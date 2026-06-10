Inocencia Fiscal a medida: Juan Pazo, el socio de Toto Caputo, hizo la ley como jefe de ARCA y se anotó

Con Toto Caputo sentado en primera fila, en junio de 2025, el entonces titular de la ARCA, Juan Pazo , y el expresidente de la comisión de Presupuesto de Diputados, José Luis Espert , presentaron el provecto de ley del Principio de Inocencia Fiscal. Este año, ambos adhirieron al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.

Exsocio del ministro de Economía en la consultora Anker , Pazo conoce a Caputo desde hace 17 años y es un hombre de su máxima confianza . Estuvo en la administración libertaria hasta el 15 de diciembre de 2025. Once días después, el Senado aprobó la Inocencia Fiscal. El exfuncionario solicitó su incorporación al registro el pasado 20 de febrero.

"Hasta hoy, en Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de un millón y medio de pesos, algo ridículo. A partir de ahora estos límites se aumentan significativamente. Terminado el anuncio, recibirán los detalles de cómo quedarán determinados”, celebró Pazo al presentar la iniciativa en una conferencia que brindó en la Casa Rosada . Y lo puso en números: "De unas 7 mil causas abiertas hoy en el fuero penal tributario, únicamente quedarán en curso aproximadamente 200 que son las que implican una evasión real y significante”.

El entonces director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó el anuncio junto Espert, quien recién sonaba como postulante de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Luego, el economista debió renunciar a su candidatura salpicado por sus relaciones con el empresario Fred Machado , a Estados Unidos acusado de vínculos narco .

La constancia de la inscripción al régimen de Inocencia fiscal de Juan Pazo.

El principal cambio introducido por la ley es la creación del Régimen Simplificado de Ganancias, destinado a personas contribuyentes con un patrimonio de hasta $10.000 millones. Quienes se adhieran quedan protegidos frente a fiscalizaciones vinculadas con sus variaciones patrimoniales y sus niveles de consumo.

“Este mensaje también va para los gobernadores que no adhirieron. Para el soviético de Axel Kicillof, que arruinó la provincia, para La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja, Santa Cruz, Santiago del Estero y Santa Fe”, le reprochó, aquel día, Espert al gobernador bonaerense, en claro tono electoral.

También los sucesores de Juan Pazo y José Luis Espert

Este martes, el exdiputado realizó el trámite para adherirse a la Inocencia Fiscal, según consta en los registros oficiales. No fue el único. Su reemplazante en la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, también se incorporó al régimen: su solicitud tiene fecha del 24 de marzo.

Como si esto fuera poco, el sucesor de Pazo en ARCA también figura inscripto. Andrés Edgardo Vázquez, que asumió al frente del ente reucaudador siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión tributaria, por tener inmuebles en el exterior sin declarar, según una investigación del diario La Nación, ingresó al régimen el 14 de marzo.

image La constancia de inscripción del actual titular de ARCA, Andrés Vázquez.

Durante la presentación del proyecto, Pazo explicó que la iniciativa presume que el ciudadano “actúa de buena fe". "El universo alcanzado es de más de 600 mil autónomos con un universo potencial de más de 1,1 millón más que pueden sumarse a este régimen", añadió.

Según su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Pazo dejó el Gobierno con un patrimonio de $997.262.062.

La caja de Pandora que abrió Manuel Adorni

El festival de inscripciones al régimen de Inocencia Fiscal se destapó al conocerse que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se inscribió, al igual que su esposa, Bettina Angeletti. Ambos están bajo la lupa judicial por el nivel de vida del vocero presidencial.

Pero Adorni fue apenas la primera piedra. Poco después se conoció que Federico Sturzenegger también había adherido. "Se trata simplemente de optar por un mecanismo más sencillo para presentar la declaración de Ganancias", justificaron en el Ministerio de Desregulación antes de agregar que "más de 80.000 argentinos ya adhirieron a este régimen". "Presentar esa adhesión como algo irregular o extraordinario es incorrecto", cerraron.

Entre esos 80 mil, están el funcionario que presentó la ley y el exdiputado que defendió la iniciativa en el Congreso, junto a sus respectivos sucesores.