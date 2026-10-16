Neuquén: con el GNL en el horizonte, Rioseco y Larraza van por la reelección en la comarca petrolera

Rioseco enfrentó a Rolando Figueroa en el 2023, como candidato a gobernador de Neuquén, y quedó tercero.

Ramón Rioseco se encamina a buscar un cuarto mandato en Cutral Co . El intendente podría contar con el aval del gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa quien estaría dispuesto a apoyar a un opositor para evitar una victoria de La Libertad Avanza . En Plaza Huincul , el oficialismo apunta a la continuidad de Claudio Larraza , un dirigente de su riñón.

Ambas localidades integran la región comarca petrolera y conforman un conglomerado urbano ya que están prácticamente pegadas, apenas 8 kilómetros las distancia por Ruta Nacional 22.

Esa proximidad no es solo geográfica, sino también histórica y de lucha social. En junio pasado se cumplieron 30 años de la pueblada en Cutral Co y Plaza Huincul, una serie de protestas populares que surgieron a raíz de la privatización de YPF, el corazón económico de la zona, y que dieron origen al movimiento piquetero en la Patagonia .

Hoy la apuesta de estas comunidades es al desarrollo del proyecto GNL , que lleva adelante YPF y cuyo objetivo es posicionar a la provincia como la principal exportadora de gas licuado del país. Incluye el montaje de una planta separadora de gases en cercanías a la comarca, lo que la convierte en un eje central de la iniciativa. En ese aspecto, la proyección de las gestiones locales aparece como una opción más que seductora.

Cutral Co es el quinto distrito electoral de la provincia. Allí, Rioseco condujo el municipio en los periodos 2007-2011 y 2011-2015. Lo sucedió en el cargo su hermano José, que murió sobre el final de su segundo mandato. En 2023, el intendente volvió al ruedo con un triunfo aplastante. Cosechó el 59,95% de los votos ante el candidato de Figueroa, Rubén “Ojito” García , que quedó relegado al 37%.

Si bien su sello es el Frente y la Participación Neuquina, Rioseco intentó gobernar tres veces la provincia como la figura de unidad del peronismo, pero nunca lo logró. Su verdadero poder territorial permanece inexpugnable en Cutral Co.

En estos casi cuatro años el dirigente ha mantenido una buena relación con Figueroa, por eso en las próximas semanas se reunirán para conversar sobre la posibilidad de que el mandatario le brinde un apoyo explícito o implícito a su reelección. De eso dependerá cómo se organicen las candidaturas.

El tablero en Cutral Co

En la ciudad, el gobernador tiene a una representante de Comunidad que es la diputada provincial Yamila Hermosilla. Recientemente circuló una foto por redes sociales en la que se la ve junto a Larraza y a la senadora Julieta Corroza, presidenta del partido, lo que levantó sospechas de que podría ser ella quien juegue en una eventual pelea con Rioseco.

Corroza, la presidenta de Comunidad, junto a Larraza y Hermosilla.

Consultada por Letra P, la legisladora dijo estar al tanto de las charlas entre Figueroa y el intendente. “Realmente creo en el proyecto político de Rolo y voy a estar donde sea útil. Lo conozco desde que soy muy chica, he caminado con él como militante, como grandes compañeros siempre. Entonces tampoco entorpecería la línea del proyecto. No sé si son acuerdos, pero no entorpecería eso por ambiciones personales”, afirmó.

De confirmarse el repliegue del MPN habrá que ver si algún referente decide participar bajo un sello de alquiler. El presidente de la seccional es el legislador provincial Juan Sepúlveda, sin definiciones por el momento.

Fuerza Neuquina y Federal, el partido del dirigente petrolero Marcelo Rucci, también tiene intenciones de competir. Uno de los nombres que sonaba como posible candidata a intendenta era el de Vanesa López, una abogada del ex Frente y la Participación Nequina que ahora milita en este espacio.

Además de las autoridades municipales, la ciudad renovará las nueve bancass del Concejo Deliberante, donde Rioseco ostenta mayoría absoluta. La única voz puramente opositora en el cuerpo es César Pérez, un ex-MPN que ingresó por Comunidad y luego migró a La Libertad Avanza. Hay chances de que él encabece la boleta, aunque en el mileísmo tampoco descartan a Joaquín Figueroa, referente local del partido.

Larraza enfrentará un exfuncionario de su propia gestión

El padrón de Plaza Huincul es más acotado. En 2023 reunía a poco más de 15 mil electores y Larraza se quedó con la intendencia tras cosechar el 47% de los votos. En segundo lugar, se ubicó el candidato del MPN y ex jefe comunal, Gustavo Suárez con el 38%. Sin embargo, el oficialismo no cuenta con mayoría propia en el Deliberante, que tiene siete integrantes.

En 2027 Larraza peleará por un segundo mandato y enfrentará a Nelson Álvarez, quien fuera su secretario de Gobierno hasta febrero de este año. Ya anunció que será el representante de Primero Neuquén, la marca del intendente Mariano Gaido, que se encolumna detrás de la reelección de Figueroa.

El funcionario era parte de Juntos por Plaza Huincul, un partido vecinal que luego del triunfo de Comunidad se sumó a la gestión.

Álvarez ahora es parte del armado de Primero Neuquén, el sello de Gaido.

EnLa Libertad Avanza uno de los perfiles que se asoma es el de Nicolás Martínez, que no tiene trayectoria en cargos públicos.

En la última contienda ambas localidades votaron el 23 de julio, desacopladas de la carrera por la gobernación. En el caso de Cutral Co la Carta Orgánica no establece una fecha, pero en Huincul ordena estrictamente que sean separadas de los comicios provinciales y nacionales lo que garantiza un turno 100% municipal.