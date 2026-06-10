Paritarias bonaerenses: Axel Kicillof y los gremios van a otro round con el aguinaldo como eje

El gobierno de Axel Kicillof y los gremios bonaerenses van a un nuevo round de paritarias con el medio aguinaldo como eje. Los sindicatos quieren que el aumento llegue a tiempo para engordar el SAC que estatales y docentes cobrarán en las próximas semanas, y ya dejaron en claro que el incremento tiene que impactar en el próximo salario.

La negociación llega en un momento delicado para las cuentas bonaerenses. La caída real de la coparticipación y el recorte de transferencias nacionales achicaron el margen del Ejecutivo para hacer frente a compromisos salariales, y el pago del medio aguinaldo ya tensó las finanzas provinciales en las últimas semanas.

El punto de partida es el acuerdo firmado en marzo, cuando el Ejecutivo bonaerense y los sindicatos docentes, estatales, judiciales y profesionales de la salud cerraron una suba de 9% distribuida en tres tramos: 1,5% en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril. Ese convenio incluyó una cláusula de reapertura obligatoria para junio y una compensación no remunerativa de $28.700 por cargo. En mayo, ambas partes volvieron a sentarse, pero sin oferta: el gobierno presentó un cuadro de situación y recordó que la pérdida de recursos por los recortes de Javier Milei supera los $24 billones.

El calendario aprieta. La Provincia liquida sueldos desde el 15 de cada mes, lo que significa que cualquier acuerdo alcanzado después de esa fecha queda afuera del cálculo del Sueldo Anual Complementario del primer semestre. La reunión es el jueves 11 y el margen para cerrar, homologar y liquidar es exiguo.

Los gobernadores atravesaron semanas de tensión para reunir los fondos del aguinaldo: el repunte estacional de Ganancias y los adelantos de coparticipación permitieron llegar a fin de junio pese al ajuste y la caída de ingresos https://t.co/iygmm6zmBw @Villaguiprensa pic.twitter.com/gaW1xlxysm

Los gremios llegan con la posición definida. Fuentes de ATE fueron tajantes: el aumento tiene que ser para cobrar en el próximo salario, adelantaron a Letra P. Desde UPCN fueron en la misma dirección y describieron la situación de sus afiliados: se están endeudando con tarjetas y préstamos para pagar el supermercado y los gastos corrientes.

Aguinaldo adentro sí o no

Hay un detalle técnico que los sindicatos siguen de cerca. No es lo mismo una suba incorporada al básico que una suma fija no remunerativa. La primera entra en el cálculo del aguinaldo y se acumula en la base de la antigüedad. La segunda refuerza el bolsillo del mes pero no mueve el SAC. El Gobierno bonaerense recurrió a esa herramienta en otras instancias del año y los gremios saben que puede volver a aparecer sobre la mesa.

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Los números respaldan el reclamo. El acuerdo de marzo cubrió un 9% acumulado entre febrero y abril, pero la inflación del mismo período trepó a 11%. La brecha ya estaba confirmada en la mesa de monitoreo de mayo y es el argumento central con el que los sindicatos llegan a la reapertura.

Números en rojo para Kicillof

Del otro lado, el Ejecutivo bonaerense llega con márgenes acotados. La gestión de Kicillof viene evaluando un acuerdo plurimensual (de tres o cuatro meses) que le dé previsibilidad al Tesoro y evite negociaciones mes a mes. Cada punto porcentual de aumento salarial docente implica alrededor de $8.000 millones adicionales por mes en el presupuesto educativo.

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La mesa del jueves tendrá dos turnos. Desde las 14 se sentarán los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET-, con María Laura Torre al frente de SUTEBA en su primera negociación paritaria con la administración Kicillof tras suceder a Roberto Baradel. A partir de las 16 será el turno de los estatales encuadrados en la Ley 10.430, con ATE y UPCN como protagonistas. Médicos y judiciales esperan su convocatoria para los días siguientes.

La tensión salarial se procesa dentro de un vínculo que, en términos estructurales, es sólido: la conducción mayoritaria del sindicalismo bonaerense respalda al gobernador y tiene los ojos puestos en 2027. Pero lo que no está definido es si la Provincia llevará una oferta concreta al jueves o si la reunión será otra instancia exploratoria. Si el gobierno decide postergar el aumento para julio, el medio aguinaldo se liquidará sin la mejora.