Desunidos y desorganizados: cómo quedó el mapa del PJ que conducirá Cristina Fernández de Kirchner

La elección se resolvió, pero el PJ quedó partido. Cristina Fernández de Kirchner conducirá al sector mayoritario del Partido Justicialista. Frustrado por no haber podido llegar a la interna, el riojano Ricardo Quintela dice que se dedicará a armar un espacio disidente, pero no rupturista, que deberá lidiar con los dirigentes cercanos a Javier Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sergiounac/status/1847050286692516213&partner=&hide_thread=false Con @CFKArgentina, durante la tarde de hoy, dialogamos sobre la actualidad social y política de nuestra Argentina, a poco de la presentación de listas para la elección de las nuevas autoridades del Partido Justicialista Nacional. pic.twitter.com/Y0U6vf4dtK — Sergio Uñac (@sergiounac) October 17, 2024

La reunión de Cristina con Bordet y Michel mostró, además, que el acuerdo con Massa goza de muy buena salud. El líder del Frente Renovador también dio el aval para que la bonaerense Alicia Aparicio, de San Fernando, se integre a la lista de la expresidenta para el PJ.

El equilibrio de la CGT

La central obrera quedó en un lugar neutral en términos institucionales, aunque la expresidenta inscribió a varios sindicalistas en su nómina, alineados a su conducción. Una de las vicepresidencias quedó en manos de Ricardo Pignanelli, de Smata, en una negociación que no fue consensuada con el resto de la CGT.

En la lista cristinista también están Abel Furlán, titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Vanesa Siley (diputada nacional y sindicalista de un sector de los judiciales), Víctor Santa María (del PJ porteño y titular del gremio de encargados de edificios), Alejandra López (SADOP Capital), Daniel Catalano (secretario general de ATE Capital), Guillermo Moser (secretario general de Luz y Fuerza y de la CATHEDA), Norberto Di Próspero (secretario general de la Asociación Personal Legislativo) y María Rosa Martínez (referente de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT)).

Afuera quedó el resto de la CGT. El triunvirato que encabezan Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano pidió hasta último momento “unidad” y desistió de integrar la nómina. Pero está dispuesto a sentarse con Cristina si los convoca.

En la otra vereda quedó el gremio UPCN, que encabeza Andrés Rodríguez, que decidió jugar de manera explícita con Quintela. En la lista opositora a CFK, Rodríguez ubicó entre las vicepresidencias a Mariana Larrea Gadea, secretaria gremial del sindicato estatal. En el mismo espacio se anotó el dirigente de estaciones de servicio, Juan Miguel García, como parte de un acuerdo con Las 62 Organizaciones Peronistas, que lidera el taxista José Ibarra.

Ricardo Quintela, de recorrida federal

Aunque su lista “Federales, un grito de corazón” fue dada de baja, Quintela prometió a su tropa que seguirá adelante en el armado de un espacio propio dentro del PJ. De esto hablaron el martes los dirigentes que se reunieron en la casa de La Rioja en Buenos Aires, donde se definieron los pasos a seguir.

Entre los asistentes estuvieron la diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz; el exsenador cordobés Carlos Caserio; el exdiputado Gastón Harispe; el exviceministro de Desarrollo Social Gustavo Aguilera; la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala; el exdiputado Osvaldo Nemirovsci; Fernando "Pato" Galmarini; y los apoderados Jorge Yoma y Daniel Llermanos.

Durante la reunión, Quintela reafirmó que no busca romper con Cristina, pero que pretende armar una línea interna disidente, que pueda pelearle algunas decisiones a la expresidenta. El riojano dice que saldrá de recorrida por las provincias con ese fin, a potenciar lo que se cocinó durante el proceso de la interna frustrada.

En el espacio de Quintela creen que, de haberse celebrado la elección, podrían haberle dado pelea a Cristina en el interior, donde contaban con el apoyo de varios gobernadores o nombres fuertes de las provincias. De su lado, quedaron los mandatarios Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y el exmandatario de San Luis Alberto Rodríguez Saá. Por lo bajo habían prometido ayudar, también, Claudio Vidal (Santa Cruz) y Martín Llaryora (Córdoba).

La lectura de los federales es que si bien Cristina hubiera ganado la interna con comodidad, en particular por la influencia de la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero, ellos podrían haber sacado 25% o 30% de los votos. Por eso, cerca del riojano dicen que quedó latente el armado de una red potente.

Pero, por un lado, Quintela “no quiere hacer anticristinismo” y, por el otro, a los propios integrantes no les cierra que el apoyo provenga de gobernadores que tienen un diálogo tan fluido con Javier Milei. El riojano quiere mantener el perfil de opositor duro al Gobierno. No avala el acercamiento de sus aliados del PJ y tampoco quiso escalar el conflicto por el PJ por la vía judicial. Aunque algunos integrantes de la lista se lo pidieron, se negó a apelar la decisión de la jueza María Servini. Antes, se había negado a negociar una lista de unidad. Cristina se lo ofreció y hasta lo llamó para conversar. No la atendió.

Axel Kicillof, neutralidad detonada

Aunque no se pronunció a favor de la candidatura de Cristina y mantuvo el diálogo abierto con Quintela, a Axel Kicillof tampoco le gustó la escalada en el conflicto interno que se generó a partir de la elección por el partido y vio con alivio la suspensión de la elección.

“Felicito a Cristina y a todos los compañeros y compañeras de la lista de Primero la Patria por este nuevo desafío al frente del Partido Justicialista”, intentó cerrar el tema Kicillof el martes. La relación con el cristinismo está tan rota que hasta las felicitaciones cayeron mal, como si se tratara de un saludo después de una derrota.

En el entorno de la expresidenta tampoco creen en la neutralidad bonaerense. Señalan que dirigentes cercanos a Kicillof, como el ministro Andrés Larroque, trabajaron en la búsqueda de avales para Quintela. Y anotan en el mismo sector a intendentes como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso). Con Ferraresi, la pelea es especialmente encarnizada, aunque el intendente de Avellaneda fue vicepresidente del Instituto Patria. Las relaciones están rotas y no dan muestras de recomposición, al menos en el corto plazo.

Casi como una chicana, a Kicillof le anotan como propia a Victoria Tolosa Paz, desde hace años enfrentada con La Cámpora. La diputada no responde al bonaerense y construye bajo su propia lógica.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jorgeferraresi/status/1854183171996135638?s=48&partner=&hide_thread=false Que nadie se confunda con mentiras. Siempre estuve y voy a estar del mismo lado.



Es tiempo de trabajar y proponer alternativas a Milei. En eso debemos enfocarnos, un peronismo fuerte, unido y con futuro junto a @Kicillofok. pic.twitter.com/28tSRxHm4H — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) November 6, 2024

Los otros dos gobernadores de Unión por la Patria, Sergio Ziliotto y Gildo Insfrán, tampoco se pronunciaron sobre la disputa del PJ, aunque participaron de diferentes formas. El formoseño ubicó a José Mayans, presidente del bloque de senadores, entre los vicepresidentes, y activó los apoyos para Cristina. Cuidadoso de los equilibrios internos, Ziliotto mantuvo bajísimo perfil. La lista de la expresidenta incluyó al secretario de Turismo de La Pampa, Saúl Echeveste, y a la dirigente Carina Damelio. En el gobierno pampeano se desligan de la negociación.

CFK, de recorrida y sin fecha de asunción

Aunque la Junta Electoral ya la proclamó como presidenta, todavía no está definida la fecha de asunción de Cristina al frente del partido. Los mandatos actuales están vigentes hasta marzo. En el entorno de la expresidenta no tienen definido, tampoco, si mudará sus actividades a la sede nacional del PJ, ubicada en Matheu 130, o si seguirá instalada en el Instituto Patria.