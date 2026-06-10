Miguel Ángel Pichetto visitó La Plata para avanzar con el armado de un espacio de centro

El diputado Miguel Ángel Pichetto y el senador provincial Carlos Kikuchi encabezaron en La Plata el encuentro "Argentina Productiva", una actividad que reunió a referentes políticos, economistas y empresarios para debatir una agenda de desarrollo. La convocatoria también dejó entrever la intención de fortalecer un espacio de centro con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

La jornada se realizó este miércoles en el Hotel Brizo bajo el lema "Producción, trabajo y futuro". Participaron dirigentes de distintos sectores con el objetivo de promover consensos alrededor de una estrategia de crecimiento. El diputado nacional ya había estado en la capital bonaerense en marzo, cuando, junto a Emilio Monzó , compartieron una jornada junto a legisladores provinciales.

El presidente del bloque Unión y Libertad en el Senado bonaerense, Sergio Vargas, moderó la actividad, que contó además con la exposición del economista Eduardo Setti , encargado de analizar los principales desafíos económicos y productivos que enfrenta el país.

La agenda de Miguel Ángel Pichetto con proyección electoral

Pichetto cuestionó la capacidad del modelo libertario para expandirse sobre amplios sectores sociales, mientras que Kikuchi planteó la necesidad de alcanzar acuerdos que superen las divisiones partidarias. "Para que la Argentina crezca se necesitan acuerdos que trasciendan las diferencias políticas. Requiere mirar los datos con honestidad, escuchar a quienes producen y diseñar políticas con criterio técnico y visión de largo plazo", sostuvo.

El senador también formó parte de un encuentro, meses atrás, con Monzó. Se trata del espacio que en 2023 rompió con La Libertad Avanza y se ubicó en un esquema de bloque dialoguista.

Durante la actividad, Vargas destacó la importancia de impulsar consensos para recuperar competitividad, fomentar inversiones y fortalecer el entramado productivo nacional. En ese marco, Pichetto adelantó dos iniciativas que presentará en el Congreso: la Ley de Salvataje para las MiPyMES y el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas.

Encuentro El encuentro que encabezó Miguel Pichetto en La Plata.

Más allá de la agenda técnica y productiva, el encuentro dejó una señal política. En un escenario marcado por la reconfiguración del sistema de partidos, los organizadores buscaron exhibir volumen propio y posicionar un espacio de centro con vocación de convertirse en una alternativa competitiva de cara a 2027.