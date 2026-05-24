El límite del modelo de Javier Milei: ¿fin del ajuste?

A la mamushka de internas , que incluyó la sugestiva difusión de presuntas conversaciones íntimas, ahora se suma la fricción entre Javier Milei y nada menos que Toto Caputo . Cuando el Gobierno ya prepara la economía para las elecciones de 2027, sus lógicas chocan en un punto nodal: ¿se puede sostener el ajuste perpetuo sin comprometer la reelección ?

Una definición que el ministro dejó en una entrevista con el programa Economía de Quincho pasó inmerecidamente por debajo del radar. Según el funcionario, "ahora tenés que recaudar más porque seguir generando superávit (fiscal) vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto a nivel de Tesoro (nacional) de 15 puntos del PBI, el nivel que había en los 90 y casi diez puntos menos del pico de hace ocho años", dijo.

¿Anunció Caputo el límite final del modelo y del ajuste que le ha sido consustancial? No tan rápido.

Ocurre que, sin solución de continuidad, el jefe de Estado anunció el jueves una rebaja de las retenciones para el trigo y la cebada –pasarán del 7,5% a 5,5% el mes que viene– y, "según lo permita la recaudación", de entre un cuarto de punto y medio punto por mes para la soja a partir de enero. " Si somos reelectos, hasta 2028 ", advirtió. También se desgravarán exportaciones industriales, aseveró.

“Tenemos que recaudar más. Seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil” Toto Caputo admitió el fracaso de su modelo de falso superávit. Lo único que hicieron fue recortarle el presupuesto a todo que se les cruzó. pic.twitter.com/kTZgzSasnt

Es más, prometió menor gasto público para seguir devolviéndoles recursos a los argentinos que, en verdad, deberían aportar por su situación privilegiada al sostenimiento de servicios esenciales para la mayoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2057596968440901923?s=20&partner=&hide_thread=false "Vamos a seguir bajando retenciones"



Javier Milei anunció la baja de retenciones al trigo y a la cebada desde junio, anticipó una reducción escalonada a la soja desde enero 2027 hasta 2028, en caso de ser reelecto, y agregó: "También a la industria automotriz y petroquímica". pic.twitter.com/njOB9CQjTP — Corta (@somoscorta) May 21, 2026

En concreto, el mandatario dio por tierra con las intenciones renovadoras de Caputo, quien –saludo uno, saludo dos– completó el viernes, en conferencia de prensa, la determinación presidencial, especialmente llamativa en momentos de precios internacionales elevados y de problemas para contener al monstruo de la inflación.

A lo dicho, el funcionario debió sumar beneficios análogos para maíz, sorgo y girasol, mientras que dio por confirmado el sendero decreciente para la soja, de manera de dejar la alícuota en 21% al final del actual mandato. El costo fiscal, calculó, será de 57 millones de dólares este año, de 530 millones el próximo y de 1200 millones para 2028, cuando no se sabe quién estará en la Casa Rosada.

"Vemos que la recaudación ya está dando señales de crecimiento", se consoló el jefe del Palacio de Hacienda. Más le vale: sólo eso haría que la merma autogenerada de la recaudación no se tradujera en más recortes para todos y todas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FernandoMarull/status/2057805507620991475?s=20&partner=&hide_thread=false Soja. Asi quedaria la historia de las retenciones en ultimos 30 maños.



Nestor 14%

CFK 35%

Macri 25%

Beto 33%

Milei hoy 24%

Milei oct 27 19%



Y No olvidar que a la soja la matamos. Brasil duplico, Paraguay, Urguay. Argentina la asesino. pic.twitter.com/z2YPTZREiO — Fernando Marull (@FernandoMarull) May 22, 2026

Es plausible señalar el carácter abstruso de los derechos de exportación por penalizar actividades que generan divisas. Se supone que las ganancias excedentes de quienes venden productos al exterior deberían generar percepciones extra a través del impuesto a las Ganancias, pero el detalle es que el gobierno que tiene como norte la maximización de la acumulación de capital en un mercado libérrimo también socava los gravámenes progresivos.

Javier Milei pide, ¿Toto Caputo da?

Como se dijo, la decisión presidencial dio por tierra con lo dicho por su mano derecha económica y tiende, populismo para ricos mediante, a consolidar la base electoral más fiel a la extrema derecha en la Argentina rural.

54ad9348-cfa0-4e5f-9634-adc10ba2fbe2 Javier Milei endulzó el jueves los oídos de la audiencia rural con una baja de retenciones. Sin embargo, el sector pide más.

Las visiones económicas y las necesidades políticas de los presidentes suelen chocar con las posibilidades de sus ministros. Ahora, con las elecciones generales a menos de un año y medio, Milei –como cualquiera de sus predecesores– le pide absolutamente todo al plan económico: superávit fiscal, reducción de impuestos en beneficio del Círculo Rojo que lo respalda, una desinflación más veloz –incluso mediante heterodoxias ajenas a su dogma y, acaso, de patas cortas– y mejora de la actividad interna que resulte perceptible para los sectores medios y populares. Es más: impone sus condiciones, pero la duda es si la realidad puede darle todo lo que desea.

a3ca93d3-5926-45c8-969a-d886789193d2 Javier Milei le pido a Toto Caputo que el plan económico le dé políticamene resultados que, por diseño, no está en condiciones de entregar. El ministro sufre.

Lo que Caputo advierte –consciente de que el IPC de 2027 muy difícilmente sea, incluso con viento a favor, menor al 20%– es que eso no es posible todo junto y que preferiría priorizar el ancla inmodificable del superávit –sin la cual hasta el aval del FMI volaría– y el nivel de actividad.

Toto Caputo tiene razón

Aunque haya sido desoído, el ministro de Economía está en lo cierto. Su definición sobre el final del ajuste vía gasto se produjo, no casualmente, inmediatamente después de que dispusiera, debido justamente a la caída de la percepción de gravámenes, un recorte extra de 2,5 billones de pesos, 1,6% del Presupuesto vigente. Para hacerlo, tocó todavía más la inversión en educación –cuando el universo universitario volvía a colapsar las calles de las principales ciudades del país– y hasta partidas para la prevención y tratamiento del cáncer.

Además, avanza en el Congreso un recorte de los subsidios al gas para las zonas frías que dolerá en varias provincias.

El filo de la motosierra ya llegó al hueso de la sociedad, lo que se comprueba cuando se examina lo que queda del gasto no indexado, sobre todo vinculado a jubilaciones y programas sociales fundamentales para que todo el esquema no vuele por el aire.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmtelechea/status/2057578023314973182?s=20&partner=&hide_thread=false Muy buen gráfico para confirmar lo que dijo Caputo de que "no hay más margen para seguir ajustando el gasto público" (ojalá lo cumpla). https://t.co/ZeZlbXXTdg — Juan Manuel Telechea (@jmtelechea) May 21, 2026

Economía y elecciones

Ante las dificultades, que podrían crecer el año próximo si el mercado financiero ponderara, como es probable, que el peronismo no está fuera de carrera, Caputo activa el inflador de expectativas y habla de un "crecimiento feroz" que haría no sólo que Milei fuera reelecto, sino que dejaría claro ese escenario mucho antes del momento del voto, lo que reduciría a cero la incertidumbre preelectoral. El hombre elige creer, acaso porque no le queda otra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/monedadeargy/status/2056571415445311920?s=20&partner=&hide_thread=false "2027 MILEI VA A GANAR POR PALIZA"

"La ECONOMÍA se va a llevar puesta a la POLÍTICA"

"El Presidente @JMilei reelige en primera vuelta"



@LuisCaputoAR pic.twitter.com/bNF39j5PQg — Moneda Argentina (@monedadeargy) May 19, 2026

Los datos del rebote de actividad de marzo, conocidos el último jueves, provocaron euforia en el Gobierno, pero la realidad es que delinean, mes a mes, un sendero de vuelo de gallina, un serrucho al que meses de caída siguen meses de recuperación. Es más, el mismo viernes se conocieron proyecciones poco prometedoras sobre abril.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_equilibra/status/2057908362390405475?s=20&partner=&hide_thread=false Anticipo de Actividad abril 2026: -1,0% interanual y -1,5% desestacionalizada



Luego de la fuerte expansión de marzo (+3,5% mensual), la actividad mantendría en abril la dinámica de “serrucho” que se observa desde febrero de 2025 (9 de 15 meses con caídas mensuales).



En un mes… pic.twitter.com/OJWQ6So6b1 — equilibra (@_equilibra) May 22, 2026

Según el consenso de los analistas económicos, sin mejora salarial sostenida, sin creación de empleo de calidad que fomente la demanda agregada –y la recaudación que quiere el ministro trader– y sin la reactivación del crédito que debería seguir a un proceso de saneamiento de carteras crediticias hoy estancadas en un nivel de morosidad demasiado elevado, no habría a la vista ni boom de consumo ni paraíso.

El modelo de Javier Milei, en el banquillo

El problema no es una medida, sino el modelo. Curioso… o no tanto: marzo, el mes de rebote de la actividad que tanto excitó al Presidente, fue también el de un desplome de la recaudación del 4,5% interanual –octavo registro negativo al hilo–, encima común a casi todos los gravámenes.

IMG_6223

Para dar vuelta de modo decisivo esa tendencia haría falta mucha más actividad doméstica, porque lo que el diseño en curso, basado en actividades primarias y exportaciones, simplemente da para lo que da. Ese esquema permite un crecimiento de 2% a 3% proyectado por los consultores privados, esto es para la realidad presente, que llega poco y mal a la gente de carne y hueso que, entre otras cosas, vota.

¿Javier Milei se hará keynesiano?

¿Hay chances de que la realidad se dé vuelta a gusto del Gobierno? ¿Cuáles serían los vectores para eso?

Gustavo Reija, ceo de Netia Group, le dijo a Letra P que "Caputo admitió algo que el marco ideológico del Gobierno no puede procesar: que la motosierra llegó a su límite. Con el gasto primario en el 14,1% del PBI, un mínimo histórico absoluto, cinco puntos menor al del inicio de la gestión, ya no hay dónde cortar sin tocar el gasto indexado: jubilaciones, transferencias sociales y salarios públicos. Lo que queda es intocable políticamente e inflexible contractualmente. Entonces el ministro intenta un giro implícitamente keynesiano: de ahora en más, el equilibrio fiscal depende del crecimiento de la recaudación, no de nuevos recortes".

¿"Keynesiano" dijo? Sí. "Ese razonamiento reconoce, sin decirlo, que el gasto público impacta en la demanda agregada y que reducirlo la deprimió. Pero, si eso es así y los números lo confirman, ¿cuáles son los drivers concretos que harían crecer la economía argentina dentro del marco ideológico actual?", se preguntó.

"Los salarios reales no recuperaron el poder adquisitivo previo a la crisis; el crédito al sector productivo sigue caro y escaso; la inversión pública colapsó; la industria opera por debajo de su capacidad instalada y el consumo privado está anémico. No hay motor de demanda agregada activo que expanda la base imponible de forma genuina y sostenida", abundó. Keynes… vade retro.

En tanto, también consultado por este medio, Martín Kalos, director de EPyCA Consultores, coincidió en el diagnóstico.

"En términos concretos, hoy la economía no tiene fundamentos para crecer fuertemente. ¿Por qué? Por el tipo de cambio, porque seguimos en una situación de ahogo en el consumo masivo y porque los ingresos de las familias siguen pisados. Esto hace que las ventas de las empresas argentinas orientadas al mercado interno estén amesetadas en un nivel malo", explicó.

Además, sumó, "hay muchas cuestiones que hacen dudar de que las cosas vayan a mejorar. Por ejemplo, la elevada tasa de morosidad en el endeudamiento bancario de las familias lleva a pensar que cualquier mejora en los ingresos se va a usar para pagar deudas, no para consumir más".

Para el economista, ni siquiera las exportaciones que están en un récord histórico permiten pensar en una economía demasiado diferente de la actual. "A no ser que se opte por la interpretación excesivamente benevolente de que el Gobierno puede cambiar su política económica", sugirió.

"Eso significaría un choque con la ideología del propio Caputo y, sobre todo, de Milei, y sería una verdadera paradoja respecto de todo lo dicho contra la generación de políticas que limiten la percepción de la malaria en los años electorales", indicó Kalos.

Dado el sapo que Caputo debió tragarse el viernes, queda claro que no habrá giro por el momento.

Eso es así, explicó Reija, porque "la contradicción es irresoluble dentro del esquema oficial: un gobierno que ideológicamente rechaza al Estado como dinamizador de la economía no puede pedirle al mercado que genere espontáneamente el crecimiento que reemplace al ajuste. Sin desarrollo productivo deliberado, sin inversión pública estratégica y sin política industrial activa, la recaudación no crece, el superávit se vuelve insostenible y el teorema de Sargent & Wallace se activa: la inflación no cede aunque no haya emisión, porque el mercado ya descuenta el déficit que viene".

¿Fin del ajuste, entonces? Caputo habló, mandó un mensaje hacia arriba, pulseó y perdió. Pareciera que, por ahora, habrá que vivir en un inevitable más de lo mismo.