Intendentes del PJ de la Región Centro hicieron catarsis con Magario y Espinoza: gestión, economía y 2027

Los intedentes del PJ agrupados en la FAM se juntaron este martes en Pérez, provincia de Santa Fe.

Intendentes peronistas de la Región Centro agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) se reunieron este martes en Pérez, en el sur de la provincia de Santa Fe . Con la presencia del bonaerense Fernando Espinoza , jefe comunal de La Matanza, y la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario , discutieron sobre el rol de los municipios comandados por el PJ y la actualidad económica.

El escenario político hacia 2027, con Axel Kicillof como un nombre central, fue parte del temario.

Pablo Corsalini , intendente de Pérez, fue uno de los promotores del encuentro federal que aglutinó a más de 100 intendentes y concejales de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Además, se sumó gran parte de la dirigencia peronista de La Bota. Todas las tribus del PJ tuvieron algún representante.

Uno de los ejes centrales fue el rol que tienen los gobiernos locales “ante la ausencia de políticas nacionales”. En ese marco, asomaron las críticas al presidente Javier Milei por la situación económica y social que atraviesan los territorios. Acordaron tomar las gestiones exitosas como base para confeccionar la propuesta electoral 2027.

Los referentes del encuentro fueron el titular de la FAM, Espinoza; la vicegobernadora Magario y el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis.

Según pudo saber Letra P, más allá de la actualidad política también se habló del año electoral que se avecina. “Axel Kicillof 2027” fue la premisa que lanzaron algunos oradores.

La idea de que el bonaerense sea candidato a presidente fue presentada por algunos dirigentes de Buenos Aires, pero también por intendentes de otras provincias.

“Se vio una proclama por Axel”, le dijo a Letra P un participante del encuentro. Sin embargo, no todos los que asistieron piensan igual. Algunos no dan por hecho que Kicillof sea el candidato puesto del PJ. “Fuimos porque nos invitaron y a ver qué pasaba. Queda mucho para el 2027”, indicó otro dirigente. El mandatario fue invitado al encuentro, pero no fue.

WhatsApp Image 2026-06-09 at 19.34.36 Parte de los intendentes, concejales, legisladores y dirigentes del peronismo que participaron del encuentro en la provincia de Santa Fe.

Presencia de las tribus del PJ de Santa Fe

La organización, de la que participó el líder de Vamos, Pablo Corsalini, invitó a todas las tribus del peronismo de Santa Fe.

Según pudo saber Letra P, todos los sectores enviaron algún representante. El senador Marcelo Lewandowski fue con su ladero, el diputado provincial Miguel Rabbia. La diputada Caren Tepp fue con otros concejales de Ciudad Futura y el Movimiento Evita estuvo representado por varios concejales.

Además, asistió el presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, Guillermo Cornaglia, y los dirigentes Luis Rubeo, Silvina Frana y Leandro Busatto. Hubo representantes del perottismo, como la concejala de Monte Vera Romina Sonzogni; también de La Cámpora y otros espacios, como el edil santafesino Gastón “Tati” Restagno, del sector de Juan Grabois. Hubo dirigentes gremiales y universitarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gkatopodis/status/2064448528122843380&partner=&hide_thread=false Hoy en #Pérez participamos del Encuentro Federal de la FAM Región Centro junto a intendentes e intendentas de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.



Estamos acá para construir la fuerza, la alternativa y la propuesta que pueda torcer este rumbo.



La Argentina que viene se construye… pic.twitter.com/fEmvQPRIEV — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) June 9, 2026

Para Corsalini, el encuentro también funcionó como una demostración de músculo territorial. El intendente de Pérez viene construyendo un espacio dentro del PJ santafesino con foco en los gobiernos locales y busca posicionarse como uno de los nombres de cara a la discusión de 2027.