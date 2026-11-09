Conurbano bendito: Axel Kicillof, el papa y el país que el gobernador quiere disputarle a Javier Milei

Axel Kicillof recibió a León XIV en Claypole con un saludo acordado con la Iglesia. El gesto fue breve, pero la foto y el mensaje perduran. Para el gobernador que construye una candidatura presidencial para disputarle el poder a Javier Milei en 2027, lo más importante vino después: el papa habló de discapacidad y puso el cuidado en el centro de la discusión sobre el progreso.

Kicillof y su esposa, Soledad Quereilhac , salieron de La Plata minutos antes de las 7 AM. Una fuente del entorno del gobernador contó a Letra P que el Vaticano había pedido que estuvieran en el lugar a las ocho, cuando se cerraba el perímetro de seguridad.

Al recibir al pontífice, Kicillof le entregó un mate con la leyenda “León XIV” y una réplica del corazón de Don Orione hecha por internos de la cárcel de Olmos. El papa le regaló una medalla. Según la misma fuente, le dijo que estaba muy contento de estar allí y le agradeció tanto el mate como “las gestiones para que la visita pudiera realizarse”. Esas gestiones costaron 17 millones de dólares .

El encuentro del religioso con el “enano comunista” que sobresale en el pelotón de los adversarios políticos preocupaba a la Casa Rosada. En ese enclave peronista del conurbano de las necesidades ni siquiera podía intentar controlar la escena.

En La Plata dicen que les habían pedido que fueran “muy cuidadosos” con el Cottolengo, porque era una visita muy importante para la Iglesia y se quería evitar cualquier tipo de politización. Con la Iglesia se acordó que el gobernador participara de la recepción y dejara el resto de la actividad en manos de la institución. “Jamás pensamos hacer un uso político partidario de la visita; ni siquiera era necesario”, resumió alguien del conurbano consustanciado con las ideas del mandatario bonaerense.

León XIV visitó un Cottolengo en Claypole y dejó un mensaje sobre discapacidad, dignidad y progreso que contrastó fuertemente con la postura de ajuste al sector del Gobierno La escena convirtió una visita pastoral en una interpelación pública y política @Villaguiprensa https://t.co/3yqbL2oIDC pic.twitter.com/LQEDsoD2GT

El acuerdo de Claypole fue parte de una gira en la que cada gesto de protocolo tuvo peso político. Como reconstruyó Guillermo Villarreal en este medio, la Santa Sede y la Conferencia Episcopal fijaron los escenarios de la visita y el Gobierno nacional administró las invitaciones a los actos oficiales. En el Cottolengo, el límite acordado con la Iglesia dejaba el encuentro con los residentes y trabajadores en el centro de la escena.

Lo que escuchó el entorno de Axel Kicillof

En el Cottolengo, León XIV sostuvo que el progreso de una nación también se mide por cómo acoge a las personas con discapacidad. Cuestionó que la búsqueda del éxito económico domine la vida social y puso al hogar de Claypole como ejemplo frente al individualismo y la exclusión.

El mensaje llegó a una institución que había recurrido a la Justicia para cobrar una deuda de $828 millones al Ministerio de Salud nacional que conduce Mario Lugones. El Gobierno afirmó que regularizó el pago antes de la visita. El movimiento evidencia un volantazo.

En La Plata, las palabras del papa tuvieron más peso que la foto. “No sabíamos hasta dónde iba a llegar en términos políticos”, dijeron cerca del gobernador este lunes, cuando el papa ya daba la misa en Palermo. En el entorno de Kicillof entienden que León XIV “conocía en detalle la situación” y que su mensaje “le pone voz y amplifica la realidad” que, a juicio del gobierno bonaerense, Milei busca negar.

“Estamos muy conformes de que haya salido como salió. El papa fue muy explícito. Estamos satisfechos, porque lo del papa visibiliza esa realidad de la que venimos hablando, que es la realidad de Argentina. Esta es la Argentina que tenemos más allá de los relatos; no mandemos nada debajo de la alfombra”, agregó la fuente.

El escenario de este capítulo del paso del papa por la Argentina es un conurbano donde el 36,9% de las personas vivía bajo la línea de pobreza en el primer semestre de 2026, según el INDEC; 4,3 puntos porcentuales más frente al 32,6% del semestre anterior. Son casi 4,9 millones de habitantes distribuidos en los 24 distritos que conforman ese conglomerado equivalente al 1% de la superficie del país donde vive el 25% de la población total y el 64% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

La pelea por 2027

El proyecto presidencial de Kicillof ya tenía una escena en el conurbano. En septiembre, el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda funcionó como su lanzamiento de hecho. "Cuenten conmigo", dijo y bajó la bandera de largada. Desde ese espacio propio, el gobernador busca llegar a la discusión de 2027 con peso para negociar la estrategia del peronismo y disputar la Presidencia. Claypole le ofreció otra clase de exposición: el gobernador recibió al papa en un bastión peronista y su entorno encontró en el discurso una forma de hablar del país que Kicillof quiere representar.

Tiene razón el Papa cuando dice que tomar mate es un ritual cargado de simbolismo. Es sinónimo de comunidad, integración y encuentro. Una tradición bien nuestra.



De la Provincia de Buenos Aires para León XIV, con mucho cariño, un mate bien bonaerense pic.twitter.com/To6jL1B0Ux — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 9, 2026

La foto ampliada de este lunes por la mañana con el papa muestra a Kicillof junto a hombres y mujeres clave en la construcción del escalón político más importante para el bonaerense: Quereilhac, puntal personal del gobernador, y la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el diputado Mariano Cascallares, jefe político del distrito, y los ministros Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Javier Alonso (Seguridad). También estuvo en el saludo el intendente interino, Juan José Fabiani.

En Almirante Brown, distrito de la Tercera sección electoral, parece no haber espacio para otra fuerza que no sea el peronismo. En las elecciones legislativas del año pasado, Fuerza Patria le sacó casi 26 puntos a La Libertad Avanza. En 2023, cuando Cascallares ganó la intendencia, la distancia con los libertarios rozó los 32 puntos.

El conurbano, donde anida la potencia electoral del peronismo, es el territorio desde el que Kicillof quiere dar el salto nacional. La apuesta hacia 2027 es convertir esa fuerza en una propuesta de país que pueda disputar el sentido del progreso que reivindica Milei.