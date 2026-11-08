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en vivo EL PAPA EN ARGENTINA

Ya hay milagro: Karina Milei llama a la unidad de "todos los argentinos", incluidos kukas, zurdos, mandriles...

El pontífice arriba este domingo procedente de Uruguay. Javier Milei lo recibe en Aeroparque. La agenda completa.

Llega León XIV: un papa visita el país después de casi 40 años.

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El papa León XIV, sucesor del argentino Jorge Bergoglio al frente de la Iglesia católica, visita la Argentina, segunda parada de su gira por Amértica Latina después de su paso por Uruguay. En esta nota, el minuto a minuto de un acontecimiento histórico de fuerte impacto popular y político.

Ya hay milagro: Karina Milei llama a la unidad de "todos los argentinos"

Asumiendo el rol de organizadora y anfitriona, la secretaria general de la Presidencia dijo "¡todo listo para recibir al papa León XIV!" y convocó a que "la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en 'una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios', sin excluir a kukas, zurdos, comunistas, mandriles, econochantas ni ensobrados.

Es la primera señal política de un gobierno que intentará capitalizar o, por lo menos, controlar los daños de la visita de un papa que trae una agenda que le queda incómoda.

Javier Milei ante León XIV: la agenda del papa que incomoda al Gobierno y pone el foco en la crisis social

El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, analizó la visita del papa León XIV a la Argentina, cuestionó al presidente Javier Milei y advirtió sobre la crisis social.

Fue durante una entrevista Desde el estudio, la producción audiovisual de Letra P que conduce Gabriela Pepe.

Visita de León XIV: esperan más de siete millones de peregrinos y en Luján piden hasta u$s 10.000 por noche

La visita de León XIV a la Argentina promete un movimiento turístico extraordinario: se esperan más de siete millones de peregrinos y en Luján piden hasta u$s 10.000 por noche. Con la demanda hotelera al límite en Córdoba y la ciudad bonaerense, los alquileres temporarios se dispararon.

El turismo religioso es austero: millones de peregrinos viajarán a Córdoba, Luján y Buenos Aires en colectivos para estar cerca de su pastor y regresarán el mismo día, sin gastar en hospedaje. En la Ciudad de Buenos Aires, donde la oferta es mucho más robusta y diversificada, esperan llegar al 95 % de la capacidad. Lo contó en Letra P Francisco Aristi.

El gobierno de Javier Milei gastará unos u$s 13 millones en la misa del papa León XIV en Palermo

Para organizar la misa del papa León XIV frente al Monumento a los españoles, en Palermo, este lunes, el gobierno de Javier Milei puso en marcha seis contrataciones directas por un monto total de al menos $ 20.350.481.178, equivalentes a 13 millones de dólares. Lo contó Sebastián Iñurrieta en Letra P.

La Casa Rosada no costeará otras actividades de Robert Francis Prevost durante su paso por el país, como los sermones que oficiará en Luján y en la provincia de Córdoba. Todas las contrataciones nacionales para la actividad en la Ciudad de Buenos Aires, donde también se realizará una vigilia con jóvenes programada en el mismo escenario montando en los bosques de Palermo, fueron realizadas a través de un procedimiento de compulsa abreviada por urgencia.

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