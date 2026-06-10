Con Manuel Adorni al frente, empezó el festival libertario de adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias

Cuando parecía que la Casa Rosada lograba retomar la agenda pública, se puso en marcha dentro del gabinete de La Libertad Avanza (LLA) un festival de adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias . Con el jefe de Gabinete Manuel Adorni a la cabeza , varios funcionarios optaron por esta medida que los exime de presentar algunos detalles en las declaraciones juradas.

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y en vísperas de la presentación de su detalle patrimonial ante la Oficina de Anticorrupción, se conoció esta novedad , en función de los registros de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que involucra al funcionario y su esposa, Bettina Angeletti , y a al menos otros dos integrantes del gabinete, como el ministro de Regulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger y la asesora de Adorni, Aymé Vázquez .

Según revelaron desde el entorno del ministro coordinador, la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias permite facilitar la declaración y que los datos lo recopile ARCA. Si bien la adhesión los habilita a blanquear el dinero no declarado, desde la Jefatura de Gabinete se cuidan de aclarar que no habrá ningún movimiento del estilo.

“Nada tiene que ver con el blanqueo de dinero o meter dólares bajo el colchón que es lo que no van a hacer. Ni Manuel ni Bettina”, aclaró uno de sus colaboradores a Letra P . La iniciativa también fue copiada por el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el asesor en el Ministerio de Economía, Felipe Núñez .

Manuel Adorni adhirió a un régimen impulsado por el Gobierno libertario

El Régimen Simplificado de Ganancias al que se adhirieron varios integrantes del Gobierno es una modalidad voluntaria destinada a personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan determinadas condiciones establecidas por ARCA, el organismo encargado de la recaudación y control de los impuestos.

De acuerdo a la información oficial, la principal característica de este régimen es que el organismo fiscal pueda confeccionar una declaración jurada preliminar utilizando la información que ya posee en sus bases de datos, como ingresos facturados y gastos deducibles registrados. A partir de esa propuesta, el contribuyente o su contador pueden revisarla, corregirla, completarla o aceptarla antes de presentar la declaración definitiva y efectuar el pago correspondiente.

Con esto, además, los funcionarios y otras personas físicas pueden alivianar la carga administrativa a la hora de presentar sus declaraciones juradas, algo notablemente sensible para Adorni, quien es investigado por la Justicia Federal por presunto enriquecimiento ilícito. Es decir, la reciente iniciativa que impulsó el Gobierno violeta, y que aprobó el Congreso, podría beneficiar al jefe de Gabinete en las próximas horas.

20260408_SP_PLENARIA CONSTITUCIONALES Y LEG GENERAL-2 Federico Sturzenegger

La presentación de la Declaración Jurada en el inicio del Mundial

Pese a los movimientos de Adorni y el resto de los funcionarios, en la administración libertaria intentaron separar la adhesión al régimen simplificado de ganancias de una eventual regularización de bienes no declarados. De hecho, fuentes oficiales insistieron en que no blanquearán activos, sino que pretenden acceder a una modalidad más simple en la presentación de ganancias y los documentos que exige la Oficina Anticorrupción.

Tal como dio cuenta Letra P, el ministro que responde políticamente a Karina Milei y su equipo legal se encuentran por estas horas ultimando los detalles de la declaración jurada que presentarán ante el organismo competente. El documento despierta especial interés público porque aún sigue en trámite la causa judicial en la que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Si bien el presidente Javier Milei aseguró en una entrevista que la presentación se iba a realizar hace un mes, en los pasillos de Balcarce 50 reconocieron la extensa demora. Se espera que los detalles patrimoniales de Adorni se conozcan entre las últimas horas de este miércoles y las primeras del jueves, justo cuando se dará inicio a la Copa Mundial de Fútbol.