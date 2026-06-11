Bariloche: tras ser designado en un centro de la CNEA de Milei, una denuncia de Cortés complica a Genusso

El exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso , enfrentado al gobernador Alberto Weretilneck , volvió a quedar en la mira de la Justicia. Un fiscal reactivó una investigación en su contra, tras meses sin movimientos. Sucedió apenas dos días después de que el gobierno nacional lo designara al frente de la Fundación Intecnus .

La denuncia por supuesta administración fraudulenta contra el exjefe comunal había sido presentada en noviembre de 2024 por su sucesor, Walter Cortés . Apenas conocida la resolución del fiscal provincial Inti Isla , el municipio convocó a una conferencia de prensa para explicar los motivos de la acusación contra el exintendente por presuntas irregularidades en contrataciones directas de maquinaria vial que, según el gobierno local, derivaron en una deuda millonaria.

La exposición del abogado querellante cerró una saga iniciada cuatro días antes, cuando los legisladores barilochenses Daniel Sanguinetti y Marcela González Abdala , cercana a Gennuso, anunciaron su salida de Juntos Somos Río Negro (JSRN) . Cerca del exintendente ven la mano del gobernador detrás de las novedades judiciales.

Esto que sucedió muestra "una persecución clara y llana", le dijo Gennuso a Letra P , y denunció que alguien llamó al procurador para pedirle “que active algo que estaba parado porque no había nada atrás”. A partir del movimiento en el expediente, señaló el exjefe comunal, se montó todo una operación de prensa. Sin embargo, aún “la fiscalía no me ha notificado nada”, aseguró.

El exintendente, recientemente absuelto en la megacausa Techo Digno , volvió a denunciar que en Río Negro “la división de poderes no existe” y deslizó que detrás de esta movida judicial ve la mano de la provincia moviéndose junto a la del municipio.

Un cargo nacional para Genusso

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) designó a Gennuso, de profesión ingeniero nuclear, al frente del Consejo de Administración de la Fundación Intecnus, un centro de medicina nuclear de alta complejidad que integra tecnología de vanguardia con investigación médica.

Alberto Weretilneck Gustavo Gennuso Weretilneck y Gennuso comparten escenario en un acto partidario. Otros tiempos.

El nombramiento por parte del organismo del Poder Ejecutivo nacional se leyó como un aval de La Libertad Avanza a un exintendente que confronta con Alberto Weretilneck, cada vez más abiertamente.

Secretario general de JSRN hasta la reciente renovación de autoridades, aunque alejado de la toma de decisiones partidarias desde hacía tiempo, Gennuso venía cuestionando el achicamiento de los espacios internos de debate y la marginación de la ciudad cordillerana en la mesa de discusión provincial.

Cómo ya contó Letra P, entre el gobernador y el exintendente hubo un primer quiebre en 2023, cuando JSRN selló el Gran Acuerdo Rionegrino con el radicalismo y sectores del peronismo. Dos años después se escucharon críticas públicas al “dedismo” en la selección de los candidatos que representaron al oficialismo provincial en las parlamentarias de 2025.

Actuación en Bariloche, la mirada sobre Viedma

Abogados que han transitado tribunales locales y de la zona aseguran que el municipio de Bariloche no tiene influencia sobre los fiscales provinciales. Dan por sentado que la movida es política y no descartan que tenga origen en Viedma. También señalan que el fiscal Isla debió haber tomado la flamante decisión mucho tiempo antes.

Walter Cortés.jpg Según la denuncia impulsada por Cortés, las contrataciones con la firma OPS endeudaron a Bariloche en más de 15 millones de dólares.

La denuncia impulsada por Cortés remite a una serie de contrataciones directas de maquinaria vial, camiones y otros equipos a la empresa OPS. Invocando razones de urgencia y necesidad operativa, las operaciones tuvieron lugar entre 2019 y 2023, y le generaron al municipio una deuda de alrededor de 15 millones de dólares. Según el oficialismo actual, en esas operaciones se detectaron una serie de irregularidades.

Desde su radicación, en noviembre de 2024, hasta esta semana, la causa no había avanzado. Pero este martes el fiscal Isla resolvió ampliar la averiguación preliminar sobre esas contrataciones, disponer la producción de medidas probatorias y librar oficio a los imputados para que puedan designar defensores. Además de Gennuso, son investigados otros cuatro exintegrantes de su gabinete.

El rol de la querella

No solo la fiscalía mostró su tiempismo. Apenas se filtró la resolución del fiscal, el gobierno municipal organizó una conferencia de prensa en la que el patrocinante de la querella, el exfiscal neuquino Ricardo Mendaña, profundizó sobre las irregularidades denunciadas.

Mendaña El abogado Ricardo Mendaña, representante de Bariloche en la causa, durante la conferencia de prensa organizada por el municipio.

Entre ellas, destacó que la contratación directa es una excepción que tiene que justificarse en razones de necesidad y urgencia, “lo que no ocurrió”; que no se respetaron los montos; y que según las normas locales “no se puede contratar a una empresa quebrada, que era la situación jurídica de la empresa OPS” al momento de los contratos.

Salidas de JSRN

La conferencia de prensa cerró una saga de hechos políticos que comenzaron el sábado, cuando González Abdala y Sanguinetti anunciaron su salida de JSRN, en el mismo momento en que Weretilneck le traspasaba la presidencia del partido al intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler.

La exjefa de gabinete de Gennuso y el legislador cercano a la exgobernadora Arabela Carreras fundamentaron su alejamiento en cuestiones de gestión pero sobre todo en desacuerdos políticos: “Las mesas donde se decide el rumbo del partido y del gobierno son cada vez más chicas. El resto nos enteramos por los diarios”, señalaron.

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Entre esas decisiones inconsultas pesa fuerte la alianza que JSRN teje con el Partido Unión y Libertad del intendente barilochense de cara a 2027. “Siempre dije que mi límite era Walter Cortés”, le dijo González Abdala a este cronista.

Desde su punto de vista, “Juntos Somos Río Negro abandonó Bariloche. No solo por lo que recibe Cipolletti” sino por políticas públicas de actividades productivas que dejan fuera a la ciudad más grande de la provincia.

Su salida del bloque legislativo no afecta el lugar de primera minoría del oficialismo, que mantiene 17 diputados sobre un total de 46.

Nadie sabe todavía hasta dónde llegará la investigación. Lo que sí quedó claro es que el expediente judicial, después de meses sin movimiento, se activó en el momento político más conveniente para algunos y más incómodo para otros.