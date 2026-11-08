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8 de noviembre de 2026
EL PAPA EN ARGENTINA

Las mejores fotos de León XIV en su histórica visita al país

Llegó este domingo al Aeroparque Jorge Newbery, donde lo recibió Javier Milei. Estará cuatro días en territorio argentinos. Las imágenes.

León XIV llegó al país en un avión de Aerolíneas Argentinas Foto 1/9

León XIV llegó al país en un avión de Aerolíneas Argentinas

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El presidente Javier Milei recibiendo al papa León XIV en Aeroparque Foto 2/9
El presidente Javier Milei recibiendo al papa León XIV en Aeroparque Por
León XIV arribó este domingo a la Argentina Foto 3/9

León XIV arribó este domingo a la Argentina

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El avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó al papa Foto 4/9
El avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó al papa Por
León XIV saludóo a un grupo de jóvenes en Aeroparque Foto 5/9

León XIV saludóo a un grupo de jóvenes en Aeroparque

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El papa recibiendo obsequios de jóvenes en Aeroparque Foto 6/9

El papa recibiendo obsequios de jóvenes en Aeroparque

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León XIV en sus primeros minutos en Argentina Foto 7/9

León XIV en sus primeros minutos en Argentina

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León XIV estará cuatro días en el país Foto 8/9

León XIV estará cuatro días en el país

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El canciller Pablo Quirno junto al papa Leon XIV, durante la ceremonia realizada en Plaza San Martin Foto 9/9

El canciller Pablo Quirno junto al papa Leon XIV, durante la ceremonia realizada en Plaza San Martin

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