Las mejores fotos de León XIV en su histórica visita al país

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Llegó este domingo al Aeroparque Jorge Newbery, donde lo recibió Javier Milei. Estará cuatro días en territorio argentinos. Las imágenes.
León XIV llegó al país en un avión de Aerolíneas Argentinas
León XIV arribó este domingo a la Argentina
León XIV saludóo a un grupo de jóvenes en Aeroparque
El papa recibiendo obsequios de jóvenes en Aeroparque
León XIV en sus primeros minutos en Argentina
León XIV estará cuatro días en el país
El canciller Pablo Quirno junto al papa Leon XIV, durante la ceremonia realizada en Plaza San Martin