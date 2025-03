CFK vs. Axel Kicillof: las reglas de juego para la unidad

El cierre del discurso del gobernador en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense apuró el debate: el mismo Kicillof pidió "celeridad" para suspender o no las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En esos pasillos parlamentarios ya circulan fechas tentativas -como la del 27 de marzo- para tratar algunos de los proyectos que conviven entre los distintos bloques para quitar las primarias del calendario electoral.

No obstante, Kicillof avisó que no será una decisión unilateral -a pesar de que un sector del peronismo se lo pide-, sino que prometió consensuarla con CFK y con Sergio Massa, el tercer socio de la coalición. Sin fecha, está pendiente una cumbre tripartita no sólo para suspender las PASO: también para sentenciar un posible desdoblamiento.