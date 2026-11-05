Mensaje a Patricia Bullrich: Karina Milei armó un acto secreto con Menem, Márquez y funcionarios de Caputo

Karina Milei armó un acto secreto en la Cámara de Diputados como respuesta al desafío de Patricia Bullrich , quien el martes se mostró con su tropa de 15 diputados. El evento fue organizado por Martín Menem y la senadora Nadia Márquez , aspirante a integrar una eventual fórmula presidencial. Santiago Caputo dejó su marca con funcionarios cercanos.

La puesta en escena fue un claro desafío a Bullrich. Ocuparon las tablas Karina, Menem, Márquez y la senadora Emilia Orozco , que responde al asesor presidencial. Fueron invitados miembros del Gabinete y legisladores, algunos cercanos a la senadora porteña. La jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado tiene agenda propia y no oculta sus intenciones de pelear por la presidencia de la Nación, si Javier Milei no llega con chances de ser reelecto.

"Lo hicimos para mostrar que mandamos nosotros y que el que se vaya con Bullrich, deberá buscar destino en otro lado", confirmaron a Letra P fuentes cercanas a la organización del evento, que recién se conoció este jueves, por un comunicado oficial de la Presidencia. Estuvo el ministro de Salud, Mario Lugones , cercano a Caputo. También el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , que tiene diálogo directo con el Presidente . Otro orador fue el vocero Adrián Ravier .

Por pedido de la secretaría general, la reunión fue estrictamente reservada. Se realizó en el auditorio de Diputados, ubicado en el edificio anexo y con comunicación directa con la cochera. Karina y su contingente de funcionarios fueron escoltados por personal de la Cámara para llegar al salón, casi camuflados para evitar ser vistos. Encargados de seguridad permanecieron en la planta baja para bloquear la escalera y funcionarios cercanos a Menem se ocuparon de que nadie se atreviera a asomarse.

Presidencia informó que el evento se trató de una jornada de Gestión Pública y Legislativa y la "anfitriona" fue Márquez, el nexo que tiene Karina con la Cámara alta. También comunicó la presencia de 100 profesionales de Neuquén y Salta en el marco de la Jornada de Gestión Pública y Legislativa. Voceros de Menem informaron a Letra P que inicialmente Márquez intentó hacer el evento en el Senado, pero el horario disponible no era compatible con la agenda de Karina.

ELECCIONES 2027 Bullrich, a su tropa legislativa: si yo soy rebelde, ustedes también Reunió a sus leales en el búnker de Palermo donde les pidió l que sigan sus pasos y comiencen a diferenciarse de la gestión libertaria @PConurbano pic.twitter.com/piQCUhKEYR

Fuentes del Senado explicaron a este medio que, en realidad, Márquez había pedido el auditorio para una reunión privada con jóvenes para ayer, primero para una hora y después para otra, se lo reservaron y al final lo canceló.

La secretaria general fue la oradora principal y, como acostumbra, habló dos minutos. “Cada reunión somos más los que nos vamos juntando, la gente se va sumando. La verdad es una satisfacción enorme para mí. Nosotros hacemos una parte, pero también necesitamos de la gente que nos acompañe, de los equipos que trabajen, de la gente que haga territorio, de la gente que lleve las ideas al vecino, al amigo. Como siempre digo, con que vayan y convenzan a dos, esos convencerán a otros dos. Así vamos haciendo un montón y vamos a lograr la reelección de Javier y la transformación de Argentina”, fue la frase.

Los bullrichistas escondidos

Menem destacó las 18 mil desregulaciones y elogió a Sturzenegger, quien suele mostrarse ajeno a las internas. "Le quedan dos meses para seguir pateando hormigueros antes de fin de año. Hay una que les pega directamente, que fue lo del barril criollo, que sancionamos en la Ley Bases. Gracias a una de esas 18.000, hoy la Argentina produce lo que produce y exporta lo que exporta”, destacó el riojano.

Márquez también dejó su marca de oficialista sin matices: “Estamos trabajando con compromiso y convicción para consolidar el crecimiento en cada rincón de nuestra provincia y de todo el país, fortalecer nuestros equipos y seguir impulsando el proyecto de transformación que lidera el presidente Milei! .¡Tenemos claro el rumbo y muchas ganas de seguir construyendo la Argentina que queremos!”, afirmó.

Con el resto de los asistentes, Karina buscó mostrar su músculo político para enfrentar un eventual desafío de Bullrich. Estuvieron los senadores libertarios Orosco, Pablo Cervi y Gonzalo Guzmán Coraita. La primera es cercana a Caputo y las dos restantes a la jefa del Senado.

¡TRABAJAMOS PARA FORTALECER LA LIBERTAD AVANZA EN NEUQUÉN Y EN TODO EL PAÍS!



Junto a 100 neuquinos que participaron de una jornada de formación en Buenos Aires, compartimos un encuentro con @mediceneljefe y @MenemMartin. Estamos trabajando con compromiso y convicción para… pic.twitter.com/FADSsQHELp — Pablo Cervi (@CerviPablo) November 5, 2026

Los equipos de Karina

Participaron además los diputados Gastón Riesco, Carlos Zapata, Julio Moreno Ovalle y Silvana Giudici, quien el martes estuvo en la reunión que hizo la exministra de Seguridad con los 15 diputados afines. Como explicó Letra P, fue una de las más incómodas con la difusión de la foto y el desafío al Gobierno. Forma parte de la mesa chica del bloque LLA y no pudo rechazar la invitación. Fue una de las oradoras.

Los funcionarios llevaron sus equipos para mostrar que no hay fisuras. Lugones y el secretario nacional de Discapacidad, Diego Masaragian; el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano; el secretario de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, Roberto Moro; y el secretario de Gestión Sanitaria, Saúl Flores. El ministro de Salud se mostró justo cuando en el Senado avanzaba la reforma de discapacidad que rechaza.

Las actividades comenzaron con una exposición sobre técnica legislativa del secretario parlamentario del bloque de LLA, Francisco Tomassino Zelaya y luego siguió Giudici. Después, habló Ravier. Según se informó desde Presidencia, una parte de la delegación visitó YPF y fue recibida por el director ejecutivo de Asuntos Públicos, Federico Mancuso, y el gerente de Asuntos Públicos Corporativos, Pablo Camusso.