Jorge Sapag quiere blindar la gobernabilidad de Figueroa y dice que el MPN no debe presentar listas en 2027

Jorge Sapag, uno de los históricos del MPN, presentó su libro "Vaca Muerta. Tesoro y faro para la Argentina" en la AOG Patagonia 2026 en Neuquén. Foto gentileza IAPG.

Presente en la Argentina Oil&Gas , Jorge Sapag esquivó darle vueltas al asunto y afirmó que el MPN no debe competir en las elecciones de 2027. Dijo que es necesario “defender Neuquén y defender Vaca Muerta ” y no “limarle el poder, ni la gobernabilidad al gobierno provincial”. Planteó que la vuelta al ruedo deberá quedar postergada para 2031.

Sapag presentó su libro “Vaca Muerta. Tesoro y faro de la Argentina” en la AOG Patagonia 2026 en Neuquén. El dos veces gobernador de la provincia manifestó, en diálogo con Letra P , su alegría por "tener estos momentos para disfrutar todo aquello que anheló y sembró”.

El dos veces gobernador asistió al discurso inaugural de Javier Milei con el cual, aclaró, tiene matices y diferencias de opinión. Sin embargo, reconoció que el Presidente planteó que el RIGI era la inversión más importante de la historia de la República Argentina. "Probablemente, la inversión más importante de la historia de la Argentina sean las 55 concesiones no convencionales que se han aprobado en la provincia de Neuquen desde el 2013, desde Loma Campana hasta hoy, que representan un compromiso de inversión de 250.000 millones de dólares”, enfatizó.

El exmandatario destacó al RIGI como política de Estado y reveló que participó en la redacción del capítulo de hidrocarburos de la Ley Bases . Señaló que Neuquén intervino en la costura del texto y que él fue consultado. “Pudimos trasladar todo el pensamiento acuñado por la provincia, aportamos todos los conceptos de promoción que ya habíamos establecido en la Ley de Loma Campana, la ley 2867, cuando se aprobó el acuerdo YPF-Chevron, la concesión, y la ley 27.007 que fue la primera ley nacional que aprobó los desarrollos no convencionales y la hidrofractura como técnica”, explicó.

Uno de los hitos de la gestión Sapag, que comenzó en 2007 y concluyó en 2015, fue el acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación del shale en el área de Loma Campana . Fue en el 2013, el pacto requería el visto bueno de la Legislatura y el debate no fue fácil. Estuvo atravesado por la protesta que cuestionó las “cláusulas secretas” del convenio y que se extendió hacia otros puntos del país. En muchos lados, incluso en Neuquén, la manifestación fue reprimida, con un importante saldo de heridos. Sin embargo, se aprobó.

La voz disidente en el provincialismo

El exmandatario fue presidente de la Convención del partido hasta septiembre pasado y uno de los grandes derrotados en la elección de 2023, cuando Figueroa fue electo gobernador, venciendo por primera vez al MPN. En aquel momento, el propio Figueroa señaló como el perdedor al "oficialismo de la lista azul del MPN”, cuyo jefe era Sapag. "Es para El Turco que lo mira por TV", cantó la dirigencia y la militancia aquella noche de abril.

El tiempo pasó, las aguas se calmaron, las partes se acercaron y la Convención del MPN tiene en sus manos la definición sobre el futuro de la fuerza política nacida en 1961 durante la proscripción al peronismo. Las actuales autoridades del MPN, Gabriel Álamo y Jorge Lara, ya han hecho público su apoyo a la reelección del gobernador Rolando Figueroa. Sin embargo, queda pendiente saber si se formalizará el retiro de las urnas que pide Sapag.

De concretarse, la ausencia del MPN de la elección provincial, sería la primera vez en más de 60 años que el partido no presente candidaturas en ninguna categoría provincial, ni municipal. Ya en 2025 no participó de las elecciones nacionales de medio término.

La Convención del MPN debe definir si efectivamente el partido no participará de las elecciones provinciales del año próximo.

Quienes sean emepenistas y quieran postularse van a tener que refugiarse en algún sello. La oferta es amplia e incluye buscar un hueco en los espacios aliados del oficialismo, como Primero Neuquén y Avanzar, o de la oposición, como Más por Neuquén o Cumplir.

La única voz disidente hasta el momento es la de otro exgobernador. Jorge Sobisch pretende que la Convención lo autorice a participar de una interna que le permita consagrarse como candidato del MPN. Su pedido, hasta ahora, no tuvo demasiado eco.

Para Sapag hay derrame y distribución

En cuanto a la polémica sobre si la rentabilidad que genera Vaca Muerta derrama en la sociedad neuquina, el exgobernador remarcó que los datos “desbaratan cualquier relato”. “Vaca Muerta hoy abastece el 75% del gas y el petróleo de la república. Si eso no es derrame, ¿qué es derrame? Vaca Muerta genera 80.000 puestos de trabajo y va a generar otros 100. 000 puestos de trabajo en los próximos 10 años. Eso no obstante, hay que tener en cuenta que Vaca Muerta no puede absorber el conurbano bonaerense”, insistió.

En línea con Figueroa manifestó que “no hay que alentar desde las esferas gubernamentales que se trasladen familias sin capacitación a la provincia de Neuquén a buscar trabajo que después no encuentran”.

Sumó que el derrame lo toma “el gobierno nacional y todas las provincias argentinas por la facturación bruta de gas y petróleo.” Marcó que este concepto es distinto al de la distribución. “En este momento la provincia de Neuquén está haciendo 100.000 metros cuadrados de escuela, 100.000 metros de hospitales y está atendiendo puntualmente los pagos de salarios, los pagos de jubilaciones y demás del instituto de seguridad social, la caja provincial. Entonces, allí es donde se produce la distribución de la ganancia que tienen que tener Estados inteligentes”, consideró.