El presupuesto de Rolando Figueroa emprende un camino sin sobresaltos en la Legislatura de Neuquén

Más de dos tercios de la Cámara de Diputados de Neuquén están dispuestos a acompañar y votar el presupuesto billonario que el gobernador Rolando Figueroa presentó en la Legislatura para el próximo período fiscal. Aunque con algunas observaciones, pedidos y críticas, se estima que 29 legisladores acompañen la medida, escenario que le abre paso a una sanción sin demasiados contratiempos.

Con una masa de recursos propios e ingresos millonarios en términos de regalías derivadas del petróleo y el gas, tanto el oficialismo, tanto los bloques aliados como una parte considerable de opositores y sectores críticos al gobernador ya analizan acompañar una iniciativa que fija gastos por 11,4 billones de pesos y que podría quedar sancionada por amplia mayoría el jueves 3 de diciembre.

Es que a los bloques Comunidad , PRO-NCN , MPN , Arriba Neuquén , Avanzar , Neuquén Federal y Fuerza Libertaria , se les sumaría el acompañamiento de JxC-UCR y Unión por la Patria , respaldo que le permitiría contar con 29 votos afirmativos sobre las 35 bancas que componen la cámara. Por la negativa se pronunciarían los espacios ligados a la izquierda, legisladores que se abrieron del armado original de Figueroa y crearon el bloque Democracia Neuquén , y Cumplir .

El proyecto ya tomó estado parlamentario y se espera que el próximo martes concurran a la comisión de Hacienda el Ministro de Economía, Guillermo Koenig , y todo su equipo. Habrá una presentación macro de los números que componen el presupuesto, proyecciones de deuda pública, plan de obras y se pondrá el foco sobre el uso de los recursos extraordinarios que ingresan a la provincia en concepto de regalías hidrocarburíferas, que componen cerca del 50% del total de los ingresos que prevé obtener la provincia durante todo 2027.

Las cifras que presenta el presupuesto recibirán observaciones por parte de la oposición, sobre todo en lo que respecta al superávit que reflejan sus números: superior a los 230 mil millones de pesos. Esta cifra podría incrementarse a lo largo del año ya que la ecuación sobre la que se estiman los ingresos por regalías petroleras ($4,2 billones) toma como referencia un precio de barril de crudo a 68 dólares, muy por debajo de los 98 dólares promedio que mantuvo durante gran parte de 2026. Esta diferencia sustancial seguramente le permitirá a Figueroa contar con recursos por encima de los estimados en su ley de leyes.

La pulseada gremial

Algunos gremios ya pidieron reabrir paritarias para mejorar las condiciones salariales del sector público de la provincia más pujante de la Patagonia ante la posibilidad de obtener mayores ingresos a los inicialmente proyectados. A pesar de haber firmado una paritaria para el año próximo que incluye incrementos trimestrales indexados por IPC, el sindicato que agrupa a los docentes (ATEN) inició un plan de lucha y pide mejorar la oferta para el año próximo.

Las elecciones en ATEN perfilan la relación de Rolando Figueroa con los gremios.

Desde el Ejecutivo provincial propusieron mejorar un 4% los haberes e indicaron que cualquier incremento desmedido puede tener un fuerte impacto sobre las arcas provinciales. Así lo expresó la secretaria de Hacienda, Carola Pogliano, al recordar que el 43% de la masa salarial se destina a pagar los sueldos del sector docente, es decir, 2,7 billones de pesos sobre el total de los recursos presupuestados.

Agenda legislativa

El próximo martes, Koenig expondrá los lineamientos del presupuesto en la comisión de Hacienda. Se espera que en la misma reunión también se traten las modificaciones al Código Fiscal y a la Ley Impositiva.

La agenda continuará la otra semana con la presentación del presupuesto para el Poder Judicial ($508,9 mil millones) y culminará el martes 24 con el debate que insuma el Presupuesto Legislativo ($101,6 mil millones).

Durante la reunión se dará despacho los tres presupuestos del Estado para que puedan ingresar al recinto para las sesiones previstas en la primera semana del mes de diciembre.