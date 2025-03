Ombudsman de audiencias, Manuel Adorni seguro no tendrá problemas en que también evalúen sus respuestas

El brote de democracia participativa que afecta a Manuel Adorni será, seguramente, garantía de que no tendrá problemas en someterse al juicio de las audiencias para que decidan si responde bien a las preguntas de la prensa o debe ser reemplazado por otro funcionario.

"Estoy buscando un esquema donde la gente pueda decidir quién se va y quién se queda, como un Gran Hermano periodístico", lanzó hace unos días el vocero lo que entonces parecía una ironía. Ahora no tanto. El argumento de la iniciativa: "Que la ciudadanía pueda evaluar a los periodistas en su desempeño como profesionales de la comunicación", le dijeron a este portal fuentes de Balcarce 50.

Manuel Adorni, el Gran Hermano de Javier Milei

La idea podría ser interpretada como la intención del Gobierno de controlar a la prensa a partir de un sistema que, por no contar con el respaldo de ningún tipo de legislación legitimada por los mecanismos institucionales del Estado de Derecho, sería permeable a una manipulación maliciosa en favor de la selección de periodistas amigables. Un mecanismo de censura inspirado en Donald Trump, que decidió elegir personalmente quién puede hacerle preguntas y quién no, podría denunciar alguien que no conociera a Manuel, vocero de la libertad.