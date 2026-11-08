El peronismo, con la ñata contra el Twitter y en puntitas de pie

El peronismo asistía este domingo a la primera jornada de la visita de León XIV a la Argentina , la más institucional y política de la estadía del papa en el país, con la ñata contra el Twitter y en puntitas de pie, para asomarse a la fiesta pero sin hacer mucho ruido.

Juan Domingo Perón estructuró el cuerpo doctrinario de su movimiento justicialista inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia. Se nutrió, por ejemplo, de la encíclica Rerum Novarum, escrita en 1891 por León XIII , el papa que motivó al estadounidense peruano Robert Prevost a tomar ese nombre cuando asumió la jefatura del Vaticano.

El peronismo es, desde su concepción, un movimiento cristiano, fuertemente ligado a la Iglesia católica. Por eso, en estas horas aciagas destila veneno por la decisión de Todopoderoso de que, después de 40 años de la última visita de un papa al país , la llegada de León XIV lo encontrara en el llano, sin la llave de la Casa Rosada -ni siquiera las de la Ciudad tiene-, y le diera el papel de anfirtión a Javier Milei , el anarcocapitalista que se autopercibe judío y osó nombrar a Jorge Bergoglio , el papa peronista Francisco I , representa de El Maligno en la tierra. Dios le da pan...

Tan malo es el Presidente -en rigor, El Jefe, su hermana Karina, como contó Guillermo Villarreal en Letra P - que ni siquiera le permitió al peronismo colar, en la Balcarce 50 blindada, a algún expresidente del team Perón y Evita, como podrían haber sido Alberto Fernández o Eduardo Duhalde - Cristina Fernández de Kirchner habría tenido que hacer una pila de trámites-.

El premio consuelo para el peronismo es un vale por 30 entradas, en calidad de invitado de piedra, para dos delegaciones, una de la bancada de Diputados y otra del Senado, para el acto con el que el Gobierno agasajará al papa en el Palacio Libertad, ex-CCK, el palacio del Correo que el peronismo puso pipicucú durante la década (de 12) ganada. ¡Dios y la vírgen santa!

Encima, a ese mitín al final estará invitado Mauricio Macri, famoso por los garabatos en el aire que hacía en los tedeum en el momento de "en el nombre del padre...". Dios le da pan...

No hay mal...

Con todo, en ese peronismo sufriente hay quienes sostienen que mejor así: que la misión divina del santo padre es lanzar plagas y diluvios sobre la ultraderecha gobernante con su discurso en favor de los pobres, a ver si a partir de diciembre de 2027 pueden ser bienaventurados también en la tierra.

Como contó Gabriela Pepe en Letra P, el peronismo acordó cuidarse de que nadie pueda acusarlo de instrumentalizar al sucesor de Pedro para limar al Presidente ahora que viene complicado y aturdido, con la economía que no sale del congelador y sus camaradas ultra cayendo como moscas en un continente que parecía determinado a comerse a los zurdos crudos.

Por eso, decidió acompañar y agitar, pero sin que se note tanto como para que a alguien se le ocurra decir que la oposición está politizando la visita del papa, que debe mantenerse inmaculada para que fluya etérea, como un ángel.

Con la ñata contra el Twitter

En una coreo que cualquiera podría decir que han ensayado, las principales figuras del peronismo salieron a darle la bienvenida al papa a través de las redes sociales y a deslizar mensajes políticos sin caer en la tentación de embestir brutalmente a Milei y su gobierno.

El Partido Justicialista hizo ostentación de austeridad con un mensaje de seis palabras.

Bienvenido a la Argentina León XIV pic.twitter.com/Oj1Om4rKtR — Partido Justicialista (@p_justicialista) November 8, 2026

"En la provincia de Buenos Aires abrazamos su mensaje contra la indiferencia, contra el individualismo y contra cualquier forma de crueldad", le avisó Axel Kicillof, sin ponerles nombre a esas prácticas tan poco cristianas.

¡Bienvenido a la Argentina, Papa León XIV!



Su llegada nos llena de alegría y esperanza. En nombre de millones de bonaerenses, le agradecemos profundamente por su visita. El pueblo bonaerense lo recibe con cariño, respeto y esperanza.

En la Provincia de Buenos Aires abrazamos… — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 8, 2026

Los mismo hizo Sergio Massa, que se limitó a citar un párrafo del sermón que pronunció el líder religioso en Uruguay, en el que dijo que todo bien con la creación de riqueza, pero hay que repartir.

¡Bienvenido a la Argentina León XIV!



“La creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica -tanto pública como privada- son necesarias para el desarrollo de un país, pero sus frutos han de traducirse también en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a… pic.twitter.com/ui2BpMJcvK — Sergio Massa (@SergioMassa) November 8, 2026

Mismo guion usó el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. Tras la bienvenida de rigor, teléfono para Milei, pero sin mencionarlo. "Como hijo de San Agustín, [León] nos invita a no naturalizar el individualismo ni la crueldad, sino a recuperar el más profundo sentido de comunidad y justicia social", escribió.

Este domingo, el peronismo sufría el frío de la intemperie, pero con la ilusión de reír al último, para reir mejor.