La juventud peronista de Entre Ríos le pide al PJ cupo joven, organización y unidad para 2027.

La juventud peronista de Entre Ríos organizó su primer plenario en Paraná . En primera fila, la dirigencia del PJ escuchó las demandas que jóvenes de toda la provincia plantearon de cara a 2027. Organización, unidad y cupo joven fueron los temas centrales de la jornada de este domingo que tuvo lugar en el camping del sindicato de Camioneros en la capital.

Durante ocho horas, cerca de 250 jóvenes de distintas partes de la geografía entrerriana debatieron sobre ejes como Salud Mental, Educación y Trabajo, y Jóvenes y Gestión. Hubo representantes de distintas expresiones del peronismo, como La Cámpora , el Movimiento Evita , la JP e independientes.

Al finalizar las mesas de trabajo, por la tarde, se sumaron dirigentes que fueron invitados para compartir las conclusiones plasmadas en el documento final, al que accedió Letra P .

En primera fila se ubicaron la intendenta anfitriona, Rosario Romero ; el diputado Guillermo Michel ; el legislador provincial y precandidato a gobernador por el PJ Juan José Bahillo ; el intendente de San José , Gustavo Bastián , que también disputa esa candidatura; la diputada provincial y exvicegobernadora Laura Stratta ; los exdiputados Stefanía Cora y Tomás Ledesma , junto a concejales y dirigentes de otras localidades que acompañaron la iniciativa.

Entre las demandas centrales, los jóvenes coincidieron en el reclamo de una mayor participación de las juventudes en los espacios de representación y conducción del PJ . En ese sentido, el pedido concreto apuntó a demandar un cupo joven del 25% en las listas y en los gabinetes.

Como eje conductor del encuentro, las juventudes apuntaron a instalar una agenda propia que cale en los discursos de la dirigencia. En el documento final consignaron la preocupación por la falta de oportunidades laborales, las dificultades de acceso a la educación superior en el interior y los problemas de salud mental. En este último punto alertaron sobre el crecimiento de síntomas como la ansiedad, la depresión, el consumo de psicofármacos y el riesgo de suicidio entre jóvenes de 15 a 30 años.

Plenario de la juventud peronista en Entre Ríos.

Además, marcaron su rechazo a una eventual reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y el pedido de que el peronismo entrerriano en el Senado fije posición sobre ese debate.

En el texto, hicieron explícita la defensa de la educación pública y la necesidad de vincular formación y empleo para evitar que los jóvenes deban emigrar de sus localidades por falta de oportunidades.

Agenda 2027

Por fuera de los temas de agenda propios, las juventudes pidieron al PJ por la organización y unidad del partido. “Si nosotros pudimos hacer esto, queremos que ellos también se organicen y conformemos todos una propuesta electoral de unidad”, señaló a Letra P uno de los organizadores.

Más de 250 jóvenes se reunieron en la sede del Camping de Camioneros en Paraná.

La nutrida convocatoria generó expectativas entre la asistencia, que llegó desde Concordia, Diamante, Victoria, Feliciano, Bovril y San José, entre otras ciudades. “Los jóvenes no son todos de Milei. Queremos mostrar que también podemos tomar la posta de la discusión”, apuntó otra voz, que destacó que en el encuentro se hayan compartido realidades tan disímiles de la provincia.

El plenario de Paraná fue el primero y ya están organizando el segundo para el año próximo en alguna ciudad de la costa del Uruguay. “Estamos cansados de que tomen decisiones por nosotros sin consultar. Por eso nos organizamos y decimos lo que pensamos”, dijo una de las asistentes ante la consulta de este medio.

La dirigencia que escuchó a las juventudes

En la planificación del encuentro, la juventud resolvió que la dirigencia no asistiera sino hasta el final de la jornada, para escuchar las conclusiones. Así fue como llegaron entrada la tarde Romero, Michel, Bahillo, Bastián, Stratta y otros referentes provinciales.

Romero fue la única que habló, como gesto por ser la anfitriona, y pidió que las juventudes nutran a la dirigencia, aunque les recordó que “ningún valor es superior a otro”, en una suerte de respuesta al pedido de cupo joven, que, según supo Letra P, no caló hondo en la dirigencia presente.

Para Michel fue un acierto el planteo orientado hacia temas de Salud Mental. El diputado cree que la problemática debe ser central en la agenda del peronismo y reconoce que las juventudes lo tienen claro e identificado. Sin embargo, apuntó que le hubiera gustado escuchar más sobre el avance de la inteligencia artificial y las condiciones de los empleos en el futuro.

“Faltó profundizar temas sobre las nuevas tecnologías y el empleo joven”, dijo a este medio y puso como ejemplo la reconversión de la empresa asiática Samsung que mostró pérdidas en ventas de celulares, pero ganancias extraordinarias en su apuesta por los semiconductores.

Una red en Entre Ríos

Según datos que compartió la organización del Plenario, en 2027 en Entre Ríos casi el 40% del electorado será sub-35. Por eso, la JP quiere dejar sentadas las bases para una hoja de ruta que represente a su sector.

En el documento final, las juventudes peronistas pidieron por cupo joven en las listas y en los gabinetes.

El encuentro fue el punto de partida con ese objetivo y para articular “una red real” de voces jóvenes en cada ciudad. “La unidad no se construye desde las diferencias que nos separan, sino desde los objetivos que nos unen. Este plenario fue una expresión concreta de esa voluntad: encontrarnos, escucharnos y organizarnos para fortalecer una Juventud Peronista provincial con capacidad de construir una agenda común y asumir los desafíos que vienen”, sostuvieron.