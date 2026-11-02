Tras la visita de Milei, Figueroa acordó con Toto Caputo un paquete con una obra clave para Vaca Muerta

Luego de la segunda visita de Javier Milei a Neuquén en menos de 12 días, el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía, Toto Caputo , firmaron un convenio para ejecutar el canal aliviador de Vaca Muerta , en la presa Portezuelo Grande , una obra que será desarrollada por la Casa Rosada .

El acuerdo se selló en Buenos Aires, hasta donde viajó el mandatario. El martes será de la partida en nueva edición de la Conferencia Industrial que organiza la UIA en el Golden Center de la capital. Participará junto a los gobernadores Martín Llaryora ( Córdoba ), Maximiliano Pullaro ( Santa Fe ), Marcelo Orrego ( San Juan ) y Raúl Jalil ( Catamarca ) en un panel sobre cadenas de valor regionales y oportunidades que ofrecen sectores estratégicos, como la minería y la energía, para impulsar el desarrollo federal.

El canal aliviador que financiará la Nación busca reforzar la seguridad del complejo Cerros Colorados–Portezuelo Grande mediante una vía alternativa para derivar caudales durante las crecidas extraordinarias del río Neuquén. Es una obra prioritaria para la protección de las poblaciones del Alto Valle de Neuquén y Río Negro , la actividad productiva y el desarrollo de Vaca Muerta.

El gobierno de la provincia lanzó en octubre pasado la licitación pública para contratar la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Social del proyecto.

El fortalecimiento de la seguridad del único complejo hidroeléctrico ubicado sobre el río Neuquén es una deuda pendiente desde hace casi dos décadas y tiene un antecedente judicial a favor de vecinos y vecinas de la ciudad rionegrina de Cipolletti .

AVANZAMOS CON NACIÓN EN OBRAS HÍDRICAS, RUTAS Y VIVIENDA Hoy firmamos con el ministro de economía, @LuisCaputoAR distintos convenios que nos permiten avanzar en obras muy esperadas por los vecinos de la provincia. Acordamos con Nación el traspaso a la Provincia de la gestión… https://t.co/d0PmaUoieO

La Corte Suprema de Justicia resolvió el 3 de marzo de 2009 dejar firme el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que condenó al Estado nacional a realizar las obras necesarias para garantizar la seguridad de la presa, ampliando su capacidad para que resista una crecida máxima probable de 14.520 m3/segundos, riesgo que fue confirmado por el propio Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) tras el evento hidrológico del 13 de julio de 2006.

Si bien en la sentencia se establece que la responsabilidad es exclusiva de la Nación, la provincia decidió financiar el estudio de impacto ambiental para darle celeridad al proyecto.

El acuerdo, que el gobernador suscribió con el ministro Caputo, tiene por objeto establecer un marco de colaboración institucional, técnica y operativa entre las partes para facilitar la concreción de la obra que financiará Nación.

En los considerandos del convenio se destaca el origen del conflicto, a partir de la causa judicial. El proyecto contempla la construcción de un canal aliviador de aproximadamente 1.620 metros sobre la margen derecha de la presa, con una capacidad de cuatro mil metros cúbicos por segundo. Permitirá incrementar la capacidad de evacuación de caudales del sistema y mejorar las condiciones de seguridad de la presa frente a crecidas extraordinarias.

“Esto tiene hace muchos años un fallo y la verdad que también es la primera vez que un gobierno acepta trabajar en este sentido para poder cancelar esa deuda”, afirmó Figueroa en declaraciones a la prensa.

El traspaso de rutas

En paralelo, se firmó un acuerdo con el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, por el cual el organismo nacional cede a la provincia la gestión integral de las tareas de ejecución de obras, conservación, mejoramiento, mantenimiento integral y prestación de servicios sobre el tramo de la Ruta Nacional 40 entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, desde la progresiva 2116,14 hasta la 2211,43.

La provincia se encargará del mantenimiento y ejecución de obras; conservación, mejoramiento y mantenimiento de calzada, banquinas, zona marginal de camino, puentes, señalamiento vertical y horizontal, sistema lumínico, condiciones de seguridad, señalética y condiciones estructurales del pavimento; limpieza y conservación de alcantarillas y sumideros; reparación y/o reposición de barandas; conservación y reposición de taludes y contrataludes, entre otras tareas.

El gobierno de Neuquén decidirá el plan de obras e inversiones a ejecutar sobre la traza. Podrá realizar las tareas por administración, mediante terceros o a través del sistema de gestión, contratación y certificación que estime más conveniente, y aportará el financiamiento necesario. Podrá promover la implementación de un esquema de concesión de obra pública por peaje sobre todo o parte de la traza.

Otro de los acuerdos viales es la cesión de la posición contractual de la obra de la Circunvalación de Villa la Angostura. Para poder finalizar las tareas pendientes era necesario que Vialidad Nacional concretara el traspaso. Se trata del contrato firmado entre el organismo nacional y la unión transitoria de empresas entre CODI, Conevial y Vial Agro La Angostura.

La provincia se encargará de abonar a la empresa los certificados de avance de obra de los trabajos priorizados para la rehabilitación y mantenimiento de las calzadas emitidos con posterioridad a la suscripción del convenio.

Viviendas para Centenario

También se firmó un convenio entre la Provincia y la secretaría de Obras Públicas, dependiente del ministerio de Economía, para la transferencia del desarrollo urbanístico de 140 viviendas del Procrear en Centenario. Figueroa lo suscribió con el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bernardo Heredia.

Centenario es parte de la región Confluencia y la "puerta de entrada" a Vaca Muerta. Es la tercera ciudad en peso electoral de la provincia. Su intendente, Esteban Cimolai, de Comunidad, el partido de Figueroa, está en condiciones de ser reelecto en 2027.