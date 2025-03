No aparecen las firmas para rechazar el pliego de Manuel García-Mansilla y la oposición cruza acusaciones

La novela de Javier Milei y sus intentos por completar la Corte Suprema tiene un capítulo extra: este viernes, como adelantó Letra P , el kirchnerismo presentó un dictamen de rechazo al pliego de Manuel García-Mansilla , designado por decreto junto a Ariel Lijo quien sí consiguió los votos en comisión aunque no pudo jurar como cortesano. Al cierre de esta nota, la jugada de Unión por la Patra no era válida porque le faltaban aliados.

Si tenía de su lado a sus siete miembros de la comisión de Acuerdos, como juraban sus voceros, UP aún requería dos rúbricas más para que su despacho sea legítimo. Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Martín Lousteau (UCR) informaron que presentaron el suyo, pero había un desertor de UP.

Atento a esta interna, La Libertad Avanza ensayó una maniobra de bloqueo, que consiste en no presentar su dictamen de aceptación y de esa manera invalidar todos. Es que si no hay una mayoría de la comisión que avale algún despacho, ninguno es válido y el pliego sólo podría tratarse en el recinto con dos tercios de los presentes, una mayoría imposible de alcanzar por la línea dura de UP.

La actitud de LLA tiene otro trasfondo: en caso de que el pliego de García-Mansilla se trate, las chances de que un tercio del recinto lo rechace son amplias. Si eso ocurre, el kirchnerismo considera que debería dejar su cargo en forma automática. En la Casa Rosada creen que no es así, porque su designación por decreto es un expediente aparte.

DSC_4287.JPG Anabel Fernández Sagasti y José Mayans. Bloque Unión por la Patria del Senado.

Para evitar ese dilema, el oficialismo prefiere que no prosperen los dictámenes y, por ahora, lo está logrando, en medio de acusaciones cruzadas entre la oposición.

El futuro de la Corte Suprema

Como explicó Letra P, el plan del kirchnerismo es citar a una sesión para rechazar los dos pliegos: el de García-Mansilla y el de Lijo, que sí tiene dictamen y podría tratarse con una mayoría simple, pero no está el número está garantizado para su rechazo, porque el magistrado cosecha adeptos de todas las bancadas.

El académico, en cambio, no tiene demasiados adeptos y carga con haber dicho en la audiencia pública que no asumiría en la Corte si lo nombraban por decreto, como ocurrió. No cumplió con su palabra y desorientó al Senado al rechazar la licencia sin goce que pidió Lijo para asumir.

Cristina Fernández de Kirchner ordenó a su tropa juntar firmas para que ambos pliegos sean rechazados y por ahora no logra, por las diferencias en UP. Necesita 25 votos, pero igual o más difícil es tener 37 para abrir el recinto. De los 34 de UP, sólo 20 están decididos a votar en contra de Lijo y tal vez algunos más para forzar la salida del académico.

En el resto de la oposición dialoguista no hay mayor entusiasmo en armar una sesión para complicar al Gobierno con este tema: sería romper filas con Milei sin mayores beneficios. Lousteau y Tagliaferri se anotaron contra García-Mansilla; mientras que Carolina Losada, Pablo Blanco (UCR); y el exlibertario Francisco Paoltroni, están dispuestos a levantar sus manos contra Lijo.

¿Se va García-Mansilla?

LLA tiene motivos para evitar que el pliego de García-Mansilla sea dictaminado: si finalmente es rechazado en el recinto, el kirchnerismo está dispuesto a considerarlo fuera del máximo tribunal, a pesar de haber jurado esta semana. En LLA no piensan igual: entienden que el decreto que lo nombró hasta el 30 de noviembre seguirá vigente, pase lo que pase en el Congreso.

El debate gira en torno al artículo 99 de la Constitución, que se contradice en sus incisos. En el cuarto, dice que el Presidente "nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto".

En el inciso 19, lo habilita a "llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura". Esta última letra es la que usó Milei para nombrar por decreto a García-Mansilla y Lijo hasta el 30 de noviembre, cuando termina el período ordinario de sesiones.

Según una presentación de cuatro ONG (ACIP, INECIP, CELS y CEPIS), Milei hizo un uso "abusivo" de la carta magna con el nombramiento de sus candidatos en la Corte. Según el kirchnerismo, si además son rechazados por el Senado, el inciso 4 correría primero y García-Mansilla debería irse.

Como no está estipulado expresamente que así sea, en LLA piden que sólo podría irse por un juicio político, una hipótesis que también avalaría la conducción de la Corte, a cargo de Horacio Rosatti; y su socio Carlos Rosenkrantz. Junto a García-Mansilla, votaron en contra de la licencia de Lijo, enemigo de la dupla que lidera el máximo tribunal y cercano al otro integrante, Ricardo Lorenzetti.