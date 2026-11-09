Enamorado de la democracia: Rolando Figueroa puso el gancho y Neuquén elige gobernador el 14 de febrero

Rolando Figueroa peleará por un segundo mandato en Neuquén. Una de las incógnitas a develar es quién lo acompañará en la fórmula.

Neuquén elegirá gobernador en pleno verano. Rolando Figueroa firmó el decreto que convoca a elecciones para el domingo 14 de febrero de 2027. Además de decidir quién conducirá la provincia de Vaca Muerta , se pondrán en juego las 35 bancas de la Legislatura y gran parte de las intendencias, concejos deliberantes, consejeros escolares y comisiones de fomento.

Si bien el gobernador expresó públicamente que la fecha posible de los comicios se ubicaría entre agosto y septiembre, en el último tiempo hubo señales locales de un cambio de timón . Una de las más notorias fue la publicación del llamado a licitación pública en octubre para la adjudicación del sistema de voto electrónico , al que se presentó como único oferente el grupo MSA, que ha prestado el servicio desde que se puso en marcha el sistema.

El otro indicio fue el apresuramiento por aprobar en el Concejo Deliberante de Neuquén una enmienda a la Carta Orgánica que congela en 20 el número de bancas. Esta pretensión deberá ser ratificada o rechazada en un referéndum popular que se hará el mismo día de las elecciones 2027 .

Figueroa finalmente hizo el llamado 97 días antes de los comicios y en pleno feriado por la visita del Papa León XIV a la Argentina . Un flechazo calculado: Neuquén será la primera provincia en abrir la temporada electoral el día de los enamorados.

El decreto alcanza a los municipios de segunda categoría que son: Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopue, Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Águila, Vista Alegre, Villa El Chocón y Villa Pehuenia-Moquehue.

Los intendentes de los municipios de primera categoría -entre ellos la capital provincial- deberán emitir su propio decreto de adhesión. Las ciudades que quedan afuera de la convocatoria son aquellas que tienen establecida la fecha de la elección por Carta Orgánica como Plottier, en la Confluencia; Rincón de los Sauces en la región Vaca Muerta y Villa La Angostura, en los Lagos del Sur. También están excluidas Cutral Co y Plaza Huincul que forman parte de la Comarca Petrolera.

La localidad que por primera vez elegirá autoridades será Villa Meliquina. Figueroa dispuso por decreto que el pueblo ubicado al sur de la provincia tenga una comisión de fomento, cuyo presidente y suplente serán votados en 2027.

De acuerdo a lo que marca el código electoral, el lunes 16 de noviembre se publicará el padrón provisorio. El plazo para la presentación de las candidaturas vencerá el 11 de diciembre. La campaña comenzará casi una semana antes de Navidad, el miércoles 16 de diciembre.

Para tener una referencia, el padrón electoral de la provincia, en los comicios de medio término de 2025, fue de 581.437 electores.

La desprolijidad de Gaido

En la ciudad capital ocurrió algo curioso. El decreto de convocatoria a elecciones, que se plegaba a la fecha de las elecciones generales, lo publicó primero en redes sociales la senadora de La Libertad Avanza, Nadia Márquez. A las 8.33 escribió "Y decían agosto, septiembre. Nadie se la creyó. Nadie les cree nada", y llamó a "pintar de violenta".

#NeuquénCapital

Elecciones el 14 de febrero.

Y decían agosto o septiembre

Nadie se la creyó. Nadie les cree nada.

Pintemos de #violeta. pic.twitter.com/nOF7evolOO — Nadia Judith Márquez (@nadiajmarquez) November 9, 2026

El decreto 135 aparentemente se subió al Boletín Oficial municipal "por error", pero luego se bajó del sistema. Márquez es la principal opositora del intendente Mariano Gaido que ya agotó sus posibilidad de reelegir. Una vez que se conoció el decreto del gobernador volvió a aparecer en la web.

El menú en las pantallas

Con todo, hay algunas incógnitas por develar respecto a la oferta que ofrecerán las pantallas del voto electrónico que se utiliza en Neuquén. La única certeza es que el gobernador peleará por un segundo mandato. No se sabe todavía quien será su compañera de fórmula. Cuando ganó en 2023 su vice fue la entonces intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, que terminó destituida por la Legislatura acusada de “inhabilidad moral”.

Figueroa concentrará la mayor cantidad de apoyos, no sólo del frente de partidos con lo que conduce la provincia que irán como colectora, entre ellos el PRO y el Frente Grande, sino también aliados estratégicos como Fuerza Neuquina y Federal del petrolero Marcelo Rucci y Primero Neuquén de Gaido.

Márquez, que además preside La Libertad Avanza en la provincia, descartó un acuerdo político con el mandatario, por lo que llevarán un candidato propio.

Nadia Márquez y Javier Milei durante la última visita del Presidente a la provincia.

También competirá Cumplir, el sello de la diputada Brenda Buchiniz, que en 2023 respaldó al presidente Javier Milei y hoy intenta cerrar una alianza con el radicalismo para pararse como una opción de centro-derecha.

El Frente de Izquierda disputará la mayor cantidad de categorías, como todos los años, entre ellas la de gobernador.

Los partidos más complicados

El peronismo provincial está en serias dificultades para consensuar su oferta. Las disputas por la presidencia del partido, tras la expulsión de José Carlos "El Turco" Asaad, aún no se resolvieron. La salida de este laberinto interno determinará si logran —o no— un puente con el poderoso gremialista Carlos Quintriqueo de Más por Neuquén.

El MPN, que gobernó durante 60 años la provincia, no participaría de este turno electoral por primera vez en la historia, y evaluaría volver al ruedo en 2031. La oficialización de este retiro se hará en los próximos meses.