Edgardo Kueider y los tres personajes clave de su entorno: el primo, la secretaria y el socio

Un primo con causa por abuso sexual. Una secretaria que no asistía al Senado y que sería dueña de departamentos de lujo en Paraná . Un empleado de la Biblioteca del Congreso que figura como dueño de su camioneta y socio en sus empresas. Ese es el entorno de negocios familiares que rodea al senador por Entre Ríos Edgardo Kueider .

Mientras se sucedía esa investigación salieron a la luz las propiedades de Kueider en Paraná. A raíz de una denuncia del comunicador Cristian Sanz, quien acercó la información del presunto patrimonio no declarado de Kueider a Arroyo Salgado, la fiscalía incorporó al senador a la causa. Según el expediente, la empresa de seguridad admitió haber pagado millonarias coimas a representantes de distintos organismos públicos nacionales y provinciales para no perder los contratos de vigilancia privada y cobrar servicios adeudados. La investigación se remonta años atrás, inclusive hasta la década del noventa, para determinar el origen de ese sistema corrupto que habría convivido en ENERSA durante años. El pedido de sobornos, según trascendió de la causa, no nació con la gestión de Bordet pero habría coexistido a lo largo de las diferentes administraciones provinciales.