Ya hay milagro: Karina Milei llama a la unidad de "todos los argentinos", incluidos kukas, zurdos, mandriles...

El gobierno de Javier Milei gastará unos u$s 13 millones en la misa del papa León XIV en Palermo

Para organizar la misa del papa León XIV frente al Monumento a los españoles, en Palermo, este lunes, el gobierno de Javier Milei puso en marcha seis contrataciones directas por un monto total de al menos $ 20.350.481.178, equivalentes a 13 millones de dólares. Lo contó Sebastián Iñurrieta en Letra P.

La Casa Rosada no costeará otras actividades de Robert Francis Prevost durante su paso por el país, como los sermones que oficiará en Luján y en la provincia de Córdoba. Todas las contrataciones nacionales para la actividad en la Ciudad de Buenos Aires, donde también se realizará una vigilia con jóvenes programada en el mismo escenario montando en los bosques de Palermo, fueron realizadas a través de un procedimiento de compulsa abreviada por urgencia.