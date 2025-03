La Cámpora responde: Che Axel Kicillof, el futuro sigue siendo CFK

Las respuestas de La Cámpora al discurso de Axel Kicillof en la Apertura de Sesiones , con el que el gobernador se volvió a posicionar como el principal rival de Javier Milei , no tardaron en llegar. Directa o elípticamente, referentes kirchneristas replicaron el eslogan axelista que mira a tiempos venideros: “Con CFK , Argentina tiene presente y futuro”.

No faltaron tampoco las chicanas en Twitter contra el mandatario. La foto de la unidad montada en La Plata , hace menos de una semana, bajo la amenaza presidencial de intervenir la provincia de Buenos Aires duró poco.

Aunque evitó nombrarlo en la hora que duró su discurso, Mendoza le marcó la cancha desde el Concejo Deliberante de Quilmes. “Con Cristina, Argentina tiene presente y futuro”, dijo la intendenta y una de las principales referentes de La Cámpora. La jefa comunal no sólo parafraseó el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof: también el eslogan de los afiches que aparecieron en febrero con el rostro de la expresidenta y la leyenda "Cristina es presente". La grieta peronista está atravesada por la temporalidad.

Santalla, Tignanelli, Mena.jpeg

La jefa comunal, que fue una de las ausencias destacadas en la Legislatura para escuchar a Kicillof el día anterior, llamó a recuperar las políticas que gobernaron el país de 2003 a 2015. “Desde que asumió Mauricio Macri hasta hoy cada vez estuvimos peor”, dijo, antes de afirmar que “recuperar el país que dejó Cristina en 2015 es la base desde donde podemos empezar a soñar con una Argentina mas justa”. “Por eso la quieren proscribir y evitar que vuelva a ser candidata”, añadió.

La narrativa de Mendoza contrasta con el mensaje de Kicillof ante la Legislatura, en el que nombró apenas una vez a CFK, al hacer referencia a un hospital construido durante su presidencia, y estrenó en la calle su Movimiento Derecho al Futuro ya plantado como rival a Milei. De manera sutil, la intendenta también marcó deficiencias con La Plata, al advertir correcciones en la gestión provincial en las áreas de educación, salud y seguridad.

La (no tan) indirecta del senador

Antes del mensaje de Mendoza, apenas una hora después de finalizar el discurso de Kicillof, González Santalla mandó una indirecta al gobernador, fácilmente decodificable conocido el lenguaje de la interna. Publicó en Twitter un video de Máximo Kirchner en el acto de Atenas, el mismo en el que se estrenó una canción contra el gobernador.

El posteo estaba acompañado por el siguiente texto: “¿Se dieron cuenta que a la mayoría de los dirigentes les cuesta nombrar a los grandes empresarios o a sus empresas? Repetir todo el día que Milei es malo no nos hace buenos, decir todo el día la palabra Esperanza no la construye, Milei es un instrumento del poder, sus ideas van a fracasar una vez más".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/egsantalla/status/1897434421097324765&partner=&hide_thread=false Se dieron cuenta que a la mayoría de los dirigentes les cuesta nombrar a los grandes empresarios o a sus empresas? Repetir todo el día que Milei es malo no nos hace buenos, decir todo el día la palabra Esperanza no la construye, Milei es un instrumento del Poder, sus ideas van a… pic.twitter.com/mHPT03RZtY — Emmanuel González Santalla (@egsantalla) March 5, 2025

Y, para que no quedaran dudas, agregó: “Hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Algunos quieren los votos de Cristina pero no las cicatrices que ella lleva por defender a la gente. Por eso acompañaron el 'acuerdo' con el FMI mientras un compañero se plantó, no en contra de aquel gobierno, sino a favor de la Argentina”. El destinatario del mensaje es evidente.

Hace pocos días, el senador empapeló su ciudad, Avellaneda, con afiches con la cara de CFK. El intendente local, Jorge Ferraresi, es uno de los principales alfiles de Kicillof en la pelea interna.

Chicanas, ausentes y los enviados de Wado

Más allá de los mensajes públicos, las chicanas por lo bajo llegaron de a montones. “Nos llamó la atención que en el palco donde el año pasado estaba Cristina, hoy Kicillof tenía a Andrés Rodríguez”, comentó a Letra P un dirigente de La Cámpora. Hacía referencia al palco que ocupó la expresidenta cuando se hizo presente en la Legislatura para la asunción del segundo mandato de Kicillof que el pasado miércoles ocupó, entre otros, el titular del gremio UPCN.

Wado Kicillof.jpg

El faltazo de dirigentes de peso de La Cámpora fue un mensaje en sí mismo. Para escuchar a Kicillof no estuvieron Kirchner, ni Mendoza, ni el intendente de Lanús, Julián Álvarez. “Ya está, ya hicimos lo que teníamos que hacer el viernes, suficiente”, dijeron en el entorno de los ausentes, haciendo referencia a que la intendenta y el jefe comunal estuvieron presentes en la gobernación para rechazar la amenaza de Milei de intervenir la provincia.

Tampoco estuvo en la Legislatura el senador Wado de Pedro, uno de los menos duros a la hora de dar la discusión interna contra Kicillof, pero dos de los suyos sí asistieron: los intendentes Damián Selci (Hurlingham) y Juan Ustarroz (Mercedes).