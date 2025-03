Un inmenso frente dividido contra Javier Milei

Impedido por ahora de modificar la Constitución y las leyes que le estorban, Javier Milei actúa como si esos obstáculos no existieran . Desde afuera, Cristina Fernández de Kirchner , Axel Kicillof , Martín Lousteau , Facundo Manes y otras figuras trinan y prometen alianzas opositoras que se les hace imposible concretar. ¿Habrá vida después de la ultraderecha?

La idea del "cerco sanitario" contra las derechas radicales o extremas, vigente en países como Alemania y Francia, poco a poco gana terreno en el país. No sería ni aplicable ni tal vez deseable para las elecciones legislativas de este año, que en teoría podrían permitir la formación de un bloque opositor fuerte posterior a un juego en el que cada sector le hablase a su propio electorado. Cuando se conversa con referentes de los diferentes sectores involucrados, la idea de la unidad apunta a 2027 , cuando el destino de la Argentina se jugará de verdad.

A eso hay que sumar el Libragate, las negociaciones nunca explicadas con gobernadores afines cada vez que el Congreso pone las manos sobre materias sensibles, la llamativa borocotización de legisladores, la aparición de fenómenos como los del mochilero Edgardo Kueider y el nuevo "héroe" Eduardo Vischi y hasta los aprietes en vivo y en directo de Santiago Caputo.

La praxis del Gobierno genera velozmente una nueva oposición, pero, si el creciente número de elementos de ese conglomerado supone un peligro para la ultraderecha gobernante –hasta Clarín cayó en esa bolsa–, su fragmentación y la dificultad de encadenar eslabones representa una ventaja enorme.

Divide y reinarás.

La unidad, según CFK, Axel Kicillof y Juan Grabois

Las principales figuras de la oposición prometen unidad frente a un fenómeno político que las espanta.

Captura de pantalla 2025-03-08 a la(s) 10.23.25a. m..png Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner representan a los polos en pugna del peronismo.

Cuando se encaminaba a convertirse en presidenta del Partido Justicialista, CFK se ofreció para "enderezar lo que se torció" en el peronismo y, desde allí, "reagrupar a todas las fuerzas políticas y sociales".

Hoy, el género que inauguró en las redes sociales –el "Che Milei" – no le alcanza ni siquiera para reagrupar al universo peronista. Su liderazgo está en discusión y, para peor, a tiro de ficha limpia y proscripción.

Enfrente –enfrentado a ella–, Kicillof hizo los palotes de un armado propio y también se propuso para articular "un frente inmenso" contra el mileiato. Sin embargo, en medio de enjuagues en pos de una tregua, el cristinismo le replica que si hay futuro, será con Cristina. Además, su acercamiento a gobernadores como Maximiliano Pullaro no fructifica todavía en un diálogo que le permita abrir el cerco del sector del peronismo –básicamente bonaerense– que le responde.

Dentro del peronismo hay que mencionar la idea de Juan Grabois de "conformar este mismo año una alianza amplísima", con "todos los que estamos en contra de Milei adentro". Nadie piensa en eso. Como se dijo, la pelota se patea para 2027.

La unidad, según Martín Lousteau

Lo que manda es la fragmentación de referencias que no logran sintonizar con el humor unitariamente opositor de la Argentina que, por ejemplo, salió a las calles en defensa de las minorías de género y de la educación universitaria.

Fuera del peronismo, en el radicalismo más crítico del Gobierno, hay que mirar al presidente de la rota UCR, Martín Lousteau. El senador es la referencia de gobernadores como Pullaro y fue mencionado explícitamente por Grabois como posible miembro de una unidad opositora.

1366-1740525007250225711.jpg El senador Martín Lousteau piensa en una apertura hacia el peronismo, pero el kirchnerismo duro parece su límite.

Lousteau pareció dar un paso "al frente" en una entrevista con El Destape Radio –de por sí, una definición de apertura–, en la que dijo estar dispuesto a una confluencia "con el peronismo" en caso de que el Gobierno profundice su deriva autoritaria.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mdzol/status/1895499098423255115&partner=&hide_thread=false Martín Lousteau confesó que estaría dispuesto a una alianza con el peronismo si Milei sigue avanzando contra las instituciones.



@eldestape_radio https://t.co/WMdIS9bRTl pic.twitter.com/QwhTb7MkaH — MDZ Online (@mdzol) February 28, 2025

Según supo Letra P, Lousteau piensa en ese escenario sólo para 2027; 2025 es una página abierta que aún no define cómo escribir.

Las legislativas lo encontrarán jugando –aún barrunta qué lugar se dará a sí mismo, ya que vence su mandato como senador–, pero ve la próxima presidencial como el escenario para plantear una estrategia de apertura más profunda.

Sin embargo, según contó una fuente que lo frecuenta, plantea para eso "líneas rojas" que excluyen a sectores del kirchnerismo que "no son capaces de hacer autocrítica ni siquiera sobre los bolsos de (José) López".

Con Kicillof por ahora no habla, acaso a la espera de que el gobernador defina qué nivel de –justamente– autocrítica implica, en los hechos, su enfrentamiento con CFK.

Facundo Manes, el outsider

Si se piensa en una alianza peronista-radical para 2027, aun más verde está lo que depende de Manes, el opositor destacado de la apertura de sesiones del Congreso.

El diputado es mucho más enfático que Lousteau en lo que hace a líneas rojas. Así, a cada mención contra lo que define como el autoritarismo oficial, intercala un latiguillo: "Milei es un kirchnerista de derecha".

Según un artículo del periodista Matías Moreno publicado en La Nación, Manes asumió, tras su cruce con Santiago Caputo, "que debía pararse en la vereda de enfrente del gobierno libertario".

1366-1740880807250103094.jpg Facundo Manes decidió ponerse en el centro del ring tras sufrir un apriete de Santiago Caputo.

Su mandato también finaliza en diciembre e irá por la renovación, para lo cual, afirma la nota, busca sello. Su estrategia es no a reeditar una alianza de abandonados con Mauricio Macri, no al kirchnerismo, mostrarse tan outsider como Milei y convocar a figuras sociales a un espacio de defensa de la democracia. No a las estructuras tradicionales, en suma, salvo a peronistas sin cristinismo en sangre, como Juan Schiaretti. Otra vez "la avenida del medio". Otra vez sopa.

¿"Milei emperador"?

Acaso por encima de la desinflación, la confusión de las oposiciones es la mayor ventaja competitiva del dispositivo ultraderechista, que este año y en 2027 sorprendería con un nivel de financiamiento, organización y estrategias de campaña desatendido por sus antagonistas.

Manda la resaca de la grieta vieja, perimida sin que sus protagonistas lo adviertiesen. La conformación de una propuesta que supere el modelo de Milei sin desatender las demandas sociales realmente existentes queda postergada a la resolución, acaso imposible, de los rencores personales acumulados.

Planteado así el escenario, el diálogo por la unidad que las principales figuras proponen y ninguna logra consumar dependería de un empeoramiento drástico de la situación socioeconómica y de un deterioro grave de la gobernabilidad. Probablemente, de un paso al costado de Cristina Kirchner.

Dado lo esperable en las urnas en términos de peso de las referencias opositoras, esto sería una exigencia injusta. Sin embargo, parece difícil que CFK pueda ser cabeza o incluso parte de un armado que junte a los sectores mencionados, a las abúlicas centrales sindicales y a los paralizados movimientos sociales, por no mencionar la pata mediática que podría aportar Clarín si el Presidente persistiera en declararle la guerra con un tuit fijado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1896380573670572166&partner=&hide_thread=false CLARÍN:

LA GRAN ESTAFA ARGENTINA



Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo… — Javier Milei (@JMilei) March 3, 2025

El archipiélago de las islas opositoras que flotan a la deriva no es suficiente para contener la fuerza vital de un proyecto ultra que insulta, censura y estigmatiza a lo diferente, que embiste con su batalla cultural, que discrimina a las minorías de género, que desestructura la salud y la educación públicas, que renuncia a la obra pública –sin saber cómo reemplazarla por privada– aunque el país quede a oscuras o se inunde; que amenaza a la industria y a su fuerza de trabajo con la extinción y que recurre en el endeudamiento eterno con el Fondo.

Allí afuera, ¿hay alguien?