El peronismo le exigió a la Corte revisar las condiciones de detención de CFK, pero evitó pedir un indulto

A un año de la detención de Cristina Fernández de Kirchner , legisladores del peronismo denunciaron que cumple condiciones arbitrarias en su prisión domiciliaria, que no sufren la mayoría de los condenados por lesa humanidad o narcotráfico. Enviaron un documento con esa información a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura para exigir la revisión.

Fue una conferencia de prensa realizada en el Salón de las Provincias del Senado , evitaron reclamar un indulto y reconocieron que es un debate inconcluso. “Es una instancia de coordinación con el equipo de abogados de Cristina”, respondió Germán Martínez , jefe de Unión por la Patria (UP), a una consulta sobre esa posibilidad de exigir que el Presidente anticipe su salida de prisión.

José Mayans , jefe del Senado, se limitó a recordar que el fallo que condenó a CFK es injusto. Quedó claro así que en el PJ no hay una decisión cerrada sobre exigir el indulto a la expresidenta, ni siquiera en el sector del kirchnerismo duro. Ocurre que el indulto sólo es posible si se admite la culpabilidad, una instancia que por ahora no está en los planes de la exmandataria. Martínez y Mayans lideraron la conferencia. Máximo Kirchner no fue, pero envió a la tropa de La Cámpora.

El resto de los sectores del peronismo estuvieron representados. Sergio Massa, a través de la diputada Sabrina Selva; y Axel Kicillof puso su sello con Juan Marino y Hugo Moyano. Juan Grabois tampoco estuvo, pero sí su diputada Natalia Zaracho.

Los senadores Sergio Uñac y Jorge Capitanich ocuparon la primera fila; y no faltaron los exfuncionarios de Alberto Fernández, como Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero.

Las condiciones de detención

Los jefes de las bancadas peronistas leyeron detalles de las condiciones de detención de CFK y aseguraron que son excepcionales. “Sólo el 23% de los condenados con prisión domiciliaria usa tobillera electrónica; y el 1.76% tiene límites para las visitas”, describió Mayans.

La expresidenta tiene límites precisos para recibir invitados. Puede hacerlo durante dos días a la semana y por el lapso de dos horas. Según leyó el formoseño, sólo un 15.62% de los detenidos por lesa humanidad tienen restricciones y un 44% tiene tobillera electrónica.

De los condenados por narcotráfico, en tanto, menos del 1% tiene impedimentos para recibir visitas y el 44.6% puede salir de su domicilio cuando quiera. Estos datos le serán enviados a la Corte para revisar el fallo y al Consejo de la Magistratura para que evalúe el desempeño de los jueces.

“Las fuerzas políticas democráticas no pueden permanecer calladas. El silencio y la convalidación no van a impedir que estos rasgos antidemocráticos recaigan sobre la totalidad del sistema político”, advirtió Martínez.

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Recuerdos de Aramburu

En la conferencia los legisladores tampoco evitaron responsabilidades políticas. Martínez recordó que Javier Milei, en una entrevista, dijo que fue el primer presidente “que tomó la decisión de que vaya presa”.

El santafesino apuntó además contra Mauricio Macri, por haber dicho, con ironía, que había que preguntarle a Cristina si durante su gestión se favoreció al kirchnerismo. “Un Presidente y un expresidente dejando en claro la arbitrariedad”, se indignó el diputado.

Los jefes de bloque hicieron alusiones al 70 aniversario de los fusilamientos de José León Suárez, al inicio de la dictadura de Pedro Aramburu. “No van a poder tapar la recesión que atraviesa el territorio nacional, el desempleo crece y aumenta el miedo a perder el trabajo”, sostuvo Martínez.

Mayans recitó fragmentos bíblicos y de la bibliografía de Juan Domingo Perón y acusó a la Corte Suprema de proscribir a CFK para evitar que compita en los comicios de octubre.

“Ella se postulaba a diputada provincial, el plazo para la detención vencía el 19 de junio y la condenaron un día antes. Hay que recordar que quisieron matarla y que un diario escribió: la bala que no salió, pero el fallo que va a salir’. Es necesario que la Corte reflexione sobre la pena. Es un fallo injusto”, cerró el formoseño.