirmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , durante una conferencia de prensa en la que dejó en claro que la orden surgió directamente del mandatario provincial. “El gobernador fue muy claro. Ningún funcionario del Gobierno de la provincia de Buenos Aires puede ir al Mundial. Si alguien quiere ir, deberá renunciar a su cargo”, sostuvo el funcionario al ser consultado sobre el tema.

La decisión se conoció en medio de un contexto económico complejo y cuando la administración bonaerense mantiene una fuerte disputa con la gestión de Javier Milei por el recorte de fondos nacionales y la situación financiera de la provincia. En ese marco, consideran que la circulación de imágenes de miembros del gabinete en la copa mundial generaría un alto rechazo.

Según explicó Bianco, la instrucción alcanzó a ministros, secretarios, subsecretarios y al resto de los integrantes del Ejecutivo provincial. El objetivo: evitar cuestionamientos políticos y garantizar que la atención de la gestión permanezca enfocada en la administración cotidiana.

El ministro reveló además que ya hubo dos casos de funcionarios que tenían previsto viajar para presenciar partidos de la selección argentina y que, tras la comunicación de la medida, debieron cancelar sus planes.

De acuerdo con la explicación oficial, ambos dirigentes devolvieron los pasajes que habían adquirido y desistieron de asistir al certamen internacional para cumplir con la disposición establecida por la Gobernación.

Un mensaje político hacia adentro y hacia afuera

La orden también tuvo una lectura política. En la administración bonaerense interpretaron que la presencia de integrantes del gabinete en el Mundial podría generar costos de imagen en un escenario marcado por la crisis económica, la caída de recursos y las tensiones entre la provincia y la Casa Rosada.

Por eso, la instrucción no dejó márgenes para interpretaciones. Quienes deseen viajar durante el desarrollo de la competencia deberán abandonar previamente sus responsabilidades en el Ejecutivo. No obstante, la decisión del gobernador se limita únicamente al gabinete provincial y no se extiende a otros sectores del peronismo o del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que conduce.

tapia kicillof

Letra P consultó por la situación de intendentes e intendentas. “Nosotros no les bajamos ninguna directiva, cada uno es responsable ante su pueblo”, dijo alguien de la mesa chica del gobernador. Los primeros trascendidos marcan que donde sí habría una larga lista de viajantes para seguir a la selección es en la Legislatura bonaerense, pese a que hay una retahíla de temas pendientes y muy poca actividad desde que inició el año. El Senado, por caso, no sesiona desde hace seis meses.

Continuidad en la gestión

Por otra parte, el gobernador no bajará el ritmo de la gestión en el transcurso del Mundial. Según indicaron desde La Plata a Letra P, se continuará con la actividad como hasta ahora; solo se evitarán acciones de gestión durante los días en que juegue la selección Argentina.

Hay varios pendientes en la agenda del gobernador que se abordarán o concretarán entre junio y julio. Por un lado, este jueves retomará la discusión paritaria con los gremios; por otro, Kicillof deberá reprogramar el acto de lanzamiento del MDF Juventudes que se suspendió por el fallecimiento del Indio Solari. Queda pendiente también para las próximas semanas el lanzamiento del MDF Deportes, aunque todavía no tiene fecha.