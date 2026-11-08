Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
¿JUSTO AHORA, LEÓN?

El peronismo, con la ñata contra el Twitter y en puntitas de pie

Sufría la intemperie del despoder en la jornada más política de la visita de León XIV. El pan de Dios y el consuelo del buen cristiano. A coro, pero sin gritar.

Letra P | Juan Rezzano
Por Juan Rezzano
Karina Milei, anfitriona de León XIV. El peronismo, ¡afuera!

Karina Milei, anfitriona de León XIV. El peronismo, ¡afuera!

El peronismo asistía este domingo a la primera jornada de la visita de León XIV a la Argentina, la más institucional y política de la estadía del papa en el país, con la ñata contra el Twitter y en puntitas de pie, para asomarse a la fiesta pero sin hacer mucho ruido.

Notas Relacionadas
Javier Milei en la Catedral metropolitana. Solo le pido misericordia a León XIV.
EL DOMINGO LLENO DE PREGUNTAS 

El milagro de León XIV: ¿por qué el Gobierno tardó 1064 días en llamar a la unidad "de todos los argentinos"?

Por 
Letra P | Juan Rezzano
Juan Rezzano

Juan Domingo Perón estructuró el cuerpo doctrinario de su movimiento justicialista inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia. Se nutrió, por ejemplo, de la encíclica Rerum Novarum, escrita en 1891 por León XIII, el papa que motivó al estadounidense peruano Robert Prevost a tomar ese nombre cuando asumió la jefatura del Vaticano.

El peronismo es, desde su concepción, un movimiento cristiano, fuertemente ligado a la Iglesia católica. Por eso, en estas horas aciagas destila veneno por la decisión de Todopoderoso de que, después de 40 años de la última visita de un papa al país, la llegada de León XIV lo encontrara en el llano, sin la llave de la Casa Rosada -ni siquiera las de la Ciudad tiene-, y le diera el papel de anfirtión a Javier Milei, el anarcocapitalista que se autopercibe judío y osó nombrar a Jorge Bergoglio, el papa peronista Francisco I, representa de El Maligno en la tierra. Dios le da pan...

¡Afuera!

Tan malo es el Presidente -en rigor, El Jefe, su hermana Karina, como contó Guillermo Villarreal en Letra P- que ni siquiera le permitió al peronismo colar, en la Balcarce 50 blindada, a algún expresidente del team Perón y Evita, como podrían haber sido Alberto Fernández o Eduardo Duhalde -Cristina Fernández de Kirchner habría tenido que hacer una pila de trámites-.

El premio consuelo para el peronismo es un vale por 30 entradas, en calidad de invitado de piedra, para dos delegaciones, una de la bancada de Diputados y otra del Senado, para el acto con el que el Gobierno agasajará al papa en el Palacio Libertad, ex-CCK, el palacio del Correo que el peronismo puso pipicucú durante la década (de 12) ganada. ¡Dios y la vírgen santa!

Encima, a ese mitín al final estará invitado Mauricio Macri, famoso por los garabatos en el aire que hacía en los tedeum en el momento de "en el nombre del padre...". Dios le da pan...

No hay mal...

Con todo, en ese peronismo sufriente hay quienes sostienen que mejor así: que la misión divina del santo padre es lanzar plagas y diluvios sobre la ultraderecha gobernante con su discurso en favor de los pobres, a ver si a partir de diciembre de 2027 pueden ser bienaventurados también en la tierra.

Como contó Gabriela Pepe en Letra P, el peronismo acordó cuidarse de que nadie pueda acusarlo de instrumentalizar al sucesor de Pedro para limar al Presidente ahora que viene complicado y aturdido, con la economía que no sale del congelador y sus camaradas ultra cayendo como moscas en un continente que parecía determinado a comerse a los zurdos crudos.

Por eso, decidió acompañar y agitar, pero sin que se note tanto como para que a alguien se le ocurra decir que la oposición está politizando la visita del papa, que debe mantenerse inmaculada para que fluya etérea, como un ángel.

Con la ñata contra el Twitter

En una coreo que cualquiera podría decir que han ensayado, las principales figuras del peronismo salieron a darle la bienvenida al papa a través de las redes sociales y a deslizar mensajes políticos sin caer en la tentación de embestir brutalmente a Milei y su gobierno.

El Partido Justicialista hizo ostentación de austeridad con un mensaje de seis palabras.

"En la provincia de Buenos Aires abrazamos su mensaje contra la indiferencia, contra el individualismo y contra cualquier forma de crueldad", le avisó Axel Kicillof, sin ponerles nombre a esas prácticas tan poco cristianas.

Los mismo hizo Sergio Massa, que se limitó a citar un párrafo del sermón que pronunció el líder religioso en Uruguay, en el que dijo que todo bien con la creación de riqueza, pero hay que repartir.

Mismo guion usó el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. Tras la bienvenida de rigor, teléfono para Milei, pero sin mencionarlo. "Como hijo de San Agustín, [León] nos invita a no naturalizar el individualismo ni la crueldad, sino a recuperar el más profundo sentido de comunidad y justicia social", escribió.

Este domingo, el peronismo sufría el frío de la intemperie, pero con la ilusión de reír al último, para reir mejor.

Temas
Notas Relacionadas
El papa León XIV, Javier Milei y Donald Trump: la Iglesia se planta en la era de las extremas derechas.
LA QUINTA PATA

Alerta Milei: habemus en Argentina un papa contracultural en la era de las derechas extremas

El papa fue un ariete contra Alberto Fujimori y lo es hoy contra Donald Trump. Migración, guerra e inteligencia artificial. Un pastor a medida de Francisco.
frente a milei, leon xiv pidio limites al poder, cuidar la palabra y una economia al servicio de la persona
EL PAPA EN ARGENTINA

Frente a Milei, León XIV pidió límites al poder, cuidar la palabra y una economía "al servicio de la persona"

DSDSD

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, cuenta con el apoyo de decanos radicales, peronistas e independientes para quedar al frente de la universidad
DIPLOMADOS EN ROSCA

Así quedó el mapa político de los decanos que van a consagrar a Yacobitti como rector de la UBA

Por  Abigail Contreiras Martínez
El peronismo porteño renovará las autoridades del PJ metropolitano en los próximos meses y podría convertirse en el primer round de la definición de la estrategia electoral para el 2027.
DISCUSIÓN 2027

El peronismo porteño juega con la idea de una interna para ordenar la estrategia electoral

Por  Francisco Basualdo
Ricardo Bussi analiza ir de vuelta por la gobernación de Tucumán.
LA OCTAVA ES LA VENCIDA

Bussi quiere aprovechar la dispersión opositora en Tucumán y competir una vez más por la gobernación

Por  Lucio Di Giuseppe
Los titulares de la Convención Constituyente de Salta.
TEMPORADA DE PODA

Salta: el saencismo avanza con el desguace de la carta orgánica que LLA quiso imponer en la capital provincial

Por  Maira López