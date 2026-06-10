Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
TEMPORADA DE ROSCA

Intendentes del PJ de la Región Centro hicieron catarsis con Magario y Espinoza: gestión, economía y 2027

Fue comandado por la FAM. Participaron dirigentes de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Críticas al presidente Javier Milei. El factor Axel Kicillof.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Los intedentes del PJ agrupados en la FAM se juntaron este martes en Pérez, provincia de Santa Fe.

Los intedentes del PJ agrupados en la FAM se juntaron este martes en Pérez, provincia de Santa Fe.

Intendentes peronistas de la Región Centro agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) se reunieron este martes en Pérez, en el sur de la provincia de Santa Fe. Con la presencia del bonaerense Fernando Espinoza, jefe comunal de La Matanza, y la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, discutieron sobre el rol de los municipios comandados por el PJ y la actualidad económica.

Notas Relacionadas
Omar Perotti continúa su cruzada contra los senadores y Agustín Rossi en el peronismo de Santa Fe.
TEMPORADA DE ROSCA

La tribu de Perotti detonó la cumbre del peronismo de Santa Fe: "Fue un gesto insuficiente"

Por 
Letra P | Lucio Di Giuseppe
Lucio Di Giuseppe

El escenario político hacia 2027, con Axel Kicillof como un nombre central, fue parte del temario.

Pablo Corsalini, intendente de Pérez, fue uno de los promotores del encuentro federal que aglutinó a más de 100 intendentes y concejales de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Además, se sumó gran parte de la dirigencia peronista de La Bota. Todas las tribus del PJ tuvieron algún representante.

Municipios, economía y 2027

Uno de los ejes centrales fue el rol que tienen los gobiernos locales “ante la ausencia de políticas nacionales”. En ese marco, asomaron las críticas al presidente Javier Milei por la situación económica y social que atraviesan los territorios. Acordaron tomar las gestiones exitosas como base para confeccionar la propuesta electoral 2027.

DOCUMENTO ENCUENTRO FEDERAL - REGION CENTRO, PEREZ, SANTA FE

Los referentes del encuentro fueron el titular de la FAM, Espinoza; la vicegobernadora Magario y el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis.

Según pudo saber Letra P, más allá de la actualidad política también se habló del año electoral que se avecina. “Axel Kicillof 2027” fue la premisa que lanzaron algunos oradores.

La idea de que el bonaerense sea candidato a presidente fue presentada por algunos dirigentes de Buenos Aires, pero también por intendentes de otras provincias.

“Se vio una proclama por Axel”, le dijo a Letra P un participante del encuentro. Sin embargo, no todos los que asistieron piensan igual. Algunos no dan por hecho que Kicillof sea el candidato puesto del PJ. “Fuimos porque nos invitaron y a ver qué pasaba. Queda mucho para el 2027”, indicó otro dirigente. El mandatario fue invitado al encuentro, pero no fue.

WhatsApp Image 2026-06-09 at 19.34.36
Parte de los intendentes, concejales, legisladores y dirigentes del peronismo que participaron del encuentro en la provincia de Santa Fe.

Parte de los intendentes, concejales, legisladores y dirigentes del peronismo que participaron del encuentro en la provincia de Santa Fe.

Presencia de las tribus del PJ de Santa Fe

La organización, de la que participó el líder de Vamos, Pablo Corsalini, invitó a todas las tribus del peronismo de Santa Fe.

Según pudo saber Letra P, todos los sectores enviaron algún representante. El senador Marcelo Lewandowski fue con su ladero, el diputado provincial Miguel Rabbia. La diputada Caren Tepp fue con otros concejales de Ciudad Futura y el Movimiento Evita estuvo representado por varios concejales.

Además, asistió el presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, Guillermo Cornaglia, y los dirigentes Luis Rubeo, Silvina Frana y Leandro Busatto. Hubo representantes del perottismo, como la concejala de Monte Vera Romina Sonzogni; también de La Cámpora y otros espacios, como el edil santafesino Gastón “Tati” Restagno, del sector de Juan Grabois. Hubo dirigentes gremiales y universitarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gkatopodis/status/2064448528122843380&partner=&hide_thread=false

Para Corsalini, el encuentro también funcionó como una demostración de músculo territorial. El intendente de Pérez viene construyendo un espacio dentro del PJ santafesino con foco en los gobiernos locales y busca posicionarse como uno de los nombres de cara a la discusión de 2027.

Temas
Notas Relacionadas
Guillermo Cornaglia, presidente del PJ de Santa Fe. Foto: archivo.
TEMPORADA DE ROSCA

Cornaglia: "Si el peronismo se divide en Santa Fe estamos condenados al fracaso"

El titular del PJ provincial agita el fantasma de la ruptura para esconder las heridas todavía abiertas. El 6 de junio, nueva cumbre de tribus.
Roly Santacroce recibió en Funes a los intendentes del peronismo antigrieta bonaerense.
TEMPORADA DE ROSCA

Los intendentes del peronismo antigrieta bonaerense buscan hacer pie en Santa Fe y tantean a Santacroce

Achaval, Granados y Mantegazza visitaron al funense. De qué hablaron. El orgullo por las gestiones locales y los objetivos en común dentro del PJ.

Las Más Leídas

Más Sobre Región Centro

También te puede interesar

Clarín sale de la cancha del fútbol y concentra su negocio en las telecomunicaciones: la pelota, bajo la suela de Javier MIlei (imagen generada con IA).
LOS PERFILES DEL PODER

El Mundial de Magnetto

Por  Esteban Rafele
Patricia Bullrich. 
CONGRESO | SENADO

Propiedad privada: Bullrich habilita cambios que pide la UCR al proyecto de Sturzenegger

Por  Mauricio Cantando
¿Javier Milei o Patricia Bullrich?: no hay espacio para dos candidaturas de derecha en 2027
ENCUESTA

¿Milei o Bullrich? No hay espacio para dos candidaturas de derecha en 2027

Por  Susana Maidana
Los gobernadores juntaron la plata para pagar el aguinaldo 
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Sobre la hora, los gobernadores juntaron la plata para pagar el aguinaldo y evitar una crisis

Por  Guillermo Villarreal