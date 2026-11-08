Ya hay milagro: Karina Milei llama a la unidad de "todos los argentinos", incluidos kukas, zurdos, mandriles...

El papa León XIV, sucesor del argentino Jorge Bergoglio al frente de la Iglesia católica, visita la Argentina, segunda parada de su gira por Amértica Latina después de su paso por Uruguay. En esta nota, el minuto a minuto de un acontecimiento histórico de fuerte impacto popular y político.
Ya hay milagro: Karina Milei llama a la unidad de "todos los argentinos"
Asumiendo el rol de organizadora y anfitriona, la secretaria general de la Presidencia dijo "¡todo listo para recibir al papa León XIV!" y convocó a que "la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en 'una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios', sin excluir a kukas, zurdos, comunistas, mandriles, econochantas ni ensobrados.
Es la primera señal política de un gobierno que intentará capitalizar o, por lo menos, controlar los daños de la visita de un papa que trae una agenda que le queda incómoda.