León XIV, la discapacidad y un mensaje que interpela a Javier Milei desde el corazón del conurbano

León XIV eligió el Cottolengo Don Orione de Claypole para hablar de discapacidad, dignidad y progreso. Sin nombrar a Javier Milei ni su política de ajuste, dejó una definición que resuena en un país donde las prestaciones y pensiones del sector están bajo discusión. La escena, en el conurbano bonaerense, convirtió una visita pastoral en una interpelación pública y política.

La elección del lugar no fue un detalle de agenda. En su segundo día de actividades en la Argentina, el papa decidió comenzar la jornada en una institución que lleva nueve décadas recibiendo a personas con discapacidad y necesidades especiales. Una escala en las periferias que la Iglesia argentina había insistido en incorporar al recorrido y que terminó ofreciendo una de las definiciones políticas más significativas de la visita.

"El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", dijo León XIV ante residentes, trabajadores, religiosos y voluntarios. No habló de partidas presupuestarias, leyes ni partidas de asistencia . Tampoco pronunció el nombre del Presidente, pero puso en palabras una concepción del desarrollo que excede largamente los indicadores económicos y que encuentra un punto de fricción con el rumbo de la administración libertaria.

En Claypole, la recepción tuvo nombres propios. El obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones , jesuita, le dio la bienvenida y agradeció especialmente que hubiera querido visitar una comunidad que, según su definición, "recibe la vida como viene". También estuvo el director de la institución religiosa, sacerdote Jorge Silanes . En el plano político, el gobernador Axel Kicillof ; el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares , y otros funcionarios bonaerenses recibieron al pontífice.

La dimensión más conmovedora del encuentro llegó a través de las voces de quienes viven en el hogar. Marta y Norma compartieron sus testimonios frente a León XIV. Una de las historias reconstruyó el abandono de una mujer por parte de su madre y el lugar que encontró en la institución.

No hubo estadísticas capaces de explicar mejor qué significa una red de cuidado cuando la familia, el Estado o la sociedad no alcanzan. Después llegó la música y el canto de La llave, de Abel Pintos, en una jornada atravesada por la emoción.

El papa tomó esas experiencias para construir una reflexión que tuvo como referencias tres ciudades bíblicas: Belén, Nazaret y Betania. La primera, como casa que recibe y alimenta; la segunda, como comunidad que integra y permite desarrollar capacidades; la tercera, como espacio de amistad donde nadie queda abandonado.

El Cottolengo fue presentado como una síntesis de esas tres experiencias: una "ciudad de la caridad" que no descarta a las personas, sino que las incorpora a la vida social.

La definición más contundente llegó cuando León XIV cuestionó a las sociedades "llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física". Y fue todavía más explícito al dirigirse a los residentes: "Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición".

La frase invierte una lógica que suele aparecer en las discusiones sobre el costo de las prestaciones: quienes necesitan apoyos permanentes no representan una carga que deba administrarse, sino personas cuya dignidad no depende de su productividad.

El mensaje de León XIV en medio del ajuste

Tal como contó Letra P antes de la visita, la elección de Claypole tuvo una dimensión que excedió lo pastoral. La Conferencia Episcopal Argentina había insistido en incorporar el Cottolengo a la agenda papal como una de las expresiones concretas de las periferias existenciales.

La escala también coincidió con un escenario de creciente preocupación entre organizaciones, hogares y prestadores por el financiamiento del sistema de discapacidad.

El propio Cottolengo había llegado a los tribunales para reclamar el pago de una deuda y consiguió un embargo de 828 millones de pesos sobre cuentas del Ministerio de Salud. Días antes del encuentro, el Gobierno aseguró que había regularizado los pagos.

El episodio expuso una contradicción difícil de soslayar: una institución que recibe a personas en situaciones de extrema vulnerabilidad tuvo que recurrir a la Justicia para sostener las obligaciones económicas que permiten su funcionamiento.

El problema tampoco termina en Claypole. Según datos oficiales analizados por Chequeado, entre 2023 y septiembre de 2026 la cantidad de pensiones por invalidez cayó un 5,9%, mientras que el monto promedio de esas prestaciones perdió un 15,9% de poder adquisitivo.

En paralelo, el Presupuesto 2027 abrió una nueva controversia por los cambios propuestos al régimen de prestaciones y pensiones, con resistencias incluso entre sectores aliados del oficialismo.

La definición de progreso que llega a la Casa Rosada

León XIV no ingresó en esa discusión legislativa. Su intervención tampoco puede leerse como una respuesta directa a cada decisión del Ejecutivo.

El planteo papal establece un parámetro moral y político para evaluar cualquier modelo de desarrollo: qué lugar ocupa quien necesita más acompañamiento, cuánto está dispuesta a invertir una sociedad en su cuidado y qué entiende por progreso cuando la rentabilidad deja de ser la medida exclusiva.

Al final de su mensaje, el papa imaginó una Argentina capaz de multiplicar obras de caridad y convocó a los jóvenes a sumarse como voluntarios a esa historia. No pidió solamente solidaridad individual. Reivindicó una comunidad organizada alrededor de la dignidad, la integración y la amistad fraterna.

El corazón de Don Orione y una advertencia política

En la capilla del Cottolengo permanece la reliquia del corazón de Luis Orione, el sacerdote italiano que fundó la obra y que hizo de la caridad una forma de intervención en la vida social. León XIV recuperó aquella consigna que atraviesa la historia de la congregación: "La caridad salvará al mundo".

En Claypole, ante una comunidad que recibe a quienes muchas veces quedan fuera de las prioridades públicas, el pontífice dejó una definición que también alcanza a la Casa Rosada. El progreso, sostuvo, no se mide solamente por lo que una economía produce, sino por las personas que una sociedad está dispuesta a no abandonar.