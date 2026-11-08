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EL DETRÁS DE ESCENA

Javier Milei recibió a León XIV: trato distante en una Casa Rosada blindada

La recepción al papa alteró por unas horas el ritmo habitual de Balcarce 50. Salón Blanco vacío, gestos protocolares y obsequios. Cientos de fieles en la plaza.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Javier Milei recibió a León XIV: trato distante en una Casa Rosada blindada
Javier Milei recibió a León XIV: trato distante en una Casa Rosada blindada
Javier Milei recibió a León XIV: trato distante en una Casa Rosada blindada

Javier Milei recibió a León XIV: trato distante en una Casa Rosada blindada

La puerta del Salón Blanco de la Casa Rosada, habitualmente colmada de funcionarios que se ponen de pie para recibir a Javier Milei, se abrió esta vez de manera inesperada y en absoluto silencio. Por allí ingresaron el Presidente y el papa León XIV. Por primera vez en la era libertaria, el protagonista de la jornada no era Milei, sino el jefe de la Iglesia Católica, que atravesó el salón con un gesto austero y solemne, ajustado al protocolo.

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Ubicado en el primer piso de Balcarce 50, el Salón Blanco suele reservarse para acontecimientos gubernamentales de relevancia nacional. Sin embargo, esta vez ofrecía una postal atípica: estaba prácticamente vacío. Integrantes del Gabinete, del Congreso y otras autoridades libertarias aguardaban en un espacio contiguo, el Salón de los Vitrales, donde tendría lugar más tarde una presentación oficial de carácter privado.

Según pudo saber Letra P, la disposición de los invitados y la separación de ambos espacios respondieron a un pedido del Vaticano.

Los únicos testigos presenciales del primer saludo entre Milei y León XIV fueron los granaderos y un reducido grupo de periodistas acreditados. Los jefes de Estado cruzaron aquella puerta a las 17.41. Durante el encuentro inicial, los dos se ciñeron estrictamente al protocolo y mantuvieron un trato distante. La única excepción se produjo cuando el Presidente hizo un gesto al Pontífice para advertirle sobre un escalón.

Luego de posar para las cámaras, que rompieron la prolongada discreción con el ruido de los flashes y obturadores de las cámaras, Milei se acercó al oído del papa, le hizo un breve comentario y sonrió. Inmediatamente después de esto, las autoridades se dieron media vuelta y salieron por donde entraron. El evento duró menos de un minuto.

Turistas, estampitas y un fuerte operativo de seguridad

Cerca de las 14, mientras el pontífice se trasladaba hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo, unas 200 personas comenzaban a congregarse en los alrededores de la Plaza de Mayo para darle la bienvenida.

La postal era la de una tarde soleada y ventosa, atravesada desde temprano por una parsimonia casi absoluta. Las familias que llegaban caminando desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires vestían con una elegancia poco habitual para una jornada al aire libre, más cercana a la de un casamiento tradicional o una celebración navideña.

Entre quienes se acercaban había también turistas de distintos países. Muchos interrumpían la caminata para comprar alguno de los artículos de merchandising no oficial que ofrecían los vendedores ambulantes: estampillas, gorras y remeras con imágenes de Jesús, la Virgen María y, por supuesto, el papa.

Una valla metálica de tres metros de altura dividía la plaza casi por la mitad. Se trataba de una estructura instalada durante el gobierno de Mauricio Macri, retirada durante la gestión de Alberto Fernández y restituida bajo la actual administración libertaria.

Hasta las 14.30, la circulación entre ambos sectores era prácticamente normal. Pero minutos después, el escenario cambió: las familias que se habían ubicado a pocos metros de Balcarce 50 fueron desalojadas. En paralelo, efectivos de la Policía Federal y de la División Explosivos inspeccionaban los vehículos estacionados en las inmediaciones de la Casa Rosada, con la asistencia de perros especialmente entrenados para detectar explosivos.

El Presidente le entregó dos regalos al jefe de la Iglesia Católica

La última vez que el Salón Blanco abrió sus puertas a la prensa acreditada fue el 30 de junio, durante la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni. Desde entonces, la Secretaría General de la Presidencia puso en marcha una serie de reparaciones para recuperar el edificio, que hasta hace poco exhibía paredes deterioradas, humedad y puertas desvencijadas.

En las horas previas a esta jornada histórica, se limpiaron una por una las alfombras de la Casa Rosada y se lustraron mármoles, bronces y bustos presidenciales. Afuera, las farolas del microcentro porteño, instaladas en 1930, fueron ornamentadas con banderas argentinas y del Vaticano.

Tras la presentación oficial, se produjo el saludo protocolar entre el Gabinete y las autoridades religiosas. Milei presentó uno a uno a sus integrantes. El Papa estrechó la mano de algunos, saludó con una mirada a otros y mantuvo la discreción durante todo el intercambio.

El encuentro fue la antesala de la reunión bilateral entre Milei y León XIV. Aunque inicialmente no estaba previsto que participara Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia se sumó a último momento, en reconocimiento a su papel en la organización del viaje papal y por pedido del oficialismo.

Karina Milei, anfitriona de León XIV. El peronismo, ¡afuera!

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Como obsequios institucionales, los hermanos Milei entregaron al papa una medalla con los escudos de la Argentina y el Vaticano, y un aspersorio litúrgico utilizado para rociar agua bendita, decorado con grabados de la Virgen de Luján. La primera pieza fue confeccionada en oro y plata; la segunda, en plata y ébano, con un tallado que lleva la fecha de la visita y la inscripción: "Visita de su Santidad León XIV".

El protocolo de seguridad y la invitación de último momento

En las horas previas al encuentro, en la Casa Rosada se activaron como nunca los operativos de seguridad y restricciones. Efectivos de la División Explosivos de la Policía Federal iniciaron un rastrillaje exhaustivo en el edificio para descartar la presencia de artefactos explosivos o cualquier elemento que pudiera poner en riesgo la seguridad de los jefes de Estado.

Puerta por puerta y salón por salón, una docena de efectivos, acompañados por dos perros entrenados de la brigada K9, inspeccionaron cada rincón de la sede de Gobierno. El rastrillaje incluyó la Sala de Periodistas y continuó por el Patio Malvinas Argentinas. La orquesta del Colegio Militar, que hacía sonar los instrumentos desde el Salón Héroes de Malvinas, retumbaba con sus prácticas por todos los pasillos de la sede del Ejecutivo.

Con la seguridad de un lado, y el protocolo estricto del otro, el Presidente y el papa tuvieron más tarde una reunión bilateral de unos 30 minutos. De ahí se retiraron por separado para desembarcar en el Palacio Libertad, donde brindaron un discurso cada uno. El oficialismo extendió la invitación a representantes de todo el arco político, incluidos sus propios adversarios internos, como la vicepresidenta Victoria Villarruel. También sorprendió la convocatoria al expresidente Mauricio Macri, una decisión que los hermanos Milei tomaron contra todos los pronósticos.

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